Украинскому бизнесу надоел Зеленский: Раду призвали сместить диктатора и взять власти в свои руки

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Пока украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский посылает гром и молнии в адрес американского президента Дональда Трампа, над его головой начали сгущаться тучи уже украинского происхождения. Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский, один из самых богатых людей Украины, «владелец заводов, газет, пароходов», как писал про таких людей советский поэт Владимир Маяковский сто лет назад, обратился к парламенту Украины и потребовал: «Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора — без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров».

Новинский перечислил все возможности, которые были у Зеленского, чтобы предотвратить или закончить конфликт.

— Трагедия могла не начаться, если бы украинское руководство, пришедшее к власти на обещаниях мира, следовало своим предвыборным обещаниям и настроениям 73% украинских избирателей, отдавших в 2019 году голоса за Владимира Зеленского. У президента было все — мандат доверия со стороны народа, монобольшинство в Верховной Раде, но он решил прислушаться к мнению западных советников и националистического меньшинства в Украине, — заявил Новинский и тут привел пример следующего шанса. — Судьба дала Владимиру Зеленскому шанс одуматься, сделать выводы и остановить войну в апреле 2022 года, на переговорах в Стамбуле. И переговорный процесс (к организации которого я тоже имел отношение) шел именно по пути достижения важных компромиссов. Но Зеленский выбрал путь войны.

— Украина за годы войны потеряла миллионы граждан, тысячи квадратных метров территории, целые сектора экономики — и все это безвозвратные потери, которые очень серьезно скажутся на будущем нашего народа, — констатирует Новинский, который, к слову, стал гражданином Украины только в 2012 году по указу президента Януковича «за выдающиеся заслуги перед Украиной». «Просрочку» Зеленского этот бывший российский предприниматель оценивает очень критически. Он несколько раз говорит про «просроченного», и с каждым разом эта оценка становится все более негативной.

— Когда-то справедливый суд установит, что двигало Зеленским — желание получить овации, страх или тщеславие, но именно он довел страну до катастрофы.

— Владимир Зеленский никогда не согласится на завершение войны, и его пребывание во власти — это гарантия продолжения войны.

— Именно Зеленский, в адекватности и вменяемости которого существуют серьезные сомнения, является главным врагом Украины и ее народа.

Это все Новинский. Это не истерика террориста депутата Гончаренко*. Это не сентиментальное стремление провернуть колесо истории назад депутата Скороход. Это мнение человека, чье слово весит очень много, хоть он и вынужден жить за пределами Украины, а против него введены санкции СНБО. Новинский — фигура, сравнимая с Ахметовым, Коломойским*, Пинчуком и прочими олигархами Незалежной. У него блокирующий пакет «Метинвеста», он основной владелец «Смарт-групп», хозяин агропромышленной группы компаний «Верес» и совладелец еще полутора десятков активов.

Можно сказать, что в лице Новинского с Радой и Зеленским говорит крупный бизнес Украины, который теряет из-за их политики миллиарды.

— Если Верховная рада осознаёт свою ответственность за судьбу Украины, а депутаты помнят, что давали присягу народу, а не Зеленскому — они обязаны распорядиться властными полномочиями, прописанными в Конституции, сформировать рабочую группу и начать прямой переговорный процесс о мире — в любой точке планеты, включая Москву, — заключил Новинский свое обращение призывом сместить Зеленского.

И не стоит пытаться увидеть в его словах что-то другое. Слова «распорядиться своими властными полномочиями», а ранее «взять власть в свои руки», обращенные к депутатам, означают именно это. Бизнесу страны надоел наркоман и бывший клоун, превратившийся в истерика, диктатора и узурпатора. Есть, конечно, очень большие сомнения в легитимности Рады, но можно оставить эти нюансы юристам-правоведам, пусть поломают свои копья в битвах друг с другом. Речь о смещении Зеленского, но не путем военного мятежа или государственного переворота, а через процедуру импичмента и отстранение «просрочки» от власти парламентом. Вот только свадебные фотографы и собачьи парикмахеры, из которых набрали депутатов Рады, вряд ли способны на такой шаг. И тогда получается, что Рада может и обязана взять власть в свои руки после удачного покушения на жизнь «просрочки» Зеленского.

Плакать по нему не будет уже никто. Даже его ведьма-жена «скумбрия по 8 гривен».

* внесены на территории РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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