Павел Табаков женился на Ксении Ермоленко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

31-летний актер Павел Табаков впервые женился. 10 октября 2026 года регистрация брака прошла в особняке Спиридонова в центре Москвы. Особняк Спиридонова — площадка городского проекта «Новые адреса счастья», регистрацию проводят сотрудники столичных отделов загс, заявление подают как и на обычную регистрацию. На 2026 год эта площадка стала самой востребованной в проекте.

Далее молодожены и гости переместятся в ресторан. Свадебное торжество рассчитано на два дня, гостей около 60 человек. Избранница Табакова — 37-летняя пиарщица Ксения Ермоленко. Пара поженилась спустя 5 лет отношений.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Что известно о свадьбе Павла Табакова

На свадьбе много гостей артистов — среди них, например, Анна Чиповская, с которой Ксения Ермоленко сотрудничает как продюсер и пиар-менеджер.

Павел Табаков — сын народного артиста Олега Павловича Табакова и актрисы Марины Зудиной. В 2020-м году актриса Софья Синицына родила дочь Мию от отношений с Павлом Табаковым, который принимает участие в воспитании и финансово обеспечивает ребенка. Софья и Павел расстались еще до рождения дочки, но сохраняют дружеские отношения ради ребенка.

Павел Табаков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ксения Ермоленко выпускница Московского педагогического госуниверситета по специальности психология, социальная педагогика. Ермоленко строила карьеру пиар-менеджера в разных отраслях, последние годы работает со звездами кино, замуж вышла впервые. Известно, что у Ксении сложились прекрасные отношения с мамой мужа Мариной Зудиной.

Павел Табаков и Ксения Ермоленко. Фото: Иван МАКЕЕВ.

История любви пары началась пять лет назад — молодые познакомились на кинофестивале.

Павел Табаков отмечал как изменилась его жизнь, благодаря Ксении: «Я повзрослел, благодаря моей второй половине, которая меня учит сдержанности и рациональности. Мы оба стремимся к спокойствию и стали более трезво смотреть на вещи. максимализм уходит, когда понимаешь, что мир не принадлежит только тебе».

Рядом с Ермоленко Табаков отказался от светских тусовок и стал «домашним мужчиной», приобщился к правильному образу и графику жизни. Ксения приобщила Павла к ЗОЖ: «Я питаюсь супами и салатами, следую определенному режиму. Хотя мне сложно отказаться от вкусной пищи, особенно от белого хлеба. Я справился с отказом от газировки. Пытаюсь уменьшить потребления сладкого. Я хожу в спортзал два раза в неделю, а летом стараюсь заниматься чаще — это и пробежки на свежем воздухе. Сейчас вместе с Ксенией мы посещаем занятия по пилатесу и функциональные тренировки».

Кстати, на невесте сегодня свадебный наряд от модного дома Юдашкин, туфли Alaia. На женихе смокинг от бельгийского бренда Dries Van Noten, туфли от Saint Laurent. Обручальные кольца молодоженов от отечественного ювелира Михаила Барышникова. Ранее Павел заказывал у него же дизайн кольца для Ксении на помолвку - с бриллиантом в пять карат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многолетняя вражда из-за имущества, сын-ловелас и верная вдова: Как сейчас живет семья Олега Табакова