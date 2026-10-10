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В мире10 октября 2026 18:17

"Украине нужен новый лидер, Зеленский - проблема для всего мира": что историческое заявление Трампа означает для России

Умеренков: Слова Трампа о Зеленском не означают, что США будут играть за Москву
Евгений УМЕРЕНКОВ
Дональд Трамп: "Я считаю, что настало время для того, чтобы Украина получила нового президента"

Дональд Трамп: "Я считаю, что настало время для того, чтобы Украина получила нового президента"

Фото: REUTERS.

Зеленский все-таки доигрался в великого политика. Трамп в первый раз заявил, что Киеву нужен лидер, способный наконец-то заключить сделку по мирному урегулированию на Украине.

«Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине», - приводят слова президента США мировые агентства. - Она (Украина) создает проблемы всему миру. Я считаю, что настало время для того, чтобы Украина получила нового президента», - сказал он журналистам в Вашингтоне.

ЧТО БУДЕТ С ЗЕЛЕНСКИМ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА

Дергать тигра за усы – занятие эффектное, но весьма опасное. Зеленскому чувство самосохранения отказало, когда он назвал решение Трампа заключить «дизельную сделку» с Россией «слабым решением». Хозяин Белого дома, когда ему сообщили об этом при общении с журналистами, промолчал и попросил следующий вопрос. Но через несколько часов решил поставить главу украинского режима на место. И не только его – но и тех, кто в Европе до последнего подначивал «просроченного» строить из себя будущего «победителя».

Что эти слова значат для Киева? Зеленскому пора собирать манатки и довериться личной охране из Британии. Американцев он больше не устраивает, о чем сказано открыто. Бывает такое с плохими актерами – из зала раздается свист, а им кажется, что публика ликует и он куражится еще больше. Но из Белого дома прямо заявили: это свист. И не заметить его ни в Киеве, ни в Брюсселе уже не смогут.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ТРАМПА ДЛЯ РОССИИ

Но слова Трампа вовсе не означают, что Вашингтон теперь будет играть за Москву. Украинскую команду разгонять он не собирается, а вот ее зарвавшегося капитана, который столько раз уже игнорировал не только зрительский свист, но и судейский свисток, постарается удалить с поля. Не пошел впрок прошлогодний февральский разнос Зеленского в Белом доме. Он, слегка попереживав, быстро оправился и,в как и подобает всякому Хлестакову, решил показать, что он и с Пушкиным (Трампом) на короткой ноге. Но хозяин Белого дома этого явно не понял. Как и те угрозы, которые сейчас раздались из Киева – дескать, ВСУ продолжат атаковать НПЗ России, несмотря на просьбы президента США не делать этого.

Слова Трампа вовсе не означают, что Вашингтон теперь будет играть за Москву.

Слова Трампа вовсе не означают, что Вашингтон теперь будет играть за Москву.

Фото: REUTERS.

Как воспринимать эти угрозы и насколько они реальны? Такой вопрос KP.RU задал профессору Высшей школы экономики, генерал-лейтенанту в отставке Евгению Бужинскому.

- Это в принципе реально, если Зеленский решил до конца обострить отношения именно с Трампом, - ответил Евгений Петрович. - Другое дело, и Путин об этом говорил, сейчас срочно принимаются меры по защите наших НПЗ, и эффективность их поражения уже значительно снизилась. Сейчас идет речь об аэростатном прикрытии, думаю, что задача решаемая. Угрозы Зеленского (в адрес НПЗ - Прим. ред.) – это из категории «мечтать не вредно». Но с американцами он испортит отношения однозначно, если будет этим заниматься.

- Можно ли сказать, что «дизельная сделка» сделала Россию и США партнерами, которым обоим угрожает Киев?

- Это сильное допущение. Просто Трамп в очередной раз показал, что ему плевать на всех, если нужно решить какую-то проблему в интересах американцев. Сейчас ему сиюминутно нужен дизель, чтобы сбить цены на своих заправках. Удастся это или нет, вопрос спорный, но то, что он плевать хотел на украинцев, на европейцев – это все поняли совершенно однозначно.

Поэтому предупреждение Трампа – это не только красная карточка Зеленскому. У него, по словам американского президента, «было очень много возможностей для завершения этой войны, но он не стал делать этого». Европе тоже стоит задуматься: кто для нее важнее – Зеленский или все-таки Трамп?

Просто амплуа бывшего комика – корчить из себя героя-трагика. А Украине - и США, как выясняется - требуется лидер, способный играть роль прагматика, готового принести, пусть и нелегкой ценой, мир для своего народа и отпустить мертвую хватку хищника с шеи Европы, в которую он, с ее полного согласия, так мощно вцепился.

Иначе просто нельзя воспринимать слова Дональд Трампа, что Зеленский - огромная проблема для всего мирового сообщества, потому что его самоцель - создание проблем как Соединённым Штатам, так и всему миру. Интересно, как ответит Трампу Зеленский? Неужели, перепутав берега, заявит, что и Америке нужен новый президент?

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