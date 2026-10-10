ЕС клянется не оставить Зеленского без денег и через восемь лет: Но не готов покрыть дефицит бюджета Украины в будущем году

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Страсти по новому бюджету ЕС на 2028–2034 годы не утихают: предложение шести ведущих стран союза во главе с Германией, которые вносят в совместный бюджет объединения около 40% всех средств, сократить расходы в нем на сотни миллиардов долларов и возражения 17 других стран-членов пока не привели к общему решению. Обсуждать тему будут на следующей неделе на саммите ЕС. Но уже сейчас председательствующая в союзе Ирландия представила переговорный документ, в котором предусмотрены сокращения общего нового семилетнего бюджета почти в 2 триллиона евро на 159 миллиардов евро. Однако финансирование Украины на 100 миллиардов евро в нем сохранено.

«Евросоюз продолжит оказывать финансовую поддержку Украине в процессе ее вступления в ЕС и долгосрочного восстановления», — говорится в документе. То есть бодаться на предстоящем саммите будут не из-за Украины, а из-за того, что ради нее придется урезать у себя — или инвестиции в конкурентоспособность и оборону, или в поддержку сельхозпроизводителей и наиболее отсталых стран ЕС.

Если не договорятся, то, как пригрозил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, он и еще пять подписантов письма о сокращениях — лидеры Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии — новый бюджет не поддержат. Тут еще есть одна засада для ЕС.

Нынешние либерал-глобалистские лидеры Европы очень хотят утвердить новый семилетний бюджет до конца этого года. Дело в том, что в ряде европейских стран в следующем году будут выборы, и способные победить на них набирающие силы правые и национально ориентированные оппозиционные партии, выступающие в том числе против безграничной помощи Украине и за восстановление нормальных отношений с Россией, могут в следующем году бюджет не поддержать. А если его утвердят до конца этого года, то в случае победы им деваться будет некуда: за них уже все решили.

Поэтому нынешние разброд и шатания по бюджетным перспективам столь болезненны для Европы, которая все больше ощущает на себе финансовые и экономические проблемы, вызванные в том числе безоговорочным курсом на поддержку Украины «столько, сколько потребуется». Требования «бережливой шестерки» подтянуть пояса хоть и прикрываются необходимостью повышать конкурентоспособность и крепить оборону, но за ними явно просматривается желание сэкономить на наиболее слабых союзниках по ЕС и, естественно, на поддержке таких желающих войти в союз стран, как Украина.

Взятые на себя непомерные обязательства все больше беспокоят европейцев. Пусть прибалты со своим символическим взносом в общий бюджет рвутся помогать Зеленскому без счета, но главные поставщики средств в кассу ЕС все чаще задумываются, а потянут ли они, на что уже подписались?

«Европейский союз быстро осознает ограниченность своей многомиллиардной поддержки Украины, в то время как полномасштабная эскалация со стороны России подрывает финансовое положение страны, истощает ее противовоздушную оборону и усиливает зависимость от доноров, испытывающих нехватку средств», — с явным беспокойством пишет сегодня Euronews. «Эта война продлится дольше, чем мы думали, — сказал изданию европейский дипломат, выступая на условиях анонимности. — Есть понимание, что потребности будут продолжать проявляться, но пока не ясно, как это будет решаться».

Потребности Киева, действительно, «проявляются» с пугающими скоростью и масштабами. Министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил, что бюджет страны на 2027 год будет самым сложным с начала полномасштабного конфликта и призвал международных доноров восполнить ошеломляющий дефицит в размере 78 миллиардов долларов (70 миллиардов евро). Еврокомиссия, пишет в этой связи Euronews, воздержалась от одобрения этой суммы, которая значительно превышает 45 миллиардов евро, которые она планирует выделить в следующем году в рамках кредита на поддержку Киева. Вместо этого она пообещала ускорить выплаты при условии проведения внутренних реформ.

Обещать жениться, как известно, вовсе не то же самое, что действительно жениться. Обещание сохранить расходы на Украину в новом семилетнем бюджете ЕС нетронутыми очень напоминают эту ситуацию. «Полное отсутствие помощи со стороны США, которые когда-то были ключевым поставщиком оружия (Украине), усугубляет ситуацию», — признает издание.

Совершенно неслучайно группа стран ЕС, которым интересы Киева важны больше своих, опять пытается возродить дискуссию о краже замороженных активов России, понимая, что ранее обещанной помощи «будет недостаточно». Но Бельгия, главный распорядитель этих активов, как и раньше, твердо выступает против. Франция и Италия тоже не в восторге от этой авантюры. Попытки ЕС призвать других «друзей Украины» заткнуть дыры в ее бюджете пока не дали результатов.

В ситуации, когда обещания помощи Киеву становятся балластом для европейской экономики, у Брюсселя нет другой возможности, как держать хорошую мину при провальной игре. «Мы стремимся обеспечить Украину необходимым финансированием на столько, на сколько это будет необходимо», — тянет известную мелодию еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Но тут же добавляет: ««В любом случае мы рассматриваем другие возможности». Вот и понимай, как хочешь: может, к тому времени, когда надо будет платить, по известной формуле Ходжи Насреддина, «либо ишак сдохнет, либо падишах помрет».

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