Такого не было тысячу лет: Рекордное Эль-Ниньо выйдет на пик к концу 2026 года и устроит погодный экстрим во всем мире

Эль-Ниньо приведет к росту погодных опасностей в России и мире Фото: EAST NEWS.

Явление Эль-Ниньо, влияющее на погоду во всем мире, стремительно усиливается. По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, оно выйдет на пик к концу 2026 года. И станет рекордным как минимум с 1950 года (современный период наблюдений), а то и за тысячу лет.

«Чудовище», «Годзилла» - климатологи используют в описании нынешнего Эль-Ниньо совсем не научные термины. И предупреждают: оно принесет огромное количество погодных катаклизмов (тайфунов, засух, наводнений) и рекордные температуры в 2027 году.

Что происходит? И как это коснется России?

УСИЛИВАЕТСЯ И ВЫЙДЕТ НА ПИК В ДЕКАБРЕ

Эль-Ниньо будет усиливаться до пика в декабре, считают эксперты ВМО. «Температура поверхности моря в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана достигнет рекордных значений. Это окажет влияние на погодные условия, а также на экономику, экосистемы и население различных регионов мира, повысит риск засух и наводнений», - считают климатологи ВМО.

Эль-Ниньо - это периодическое повышение температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана. Но аукается оно по всему миру.

- С вероятностью, близкой к 100%, Эль-Ниньо сохранится до февраля 2027 года и, возможно, станет одним из самых сильных по меньшей мере с 1950 года, - заявила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло. - Океан, из которого поступает это тепло, сейчас прогрет сильнее, чем когда-либо за время наших измерений.

МОНСТР, КОТОРОГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ

Бразильские климатологи бьют тревогу куда более энергично. И это не удивительно - Америка страдает от Эль-Ниньо больше всех. «Супер Эль-Ниньо» станут нормой в ближайшие десятилетия и радикально поменяют весь климат планеты, предупредили в Исследовательском фонде Сан-Паулу. Волны жары будут накрывать разные регионы планеты в 6 раз чаще, засух будет в 9 раз больше. Этот катастрофический прогноз касается в первую очередь Амазонии в Южной Америке, стран Центральной Америки и Южной Африки.

Эль-Ниньо принесет огромное количество погодных катаклизмов и рекордные температуры в 2027 году. Фото: REUTERS.

Еще дальше идет климатолог Дэниел Суэйен. Это Эль-Ниньо настолько экстремально, что у него нет даже научного названия, признает он: вполне возможно, оно окажется самым сильным за тысячу лет!

Дело в том, что Эль-Ниньо - это повышение температуры воды в определённый части океана выше средней. Но и средняя изменилась! Океаны Земли сейчас теплее, чем 30 лет или 100 лет назад. Так что ученые сталкиваются с тем, чего до сих пор не видели. И ладно бы только ученые - климатическая система планеты тоже.

Суэйн предрекает, что жители Калифорнии, например, столкнутся с «чудовищем» уже грядущей зимой. Уровень моря повысится на 20 - 30 см, будут бушевать штормы, грядут ливни и наводнения.

НАС ТОЖЕ КОСНЕТСЯ

А что у нас, в России?

- Эль-Ниньо очень далеко от нас. Но явление очень мощное, - говорит директор Гидрометцентра России Юрий Симонов. - Сейчас аномалия температуры в экваториальной зоне Тихого океана достигла 3 градусов. Чтобы вы понимали - мы говорим об Эль-Ниньо, если аномалия приведёт полградуса, а сейчас уже около трех, и по оценкам Всемирной Метеорологической Организации мы можем наблюдать рекордное Эль-Ниньо до конца этого года. Это глобальное явление, которое способствует выходу тепла и влаги в атмосферу из океана. В большей степени оно влияет на тропические районы, запад США и Канады, Южную Америку. Более сухие условия и риск пожаров - в Индонезии, на востоке Австралии. Но и на территорию России Эль-Ниньо тоже влияет, в наибольшей степени на Дальний Восток. Вообще, погода в России больше определяется западно-восточным переносом - то есть тем, насколько интенсивно будут поступать воздушные массы с Атлантики. И тем, насколько сильным будет влияние Арктики осенью-зимой.

Правда ли, что во время Эль-Ниньо количество всевозможных погодных катаклизмов растет?

- Да, и это очень сильно, - признаёт Юрий Симонов. - В этом году больше тайфунов образовывалось в Тихом океане. Недавно 25-й тайфун покинул Японию и по касательной затронул Курильское острова и Камчатку. В Японии выпало рекордное количество осадков - за сутки более 300 миллиметров, были оползни и наводнения. Летом супер-тайфун Дельфин прошел по югу Китая, более миллиона человек переселяли из паводкоопасных районов. Поэтому Эль-Ниньо - очень горячая тема.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ

- Каждый раз, когда наступают сильные Эль-Ниньо, на Земле устанавливается температурный рекорд, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселёв. - Он складывается из двух составляющих. С одной стороны, глобальное потепление, и с другой, на это накладывается еще и Эль-Ниньо. Так было в 2016 году, потом в 2023-2024-м. Как известно, в России вообще теплеет быстрее, чем в среднем по миру.

Второе обстоятельство - изменение режима осадков. Когда растет температура, увеличивается внутренняя энергия климатической системы - атмосферы и океана. Энергия дополнительная, которая появляется, ищет выхода. Это происходит в виде интенсификации режима осадков: больше воды испаряется с поверхности океанов, морей, рек, более интенсивно образуются облака - и в конечном итоге выпадают осадки. И учащаются всевозможные погодные аномалии. Ветер, дождь, засуха… Изменение режима осадков сказывается в основном в Южном полушарии и экваториальной зоне. Отчасти в Индии и Китае.

Но если говорить о статистике, то, между прочим, рекордное число опасных погодных явлений в год в России - 493, пришлось на предыдущее Эль-Ниньо, 2024 год. Вполне возможно, что это случайное совпадение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чудовищная жара и катастрофические ливни: как рекордный Эль-Ниньо ударит по миру и дойдет ли до России

Нашу планету накрывает Эль-Ниньо: ученые объявили о начале загадочного явления

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Иисус Христос действительно ходил по воде. Теперь это научно доказано