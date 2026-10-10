Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

…- Сергей Борисович, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Станкевича.

- Приветствую, Александр! Рад слышать после некоторого перерыва.

- Да, я уже испугался. Вы все с Панкиным да с Панкиным, с Иваном Евгеньевичем. Я подумал, вдруг вы меня из списка своих биографов вообще вычеркнули.

- Нет, нет! Есть вещи обязательные, то есть поддержка молодежи, а есть - вечные, нетленные. Вы - из области вечных ценностей для меня.

- Аналогично, взаимно.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ДИЗЕЛЬ

- Я, Сергей Борисович, почему решил вам позвонить, потому что мы практически все предыдущие телефонные разговоры Путина и Трампа с вами комментировали. Их, может быть, пять было, может, шесть. Все уж, по-моему, и в Вашингтоне, и в Москве, сбились со счета.

- Ну, они там внимательно читают все, что мы с вами комментируем…

- Наверняка.

- Вот поэтому давайте не изменять этой хорошей сложившейся традиции и показывать пример стабильности в важных международных вопросах.

- Вот, золотые слова Станкевича, известного историка и политолога. Скажите, вот этот вечерний разговор лидеров двух великих держав в пятницу, 9 октября… Он отличается от предыдущих, если так вот покопаться в памяти?

- Александр, отличается одним очень важным обстоятельством. На моей памяти это первый разговор, когда, кроме обсуждения важных международных тем... была фактически подтверждена важная международная сделка.

- Коммерческая.

- Да, очень масштабная, которая способна не только произвести экономический эффект, но и значительные геополитические последствия.

- Вы имеете в виду дизельное топливо.

- Да. Параметры сделки легко запомнить.

- Давайте тогда справку составим…

СПРАВКА ЖУРНАЛИСТКА И ИСТОРИКА

- 300 тысяч тонн дизельного топлива Россия сразу поставляет в Штаты.

- Плюс 500 тысяч в ноябре.

- Сергей Борисович, это все в тоннах, не в бочках.

- Александр, конечно. Плюс миллион до конца года. И потом еще 3 миллиона тонн по возможности, как будут позволять мощности наших нефтеперерабатывающих заводов.

- Такая мощная сделка и довольно перспективная?

- Конечно! А я тут уже сел за калькулятор и посчитал, если сложить все то, что было произнесено президентами, то получается где-то чуть менее 5 миллионов тонн.

- Самое главное здесь что?

- А то, что это - первая такая мощная поставка российского дизеля на американский рынок.

- Что она даст американцам?

- А она сбивает цены в Соединенных Штатах. Потому что сделка растягивается на полгода, и спекулянты на рынке не могут рассчитывать на то, что им удастся как-то пересидеть, переждать и удержать высокие цены. Им придется цены снижать.

- А Трамп?

- А он рассчитывает на то, что перед выборами в Конгресс (напомню, они - 3 ноября) у него появляются козыри, которые он может предъявить своим избирателям.

- Что вы имеете ввиду?

- А ведь все избиратели Трампа ездят на машинах, причем, как правило, на таких массивных, типа джипа, которые дизель потребляют.

Ну, а кроме того, очень многие сторонники Трампа еще и фермеры. Которым тоже нужен доступный дизель.

А кроме того, его же избиратели, как правило, живут в частных домах, которые отапливаются печным топливом на основе дизеля.

И Трамп своим избирателям теперь может предъявить эту сделку как заботу о средних и простых американцах.

- Вы, наверное, уже видели кадры этих митингов - я их вам присылал…

- Александр, спасибо, прочитал ваши репортажи в «Комсомолке», с кремлевских брифингов и даже у себя тоже разместил в своем Telegram-канале.

- Очень хорошо.

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ В ШОКЕ

- Сергей Борисович, так, а ведь там очень большая часть телефонных переговоров двух президентов касалась все же конфликта на Украине. Насколько мне известно, Зеленский, вся его верхушка, они в шоке от этой сделки. Скажите, пожалуйста, как это может повлиять на дальнейшее развитие событий? Недвусмысленно же было заявлено, что украинская сторона сами испортили погоду перед выборами, когда 20-го сентября, в завершающий день выборов, была такая грандиозная атака вражеских беспилотников на Москву и Россию… И после этого мы заявили, что мы еще подумаем, как дальше быть. Вот этот момент как бы вы охарактеризовали?

- Ну, конечно, в шоке от этой сделки и киевский режим, и его ближайшие сторонники и спонсоры, готовые бесконечно поддерживать войну киевского режима. Вот все они в шоке. Милитаристский лагерь, и киевский, и европейский, тяжело переживают эти новости.

Я просто вижу смятение буквально в мейнстримных СМИ и в высказываниях сетевых со стороны ведущих комментаторов консервативного милитаристского лагеря.

- В чем причина?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ СТАНКЕВИЧА

- Причина, Александр, разумеется, не в том, что их страшно волнует экономическое взаимодействие России и Штатов. Их волнует прорыв санкционной блокады.

Вот это главный повод, чтобы посыпать головы пеплом и горевать страшно.

Прорвана единая экономическая блокада. Трамп снимает санкции с российской нефти и нефтепродуктов. Америка перестает преследовать российский флот.

Американский Минфин дает лицензию на экспорт нефтепродуктов из России и на финансовые расчеты по этим сделкам.

Как минимум, лицензия продлится до конца апреля следующего года. Видимо, это рассчитано по срокам вот этой самой сделки.

Но не исключено, что и после этого американские санкции не возобновятся. И вот это - тяжелейший удар по всему милитаристскому лагерю и по всем желающим бесконечно продлевать безнадежный военный конфликт из-за Украины. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.

И понятно, что Зеленский просто в трауре. Нападать более жестко на Трампа он опасается. Но его реакция такая, что это «слабый ход сильного партнера».

…И О ПРОГНОЗАХ

- Скажите, пожалуйста, я Сергей Борисович, а дальше прогнозы ваши какие? Как долго этот режим киевский после этого всего продолжится? С учетом нашего продвижения по всей линии фронта, с учетом вот этих ударов по военным объектам в Киеве и в других крупных городах?

- Расчет Зеленского до сих пор строился на том, что все-таки удастся Соединенные Штаты втянуть глубже в санкционную войну. Очень рассчитывали в Киеве на вот этот самый санкционный закон имени Линдси Грэма*, закон Грэма* - Блюменталя, который еще называют «санкциями из ада». Напомню, что 18 октября истекает срок, предусмотренный этим законом, когда Трамп должен был или ввести эти адские санкции, или объяснить Конгрессу, если он не вводит, причины, почему не состоялись эти санкции.

И вот мы уже видим, что 18 октября Трамп скажет: не счел нужным. Потому что Америке это невыгодно. И, конечно, это тяжелейший удар по Зеленскому и его планам продержаться зиму. Потому что не удалось втянуть Соединенные Штаты в жесткую санкционную войну против России.

А вслед за этим, я думаю, произойдет и такое паническое отступление в рядах европейских сторонников войны, которые пока пытаются эти военные усилия Киева поддерживать.

И в особенности, скорее всего, произойдут какие-то перемены во Франции, в первую очередь, и во вторую очередь - в Германии. А это два ведущих спонсора и два основных дипломатических сторонника режима Зеленского.

Я думаю, что это будет последняя военная зима для Украины. Последняя зима активных военных действий.

* * *

- Скорее всего, Александр, к весне следующего года придется киевскому режиму сложить оружие, остановиться.

Это не закончит сразу весь конфликт - геополитически, потому что участников гораздо больше, чем просто режим Зеленского.

Но активные боевые действия, скорее всего, могут быть завершены весной следующего года.

- Спасибо вам огромное, Сергей Борисович, за такой подробный и оптимистичный комментарий. Остаюсь биографом Сергея Борисовича Станкевича.

- Спасибо, Александр. И я напоминаю, что мы с вами - это партия мира, которая очень надеется стать рано или поздно правящей.

- Скорее, дуэт.

- До свидания, счастливо!

* внесен в список террористов и экстремистов в России

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