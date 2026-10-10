«Поругались все, кто дружил годами»: Приходько рассказала о расколе на Украине из-за русского языка

Анастасия Приходько. Фото: соцсети.

Певица Анастасия Приходько выступила с резкой критикой киевских властей из-за запрета русского языка. Артистка, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2009 году, негативно высказалась о принуждении населения говорить только по-украински.

В беседе с журналистами Приходько подчеркнула, что сама она разговаривает на русском. Анастасия назвала позицию официального Киева в отношении украинского языка «политической манипуляцией», которая привела к расколу общества.

«Кому-то это не понравилось, они использовали самый избитый инструмент - язык. Кому это надо было, не знаю, но это очень хорошо сработало. Поругались между собой все, кто раньше дружил годами», - заявила артистка.

Анастасия Приходько уже не раз выступала с критикой властей, запрещающих на Украине русский язык. В прошлом году артистка пригрозила Киеву гражданской войной. Так певица отреагировала на слова украинской блогерши, заявившей, что она «не видит проблемы в том, что ее дети могут избить русскоговорящего ребенка». А недавно Приходько призналась, что хотя она и пыталась переходить на украинский язык, но приняла для себя окончательное решение: в повседневной жизни она будет говорить только на русском.

Позиция певицы уже вызвала яростное сопротивление. В апреле в Черновцах отменили ее концерт после того, как Анастасия заявила, что существует «киевский русский язык».

Напомним, Анастасия Приходько победила на шоу Первого канала «Фабрика звезд 7», после чего ее продюсером стал Константин Меладзе. В 2009 году Анастасия пыталась пробиться на «Евровидение» от Украины с песней «Мамо», но была дисквалифицирована. Тогда она попытала свои силы в российском отборочном конкурсе — и победила. Её принципиальным желанием было исполнение песни на двух языках — русском и украинском. На «Евровидении»-2009 Приходько принесла России 11-е место.

Позже она еще дважды пыталась пробиться на «Евровидение» от Украины — в 2011 году (тогда она не дошла до финала национального отбора), и в 2016 году.

С 2014 года Приходько выступает с критикой российских властей и поддерживает Украину.