Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Очередное потепление в отношениях России и США. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, которая разрешает поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. В том числе и в США. Действовать она будет ближайшие полгода – до 7 апреля. Что это значит для глобальной и российской экономики? И получится ли снять другие санкции? Разбираемся вместе с экспертами.

В ЧЕМ СУТЬ ПОСЛАБЛЕНИЯ

Решение о снятии санкций с нашего дизельного топлива приняли после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США назвал переговоры «весьма успешными». В Кремле это подтвердили.

- При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике, - говорится в заявлении российского президента.

До конца года Россия отправит на мировой рынок 1,8 млн тонн дизеля. И еще 3 млн тонн – в дальнейшем. Но все будет зависеть от возможностей российских НПЗ.

- Россия позитивно оценивает шаги США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями. Являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков (запрет действовал до 31 октября. – Ред.), - заявил вице-премьер Александр Новак.

До конца года Россия отправит на мировой рынок 1,8 млн тонн дизельного топлива. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

СМОЖЕМ ЛИ МЫ ПОСТАВИТЬ СТОЛЬКО

- У нас есть опыт больших поставок дизельного топлива на американский рынок. В 2021 году мы были третьими по импорту в США – после Канады и Мексики. Заменили на этом рынке Венесуэлу. Но с апреля 2022 года наш дизель попал под санкции. При этом не важно, наш дизель пойдет в США или чей-то другое. Главное – насытить мировой рынок. Это все равно повлияет на цены в Америке, - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, возможности для экспорта у нас есть. Потребление дизеля снижается. Во-первых, потому что заканчиваются сельхозработы. Во-вторых, потому что идет переход на зимний дизель. То есть, летний мы можем спокойно экспортировать.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ

Выгод здесь несколько. Во-первых, прямой заработок. Тонна дизельного топлива на мировом рынке стоит около $1500. То есть, продажа 4,8 млн тонн принесет около $7,2 млрд. Это около 600 млрд рублей. Во-вторых, это может быть первым шагом к снятию дальнейших санкций.

- Что мы видим? Что, по сути, вся система не может без нас и нашего дизтоплива. И это пока что! Далее возможно послабление и по всем нефтепродуктам, а так и до самого экспорта нефти докатимся, - комментирует инвестиционный эксперт Василий Олейник.

Российский фондовый рынок уже отреагировал. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 3% и поднялся выше 2400 пунктов. Правда, оптимизм инвесторов пока ограничен. Все хотят дождаться подробностей и продолжения банкета…

- Похоже, экономическая необходимость иногда заставляет политиков искать решения, которые еще вчера казались невозможными. Если договоренности получат практическое продолжение, это может стать серьезным позитивным сигналом для инвесторов, - считает инвестбанкир Евгений Коган.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Весь этот дизельный кризис в мире, по сути, возник по вине США. Именно они развязали войну с Ираном, в результате которой теперь почти полностью перекрыта важнейшая водная артерия, по которой шли потоки нефтепродуктов на мировой рынок. В итоге с конца февраля цены на дизель в Европе и США поднялись на 40 – 60%. В Америке они побили исторический рекорд, составив $6,29 за галлон (3,79 литра). То есть, мы буквально спасаем американскую экономику от растущих цен на бензин и разгоняющейся инфляции. Но не очень понятно, что же получим взамен.

- Забавно, что еще какое-то время назад США ввели «адские санкции Линдси Грэма*», чтобы убить всякие возможности России торговать нефтью с другими странами, а теперь сами готовы сделать послабления в дизеле, чтобы хоть как-то спасти свои лица перед их выборами. Интересно узнать, что в рамках этой дизельной сделки получит Россия. США и мир получили дизель, который так сильно им был нужен, а что мы получим взамен, пока, честно говоря, не ясно… - сетует Василий Олейник.

- Для нас это попытка снять санкции, хотя бы частично. Но наша задача – требовать что-то взамен. Например, чтобы еще и наши нефтяные компании вывели из-под санкций. Ведь это они поставляют дизельное топливо на мировой рынок. Без санкций они бы больше зарабатывали и платили в бюджет, - считает Игорь Юшков.

* - внесен в список экстремистов и террористов в РФ.

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