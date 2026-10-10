«Источник жизни и благополучия наших народов»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Каспийском экологическом саммите, прошедшем в минувшую пятницу на туркменском курорте Аваза. В мероприятии также приняли участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Фото: akorda.kz

В своём обращении к лидерам прикаспийских стран глава государства назвал спасение Каспийского моря «делом чести государственных деятелей нынешней эпохи» и призвал объединить международные усилия в целях его сохранения.

«Не допустить трагедии Аральского моря»

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Каспий — это уникальная природная кладовая, источник благополучия миллионов людей, ключевой транспортный и энергетический узел всего Евразийского континента. Поэтому, считает президент, если сейчас не принять срочных и решительных мер, стремительно ухудшающаяся экологическая ситуация нанесёт непоправимый ущерб не только народам прикаспийских стран, но и всему международному сообществу.

Казахстанский лидер привёл пугающие цифры: из-за снижения притока воды, потепления климата и антропогенной нагрузки с 2000 по 2025 год площадь акватории моря сократилась на 16 тысяч квадратных километров. Разрушающее воздействие на хрупкую природную систему и биоразнообразие моря привело к тому, что на отдельных участках береговая линия отступила на десятки километров. Одним из последствий стало почти четырёхкратное снижение численности каспийских тюленей — с одного миллиона до 270 тысяч особей. Обмеление моря, отметил Токаев, порождает угрозы для судоходства и портовой инфраструктуры, рыболовства, энергетики, промышленности, устойчивого развития прибрежных населённых пунктов, то есть речь идёт о комплексных вызовах, способных привести к масштабной экологической катастрофе.

«Казахстан понимает высокую цену такого рода сценария. Трагедия Аральского моря остаётся суровым напоминанием о плачевных результатах бездумного природопользования. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Спасение Каспия, который когда-то справедливо называли «великим», «мудрым» — это не просто наша ответственность, но и дело чести государственных деятелей нынешней эпохи. Потому что речь идёт о нашем наследии для грядущих поколений. От решений, которые мы принимаем сегодня, во многом зависит то, каким увидят Каспий наши дети и внуки», — заявил глава Казахстана.

Фото: akorda.kz

В качестве примера повышенного внимания решению экологических проблем Касым-Жомарт Токаев привёл Казахстан, где бережное отношение граждан к природе и её богатствам, а также ответственность государства за охрану окружающей среды прописаны в новой Конституции. Своевременно предпринятые меры уже позволили на 36 процентов увеличить площадь Северного Арала, улучшить качество воды, восстановить численность сайгаков, рыбные запасы, поспособствовали поддержанию популяции снежного барса, возвращению в естественную среду редких видов животных, а как следствие, возродили экономическую жизнь прилегающих территорий.

«Полагаем, этот положительный опыт применим и для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря. Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность Правительству Российской Федерации и лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного — амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к нашим условиям», — подчеркнул президент.

«Задействовать весь научный потенциал»

По словам казахстанского лидера, создана прочная международно-правовая и институциональная основа каспийского сотрудничества, значительный вклад в природоохранную работу вносит Программа ООН по окружающей среде, прикаспийскими государствами одобрено казахстанское предложение по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, но принимаемых мер всё же недостаточно.

«Поэтому настало время перейти к согласованным действиям с целью нивелирования, смягчения последствий обмеления и помочь нашим экономикам и экосистемам адаптироваться к происходящим изменениям», — сказал глава государства.

Для своевременного выявления и устранения экологических угроз Токаев предложил задействовать весь научный потенциал прикаспийских стран, а в управлении экосистемой Каспия использовать современные технологии, в частности, создать общую цифровую платформу для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах.

«Спутниковые технологии, искусственный интеллект, современные системы прогнозирования позволят вести мониторинг в режиме реального времени, своевременно выявлять и устранять экологические риски. Такая платформа могла бы стать общей цифровой основой для работы наших учёных, профильных государственных органов и международных организаций», — уверен президент Казахстана.

Дополнительными мерами для сохранения биоразнообразия Каспия, по его мнению, должны стать совместные работы по восстановлению нерестилищ, защите дельтовых экосистем и особо уязвимых видов флоры и фауны, борьба с незаконным промыслом, браконьерством, нелегальным оборотом биологических ресурсов. Необходимо также активизировать обмен информацией между правоохранительными и природоохранными органами, проводить совместные оперативные мероприятия, использовать цифровые средства мониторинга.

Токаев также призвал объединить международные усилия в целях формирования консолидированного пула наиболее перспективных проектов.

«Эти проекты должны охватывать как морскую акваторию, так и питающие Каспий речные бассейны. Нам предстоит восстановить водный сток, дельты рек и водно-болотные угодия, привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения. Подспорьем в этой работе могут и должны стать гранты, льготное кредитование, другие каналы климатического финансирования. Водная безопасность должна занять достойное место в международной повестке наряду с вопросами продовольственной, энергетической и климатической безопасности», — сказал президент Казахстана.

В заключение казахстанский лидер напомнил, что Каспий — это единая экосистема, не признающая государственных границ, поэтому общий успех невозможен без скоординированных действий в международных организациях и на финансовых рынках.

«Для плодотворной работы есть всё необходимое — политический диалог, международно-правовая база, профильные институты и значительный научный потенциал. Я надеюсь, что общими усилиями мы сохраним Каспийское море — источник жизни, благополучия и общего будущего наших народов», — подвёл итог Касым-Жомарт Токаев.