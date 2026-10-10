Киевлян при Зеленском не ждет ничего хорошего: украинские власти призывают ввести чрезвычайное положение в столице

Киевский пожарный на тушении пожара Фото: REUTERS.

После сегодняшних ночных и утренних ударов по Киеву в столице Украины снова начались перебои с электричеством, остановился наземный общественный электротранспорт, встало метро, причем, не только поезда, но и эскалаторы, в ряде районов отрубилась подача воды и перестала работать канализация. Метро все больше превращается из городского и очень эффективного транспорта в только и исключительно бомбоубежище. Повторные удары были нанесены сегодня по электрическим подстанциям «Киевская» напряжением 750 кВ и «Новокиевская» напряжением 330 кВ, а также по Трипольской тепловой электростанции — самой мощной в Киевской области.

Киевляне снова вспомнили слова своего мэра Виталия «златоуста» Кличко о том, что для Киева начался «период выживания» и его совет всем, у кого есть родственники или друзья за пределами столицы Украины покинуть город для обеспечения своей безопасности. В отличие от провластных экспертов, уверяющих, что все в порядке, а страна и столица гораздо лучше готовы к зиме, чем в прошлом году, независимые или хотя бы относительно честные специалисты бьют тревогу.

Так, например, аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области из-за ситуации в энергетике, потому что энергосистема столицы серьезно разрушена, а восстановить ее за весну, лето и осень 2026 года было нереально.

— Все, что сейчас может сделать правительство — это ввести чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области. Это позволит и киевским властям, и центральным властям организовать процесс выделения оставшихся резервных средств, резервного оборудования и резервных человеческих ресурсов, — считает Корольчук и прогнозирует, что даже при теплой зиме ситуация в столице не улучшится, а будет только хуже.

Еще один украинский эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что вся электрогенерация Киева разрушена или сильно повреждена.

— В столице сейчас одна из самых тяжелых ситуаций. Именно в Киеве наблюдается дефицит электроэнергии. С чем это связано? Противник либо существенно разрушил, либо серьезно повредил практически всю электрогенерацию в столице. То есть почти разрушена частная Дарницкая ТЭЦ-4, серьезно повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, и, соответственно, на сегодняшний день генерации электроэнергии там нет, раскладывает ситуацию буквально в нескольких словах на самые главные составляющие Игнатьев. Но не оставляет своим вниманием и второй главный момент — не генерацию, а передачу электроэнергии потребителям.

— Главным источником электроснабжения для нас остается Ровенская атомная электростанция. Это 80% от потребления города Киева до нынешних ограничений. И если мы читаем в каналах, что-то летит в Макаровский район или в село Наливайковка, то речь как раз о подстанции «Киевская 750», которая является узлом соединения столичного региона, то есть кольца электроснабжения по линии 110 кВт, напрямую с Ровенской атомной электростанцией, — накануне удара по «Киевской» выдал свой прогноз Игнатьев.

И, получается, что был прав. Похоже на волшебство, да? Стоило только эксперту щелкнуть пальцами, как по упомянутому им объекту тут же прилетело, и пропало электричество. Понятное дело, о значении подстанций российское командование знало и без откровений украинских экспертов.

Последние, скорее, пытаются рассказать правду самим украинцам, чтобы те поняли, что при сохранении режима Зеленского и продолжении конфликта с Россией их не ждет ничего хорошего. Ни в этой стране, ни в этой жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве начался канализационный апокалипсис: украинцев поставили перед выбором

Зеленский сцепился с Кличко: на Украине идут поиски виноватых