Алена Рапунцель Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Экс-участница «Дома-2» 29-летняя Алена Рапунцель (настоящая фамилия Савкина) сообщила, что у нее онкология. Что случилось с блогером, экс-звездой «Дома-2», мамой двух несовершеннолетних детей 29-летней Аленой Рапунцель (Савкиной)?

КАК РАПУНЦЕЛЬ СТАЛА ЗВЕЗДОЙ

Алена Савкина назвала себя Рапунцель, когда пришла в 2018 году на «Дом-2» — там уже стала звездой ее старшая сестра Ольга (старше на 9 лет), которую назвали «Рапунцель» из-за шикарных волос. Алена перед проектом сделала пластическую операцию (уменьшила нос) и нарастила волосы. На реалити-шоу «Дом-2» Алена прожила 3 года, после чего, как и многие коллеги по проекту, стала блогером.

На «Доме-2» Алена закрутила роман с Ильей Яббаровым, что не нравилось ее сестре, так как он был ее бывшим, и они расстались со скандалом. Но Алена не прислушалась к советам старшей сестры и стала строить отношения с Ильей. Родила сына Богдана в феврале 2019 года — от Яббарова, во время участия в «Доме-2». Илья планировал сделать предложения Алене, но, женщина, узнав Яббарова получше, решила не связывать с ним жизнь и дала сыну свою фамилию. После этого у Савкиной-младшей был роман со звукооператором проекта. В 2021 году «Дом-2» перезапустили и Алена вновь стала звездой реалити-шоу, со своим парнем стриптизером Ильей Семиным. С проекта их быстро удалили, так как Илья приревновал Алену и избил. После проекта пара не рассталась, так как Рапунцель-младшая оказалась беременна — Илья и Алена поженились. В марте 2022 года Алена родила сына Святослава. А уже летом пришла на «Дом-2» и рассказала, что Илья ее бросил, в очередной раз обвинив в измене, которой не было. Женщина прилюдно обвинила мужа в том, что жил за ее счет, и часто скандалил. Супруги развелись. Осенью 2022 года Алена Рапунцель улетела на Мальдивы с возлюбленным — предпринимателем Александром Смуровым.

Алена сообщала, что Яббаров не участвовал финансово в жизни сына: «Не стоит обижаться на человека, которому плевать на собственных детей. И да, нас связывал не ребенок, а проект. Только в рамках проекта ему нужен был сын». Семин после развода платил алименты.

На жизнь Алена Савкина зарабатывала сначала блогерской деятельностью, два года назад сообщила, что открыла кафе, но оказалось, что его хозяин возлюбленный женщины Александр.

БОЛЕЗНЬ РАПУНЦЕЛЬ

29-летняя Алена Савкина (Рапунцель) опубликовала в своих социальных сетях 9 октября сообщение: «В мою жизнь 24 июля 2026 года пришел страшный диагноз онкология, четвертая стадия. Мне очень страшно, очень тяжело и больно сейчас. Полтора месяца я лежу в больнице. Меня предал самый дорогой человек, который был в моей жизни. Ушел и оставил одну, начал новую жизнь, будто бы меня и не было. И как все это я пройду не знаю. У меня с детьми не осталось дома, денег и вопрос жизни мамы».

После этого сообщения Алена не выходит на связь. Коллега Алены по проекту «Дом-2» Александра Черно сначала сообщила: «У меня пока шок. Нам надо понять как сделать сбор. Она молодая мама троих детей. Я прошу делать репосты всех моих знакомых публичных ребят».

Сама Алена Савкина никаких сборов не открывала, о помощи не просила, как и ее родные. Что удалось узнать KP.RU? Дети Алены сейчас с ее матерью. Со своим мужчиной Александром она не рассталась, сообщение в соцсетях Рапунцель опубликовала на эмоциях после ссоры.

Знакомая Алены по имени Екатерина в переписке с нами в соцсети сообщила: «Алена делала биопсию в августе, говорила, что проходит обследование. И у нее лечение. Но подробности о диагнозе не уточняла».

Сегодня Саша Черно пообщалась с близкими Алены Рапунцель и рассказала: «Алена болеет, это правда. Она уже прошла лечение. Лечится у лучших врачей. Все будет хорошо. Ни в каких сборах она не нуждается». По неподтвержденной информации у женщины лимфома, она получает все необходимое лечение. Через знакомых Алена Рапунцель сообщила, что никаких денежных сборов она не ведет. Она получает необходимое лечение.

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