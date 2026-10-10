Вечерний Киев. Мужчина выгуливает собаку с фонариком в руках из-за отсутствия уличного освещения. Фото: REUTERS.

Наконец-то на Украине перешли от обсуждения будущих перемог над Россией в мире собственных фантазий к реальным проблемам, которые жителям Незалежной, в первую очередь, столицы страны, приходится решать в своей практической жизни. Так, к примеру, после отказа очистной станции принимать стоки из одного из районов Киева, известный украинский террорист и, по совместительству, депутат-перевертыш Верховной рады Алексей «белаяслизь» Гончаренко* опубликовал практические рекомендации для киевлян (и для всех остальных украинцев) о том, как ходить в туалет в условиях неработающей канализации.

Там целая технология с использованием двух пакетов, наполнителя для кошачьих лотков, памперсов, порванной бумаги и т.д. Очень полезная штука эта инструкция — все расписано буквально пошагово. Тут приводить, наверное, не стоит, а кто захочет, сам ознакомится.

Приведем только один из самых важных советов: «Если вода в унитазе, ванне или раковине начала подниматься сама — сразу прекратите любой слив воды», потому что, «если система переполнится, стоки могут пойти обратно».

Но далеко не все настроены столь пессимистично. Украинский эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев предложил не паниковать, не останавливать работу канализации, а заранее получить разрешение у печально известного Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на аварийный сброс нечистот прямо в Днепр - сливать все фекалии из Киева прямо в реку, минуя все очистные. Что по этому поводу скажут в расположенных по течению Днепра городах Украины ниже Киева, Куртева не интересует. А это не какие-то городишки, а Днепропетровск, Запорожье, Херсон, не говоря о 20 с лишним более мелких. Вернее, им он предлагает делать так же, как и Киеву. То есть к Херсону будет приходить не река, а сплошной поток фекалий. Херсон и Очаков обезлюдеют именно по причине дикой вони и повальной антисанитарии, но и другим городам достанется столько, что мало не покажется.

- Днепр унесет отходы дальше по течению, в море, - считает Куртев, наплевав на то, что вся Украина в русле крупнейшей водной артерии страны превратится в сплошную зону ЧС и очаг биологической катастрофы, а река по степени загаженности станет аналогом Ганга.

Впрочем, у предложенной схемы есть и другое слабое место. Помимо «самослива» фекалий в реку в Киеве и другие протекающие водоемы в других городах в случае возникновения чрезвычайной ситуации, канализации для работы необходим приток воды, что обеспечивается насосными станциями, работающими на электричестве. А если электроэнергии не будет, то для реализации «метода Куртева» киевлянам придется выходить на улицу и рассаживаться на берегах Днепра.

Ей-ей, инструкция от Гончаренко*, при всех ее минусах, более практична. А главное — гораздо меньше воняет.

* - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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