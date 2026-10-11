Ванна против велосипеда: как ленивый отдых помогает сосудам и сердцу

Фото: Dmytro Buianskyi/Shutterstock/Fotodom

«Ванна очищает тело, но горячий источник очищает сосуды и продлевает жизнь», - гласит старинная японская мудрость от людей, живущих в культуре горячих источников – онсенов. Как оказалось, за любовью к горячим ваннам стоит физиологически обоснованный механизм кардиозащиты.

Новое исследование ученых из Австралии, среди которых были кардиоваскулярные физиологи, показало, что горячая ванна разгружает и расширяет мелкие сосуды эффективнее, чем велотренажер. При этом она не способна заменить полноценную тренировку.

КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Ученые пригласили 25 добровольцев в возрасте от 45 до 70 лет с избыточным весом и устроили для них необычную дуэль тренировок - горячая ванна против велотренажера.

Каждый участник с разницей в трое суток прошел через два испытания. Первое - 30 минут умеренного кручения педалей на велотренажере. Второе - те же полчаса ленивого отдыха в воде, нагретой до 40 °C (с погружением по грудь).

Оказалось, что по ключевым показателям разгрузки сердечно-сосудистой системы «пассивный» нагрев в ванне обошел велосипед. Секрет такой пользы - в глубоком прогреве.

Спасаясь от тепла, организм экстренно гонит кровь к коже для охлаждения. В итоге капилляры расширяются, включаются и микрососуды. На практике это дает два мощных эффекта. Давление снижается сильнее, чем от тренировки (что дает сердцу огромную передышку), а кровь мгновенно доносит кислород и питание к самым далеким клеткам тканей.

ФЕНОМЕН ПАССИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТЕРАПИИ

Да, велосипед лучше тренирует выносливость. Но если нужно быстро снять спазм сосудов и разгрузить сердце - ленивая ванна выигрывает. Этот феномен называют пассивной тепловой терапией. Ранее исследователи в Орегоне (США) доказали, что регулярные ванны делают артерии эластичнее. А в Финляндии любовь к сауне связали со снижением риска инфарктов. В 2025 году ученые выяснили, что горячая ванна сразу после прогулки удваивает ее пользу для давления. Кроме того, пассивное тепло стало спасением для людей с тяжелым артрозом. Оно отлично разгружает сосуды от той боли, которую люди чувствуют при обычной ходьбе, не говоря уже о беге.

Велосипед лучше тренирует выносливость. Но если нужно быстро снять спазм сосудов и разгрузить сердце - ленивая ванна выигрывает. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Тем не менее, авторы австралийского эксперимента предостерегают от ложных иллюзий. Горячая ванна не способна заменить физическую активность. В то время как горячая вода отлично стимулирует кожный кровоток и временно сбивает давление, она абсолютно бессильна в других ключевых аспектах здоровья.

Физические упражнения заставляют мышцы активно сокращаться, что укрепляет мышечный корсет, повышает плотность костей и развивает общую выносливость организма. Кроме того, спорт запускает мощный метаболический ответ, заставляет клетки активно поглощать глюкозу, расщеплять жировые запасы и сжигать калории.

ВАЖНО!

У «метода ванн» есть жесткие ограничения

Исследование в Австралии оценивало лишь краткосрочный, сиюминутный эффект - что происходит с человеком непосредственно в момент процедуры и сразу после нее. При этом выборка из 25 человек слишком мала для глобальных рекомендаций.

Также важно иметь в виду: горячая ванна может довести до обморока. За полчаса в теплой воде все сосуды максимально расслабляются. Если после этого резко встать на ноги, кровь мгновенно отхлынет от головы к ногам. Мозг на секунду останется без кислорода, из-за чего в глазах потемнеет, голова закружится, и человек может упасть в обморок, получив серьезную травму.

БУДЬ В КУРСЕ!

Правила безопасности: как принимать ванну с пользой для здоровья

1. Комфортная температура. Вода должна быть в пределах 39-40 °C, без эффекта обжигания.

! Оставьте дверь в ванную слегка приоткрытой для вентиляции.

2. Погружение по грудь. Не опускайтесь в воду выше линии сердца. Оставляя плечи сухими, вы защищаете сердце от лишней нагрузки.

3. Строго по часам. Оптимальное время процедуры - от 20 до 30 минут. Долгое сидение в горячей воде перегрузит организм и вызовет обезвоживание.

4. Стакан воды рядом. Поставьте у бортика чистую прохладную воду. Делайте по паре глотков до и во время процедуры, чтобы восполнить потерю влаги.

5. Плавный подъем. Не вставайте резко. Сначала медленно сядьте, побудьте в таком положении 1-2 минуты, и только потом плавно поднимайтесь на ноги.

6. Обязательный отдых. После ванны накиньте халат и полежите или посидите 15-20 минут. Дайте сосудам и температуре тела спокойно прийти в норму.

ИТОГО

Горячая ванная может стать хорошим помощником для тех, кому в силу возраста, веса или болезней суставов тяжело даются активные тренировки. Но и тут важно посоветоваться с врачом.

! Если у вас диагностирована гипертония, ишемическая болезнь сердца или другие хронические заболевания, перед началом регулярных процедур нужно обязательно проконсультироваться с лечащим доктором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российский супер-овощ для долголетия: ученые раскрыли механизм полезного влияния свеклы на сосуды

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и реальность о том, как победить старость: интервью с косметологом Аллой Королевой