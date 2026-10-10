Синдром сухого носа: как батареи работают на пользу вирусам и что поможет сохранить здоровье

Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

С началом отопительного сезона часто приходит и заложенность носа, неприятные корочки, першение в горле и затяжной кашель. Причина может быть скрыта не только и не столько в простуде, сколько в изменении экологии квартиры. Доцент Сеченовского университета, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИКИ детства Московской области, врач-пульмонолог Павел Бережанский объясняет, что воздух в квартирах становится пересушенным, и это превращается в дополнительное испытание для иммунитета.

Слизистая оболочка наших дыхательных путей покрыта особым мерцательным эпителием. Его реснички непрерывно шевелятся (совершая до 200 колебаний в минуту) и выталкивают наружу все попадающие вирусы, аллергены и бактерии. Когда включаются батареи, влажность воздуха падает до «пустынных» 10-30%.

- Находясь в помещении с влажностью 30%, мы вдыхаем этот сухой воздух, а выдыхаем практически 100% увлажненный, - объясняет врач. - Это значит, что около 70% влаги организм безвозвратно забирает с нашей слизистой. Ворсинки просто высыхают и перестают двигаться, естественная защита отключается.

В ответ организм включает экстренный режим, слизистая начинает отекать, чтобы выделить хоть немного защитного секрета. Поэтому человек чувствует заложенность. Есть соблазн впрыснуть себе сосудосуживающие капли, а от этого слизистая повреждается еще сильнее, и банальный ринит затягивается на 2-3 недели. Более того, любое микроповреждение иссушенного носа становится входными воротами для вирусов гриппа и ОРВИ.

Что делать?

Чтобы защитить себя и детей в отопительный сезон, доктор Бережанский рекомендует простые правила:

1. Купите комнатный гигрометр.

Он покажет уровень влажности в квартире. Подходящий вариант для здоровья легких и носа – 50-55%.

Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

2. Правильно установите увлажнитель воздуха.

Очистители и увлажнители воздуха необходимы, но их нельзя ставить на пол в углу. Вырабатываемый пар тяжелый, он сразу оседает. Увлажнитель должен стоять на возвышении, чтобы влага равномерно распределялась по комнате, а не превращала пол вокруг прибора в лужу.

Важно: резервуары увлажнителей нужно тщательно мыть каждую неделю, иначе они превратятся в рассадник опасных бактерий.

3. Промывайте нос изотоническим раствором.

В течение дня, особенно после возвращения с улицы, используйте для носа обычный изотонический солевой раствор (продается в любой аптеке). Он бережно увлажняет и смывает скопившиеся бактерии.

! Не используйте для профилактики гипертонические (высокосолевые) растворы. Они нужны только для размягчения жестких корочек, а нормальную слизистую могут пересушить и вызвать обратный эффект заложенности.

4. Введите «дробный» питьевой режим.

В течение дня нужно пить воду, но не целыми стаканами, а часто и по одному-два глотка. Это не только восполняет потерю влаги в организме, но и механически смывает вирусы, успевшие осесть на слизистой глотки.

5. Проветривайте и двигайтесь.

Даже в холодное время года регулярное проветривание комнат обязательно. Кроме того, не забывайте про физическую активность. При сидячем положении (особенно ссутулившись над телефоном) диафрагма зажимается, в нижних отделах легких нарушается вентиляция, что усиливает застойные процессы. Минимум 45-60 минут активных прогулок или умеренной нагрузки в день помогут дыхательной системе хорошо работать.

КСТАТИ

Чем могут быть опасны сосудосуживающие капли для детей

В попытке облегчить состояние ребенка, особенно при насморке, многие, на задумываясь, начинают капать сосудосуживающие капли или использовать спреи. Причем, часто: по 4-5- раз в день. И так до тех пор, пока насморк не отступит. А он может продолжаться долго.

Врачи предупреждают: такие средства в случае применения дольше 5-7 дней вызывают привыкание. А также могут усугубить ситуацию, вызвав отек слизистой оболочки носа.

Более того, они могут спровоцировать отравление организма! Настоящую интоксикацию, вплоть до попадания детей в реанимацию. В медицинской практике известны такие случаи.

Особенно опасно бесконтрольное использование средств от насморка у малышей до 3 лет.

Педиатры назначают сосудосуживающие средства на срок не более 4-5 дней и рекомендуют капать (впрыскивать) 1-2 раза в день, максимум 3. Лучше всего на ночь, чтобы ребенку было легче заснуть.

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