Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Вот это ба-бах! Нет, это не просто ба-бах, это самый настоящий БА-БАХ!!! Пока один «просроченный» гнида (определение президента Белоруссии) и главарь бандеровского режима чуть не полчаса вчера жаловался журналистам на Трампа и продолжил делать это сегодня, в Америке даром время не тратили. Криворожский игруля на фортепиано Зеленский, похоже, все-таки доигрался.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОНАЛЬДА ТРАМПА О ЗЕЛЕНСКОМ: УКРАИНЕ НУЖЕН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Буквально сейчас Трамп сделал несколько заявлений журналистам, которые не оставляют сомнений в том, что обманывать и оскорблять, после чего рассчитывать на безнаказанность, по меньшей мере, опрометчиво и бессмысленно.

- Зеленскому лучше немедленно остановиться. Зеленский мог уже много раз урегулировать этот конфликт, но предпочел этого не делать. Мы сказали ему: «Делай с Россией что хочешь, только не бей по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создает мировую проблему». А он хочет создавать проблемы всему миру. Из-за него могут пострадать наши фермеры и животноводы, которым нужно дизельное топливо, ведь Россия поставляет значительную его часть на мировой рынок, - заявил Трамп и вынес свой приговор. - Украина должна получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине, Зеленский никогда не заключает сделки. Я думаю, что Украине пора выбрать нового президента.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ТРАМП О РОССИИ И ОБ УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ

После чего Дональд немного подумал и затянул привычную песню: «Не было никаких оснований для начала войны между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности». Правда, в этой новой мизансцене даже затасканные старые слова Трампа зазвучали как-то по-новому.

Вне всякого сомнения, Трамп не забыл переданные ему американским репортерам слова, что Зеленский посчитал его слабаком, а «дизельную сделку», заключенную Трампом с Путиным — слабым поступком. На фоне, естественно, все нарастающей потужности самого «просрочки», который в своем попрошайничестве не обделил своим вниманием даже Литву с Эстонией. «Окей» - только и ответил тогда Трамп на эти слова репортера, но эта краткость ответа вместо привычным многословных и не всегда его связных рассуждений показала, что эта «стрела» вонзилась глубоко и засела там не обычной занозой.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Стоит вспомнить, что все последнее время Зеленский вел себя по отношению к Трампу очень вызывающим образом. Он позволял себе нравоучительные заявления, чуть ли не закидывал американского президента своими инструкциями о том, что и как тому надо делать. Одним словом, делал все, чтобы сторонние наблюдатели начали терзаться в сомнениях, кто в паре Трампа с Зеленским является младшим партнером, а кто доминирует. Дональд все это время проявлял редкую терпеливость. Но наконец-таки его, что называется, прорвало, причем, по полной.

И даже если Трамп теперь на следующей неделе или завтра опять изменит свое мнение и скажет, что Зеленский — это «вэри гуд бой», из произнесенной песни слов уже не выкинешь.

Украине пора поменять лидера — это сказал президент США. Раньше Зеленский по одному слову американского президента посылал людей на смерть, обрекал на позор. Он не может сейчас подчиниться пожеланию Трампа, потому что это станет концом для него. Не только политическим, но и его физической жизни. Его не простит Украина, как только он снова станет простым смертным. Он не может просто «не заметить» эти слова Трампа. Но он обязан не идти на откровенный конфликт с Трампом. Хотя на это «просрочка» способен, может и ему сейчас этого очень хочется.

P.S. Знаете, что сделал Зеленский после этих слов Трампа, о которых ему, безусловно, доложили незамедлительно? Он экстренно позвонил премьер-министру Британии. И, хотя замаскировал суть разговора всякими "перемогами" и обсуждением "солидарности", судя по всему в трубке бился только один истеричный вопль Зеленского: "Что делать? Что теперь делать?"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заключена дизельная сделка, Зеленский в ярости, Мосбиржа взлетела до небес: Итоги разговора Путина и Трампа

Зеленского ждет последняя военная зима: что будет с Украиной после дизельной сделки России и США

«Бросок через баррель»: как Путин в разговоре с Трампом изящно провел свой фирменный прием политического дзюдо

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы бегут из крупных городов в село, чтобы пережить зиму