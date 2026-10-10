Кто первым положил трубку - Путин или Трамп?

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. Фото: Гавриил Григоров(ТАСС)/Global Look Press

…- Юрий Викторович, а кто первым - Путин или Трамп - положил трубку, если никто не хотел? - спросили журналисты у помощника Президента России Ушакова - после того, как он закончил официальную часть своего ночного брифинга. (Подробнее о нем я рассказал в своем ночном же репортаже.)

- Одновременно прям положили, - заметил Юрий Викторович. - Прям одновременно!

И дальше Ушаков еще продолжил:

- Ну, я процитировал слова Трампа, мне кажется... они так дорогого стоят, это во-первых.

А, во-вторых, показывают, какой характер носило общение двух президентов…

А слова президента США звучали так (это - единственная прямая цитата, которую привел помощник нашего президента):

«Надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова. О том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день…»

Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото: MAXIM SHIPENKOV / DPA / TACC

Кстати, настроение Юрия Викторовича, несмотря на поздний час, было приподнятым. Отсюда - вывод: беседа лидеров двух великих держав сложилась не только весьма содержательной, но и - очень теплой.

И Ушаков охотно ответил на несколько наших вопросов - чего, как правило, а тем более, в но и, обычно не бывает…

Вот - дословно - как это было.

Вопрос:

- Юрий Викторович, добрый вечер, это из газеты New York Times. А можно вопрос, пожалуйста? Вот просто разные СМИ пишут… Ну, вы можете подтвердить, что президент Трамп заявил по количеству дизеля, которое будет предоставлено США… Президент Трамп на True Social написал пост, в котором опубликовал календарь поставок. Сейчас я открою, если вы не видели. Он рассказывал, что... он написал, что скоро уже будет 300 тысяч тонн дизеля - уже сразу. Потом еще 500 тысяч тонн.

Ушаков:

- Я читал это заявление, и я о нем упомянул, когда рассказывал вам о ходе этой беседы. (Двух президентов. - А.Г.)

И я что могу еще отметить? Специальное заявление по этому поводу было сделано Российским президентом, оно уже разошлось по всем средствам массовой информации.

И кроме того, свое заявление сделали также и представители нашего Министерства энергетики.

Вопрос:

- Юрий Викторович, агентство Рейтер, позвольте?

Ушаков:

- Да, пожалуйста.

Вопрос:

- Можете ли вы сказать, были ли какие-то уступки со стороны США в адрес России… И в обмен на то, что Россия согласилась поставлять дизельное топливо в США?

Ушаков:

- Вы знаете, американская сторона, мне кажется, даст определенные разъяснения на этот счет дополнительно. Я вам... сказал то, что я хотел сказать, но до меня то, что нужно, четко выразил наш президент в своем специальном заявлении. Спасибо. Все? Мы умолкаем? Хотел бы вам пожелать спокойной ночи и но может быть успешной работы если вы сейчас будете что-то делать…

КСТАТИ

Задал свой вопрос и политобозреватель «КП» .

Гамов:

- Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, когда может состояться двусторонняя встреча двух президентов?

Ушаков:

…- Если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить. (Речь о предстоящем саммите АТЭС в Пекине. - А.Г.)

(Полный ответ мы опубликовали минувшей ночью)