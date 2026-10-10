Тайна брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма раскрыта: почему наследник престола отказался от брачного договора

Принц Уильям женился на Кейт Миддлтон 15 лет назад. Фото: EASTNEWS/AFP.

Принц Уильям женился на Кейт Миддлтон 15 лет назад. И вот, спустя столько лет, тайна их брака наконец раскрыта. Оказывается, наследник королевского престола не заключил брачный договор со своей избранницей, пишет портал RadarOnline.

Старший сын короля Великобритании Карла III решил руководствоваться чувствами, а не следовать соображениям финансовой безопасности, как обычно поступают в таких браках, особенно, когда речь идет о королевской семье.

Неназванный высокопоставленный источник в королевской семье сообщил изданию, что принц Уильям сыграл свадьбу с Кейт Миддлтон по любви. Он не оглядывался на громкую и болезненную историю своих родителей - брак принца Чарльза (ныне король Великобритании) и принцессы Дианы распался с большими финансовыми издержками и вызвал бурный резонанс в обществе.

Принц Уильям, женившись на Кейт в апреле 2011 года, свято верил, что его собственный брак начнется на других условиях, нежели чем у его родителей. Ведь он с горечью наблюдал за разводом отца и ныне покойной матери. Но и этот опыт не заставил его подстраховаться в финансовом плане в случае юридического развода с Кейт.

"Мысль о том, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить с юристами, что будет, если они расстанутся, не соответствовала тому, на что он был готов", - рассказал источник порталу RadarOnline.

При этом инсайдер подчеркнул, что принц Уильям не воспринимал Кейт Миддлтон как случайную девушку. До начала отношений они были знакомы продолжительное время, что помогло им сойтись в едином мнении о готовности построить крепкое будущее вместе.

"К тому времени, как они обручились, Уильям уже видел, как Кейт справляется с трудностями, связанными с его положением. Это заложило основу для их отношений, в которых было нечто большее, чем просто королевский статус или финансовая обеспеченность", - поделился инсайдер.

При этом стоит понимать, что отсутствие брачного договора в привычном понимании не означает, что члены королевской семьи не имеют юридической защиты своих активов.

Недвижимость, наследство и институциональные активы британских монархов регулируются различными правовыми механизмами. Известно, что старший отпрыск короля Карла не игнорировал возможные риски. Но верил, что им с Кейт Миддлтон получится сохранить крепкие отношения благодаря взаимопониманию, терпению и преданности друг другу.

Как ранее писал KP.RU, принц Уильям богаче своего отца. Состояние наследника престола достигло 1,2 млрд фунтов стерлингов по состоянию на лето 2026 года. А зарплата принца Уильяма за 2025 год составила свыше 30 млн долларов.

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