"Украине нужен новый лидер, Зеленский - проблема для всего мира": что историческое заявление Трампа означает для России

Дональд Трамп: "Я считаю, что настало время для того, чтобы Украина получила нового президента" Фото: REUTERS.

Зеленский все-таки доигрался в великого политика. Трамп в первый раз заявил, что Киеву нужен лидер, способный наконец-то заключить сделку по мирному урегулированию на Украине.

«Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине», - приводят слова президента США мировые агентства. - Она (Украина) создает проблемы всему миру. Я считаю, что настало время для того, чтобы Украина получила нового президента», - сказал он журналистам в Вашингтоне.

ЧТО БУДЕТ С ЗЕЛЕНСКИМ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА

Дергать тигра за усы – занятие эффектное, но весьма опасное. Зеленскому чувство самосохранения отказало, когда он назвал решение Трампа заключить «дизельную сделку» с Россией «слабым решением». Хозяин Белого дома, когда ему сообщили об этом при общении с журналистами, промолчал и попросил следующий вопрос. Но через несколько часов решил поставить главу украинского режима на место. И не только его – но и тех, кто в Европе до последнего подначивал «просроченного» строить из себя будущего «победителя».

Что эти слова значат для Киева? Зеленскому пора собирать манатки и довериться личной охране из Британии. Американцев он больше не устраивает, о чем сказано открыто. Бывает такое с плохими актерами – из зала раздается свист, а им кажется, что публика ликует и он куражится еще больше. Но из Белого дома прямо заявили: это свист. И не заметить его ни в Киеве, ни в Брюсселе уже не смогут.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ТРАМПА ДЛЯ РОССИИ

Но слова Трампа вовсе не означают, что Вашингтон теперь будет играть за Москву. Украинскую команду разгонять он не собирается, а вот ее зарвавшегося капитана, который столько раз уже игнорировал не только зрительский свист, но и судейский свисток, постарается удалить с поля. Не пошел впрок прошлогодний февральский разнос Зеленского в Белом доме. Он, слегка попереживав, быстро оправился и,в как и подобает всякому Хлестакову, решил показать, что он и с Пушкиным (Трампом) на короткой ноге. Но хозяин Белого дома этого явно не понял. Как и те угрозы, которые сейчас раздались из Киева – дескать, ВСУ продолжат атаковать НПЗ России, несмотря на просьбы президента США не делать этого.

Слова Трампа вовсе не означают, что Вашингтон теперь будет играть за Москву. Фото: REUTERS.

Как воспринимать эти угрозы и насколько они реальны? Такой вопрос KP.RU задал профессору Высшей школы экономики, генерал-лейтенанту в отставке Евгению Бужинскому.

- Это в принципе реально, если Зеленский решил до конца обострить отношения именно с Трампом, - ответил Евгений Петрович. - Другое дело, и Путин об этом говорил, сейчас срочно принимаются меры по защите наших НПЗ, и эффективность их поражения уже значительно снизилась. Сейчас идет речь об аэростатном прикрытии, думаю, что задача решаемая. Угрозы Зеленского (в адрес НПЗ - Прим. ред.) – это из категории «мечтать не вредно». Но с американцами он испортит отношения однозначно, если будет этим заниматься.

- Можно ли сказать, что «дизельная сделка» сделала Россию и США партнерами, которым обоим угрожает Киев?

- Это сильное допущение. Просто Трамп в очередной раз показал, что ему плевать на всех, если нужно решить какую-то проблему в интересах американцев. Сейчас ему сиюминутно нужен дизель, чтобы сбить цены на своих заправках. Удастся это или нет, вопрос спорный, но то, что он плевать хотел на украинцев, на европейцев – это все поняли совершенно однозначно.

Поэтому предупреждение Трампа – это не только красная карточка Зеленскому. У него, по словам американского президента, «было очень много возможностей для завершения этой войны, но он не стал делать этого». Европе тоже стоит задуматься: кто для нее важнее – Зеленский или все-таки Трамп?

Просто амплуа бывшего комика – корчить из себя героя-трагика. А Украине - и США, как выясняется - требуется лидер, способный играть роль прагматика, готового принести, пусть и нелегкой ценой, мир для своего народа и отпустить мертвую хватку хищника с шеи Европы, в которую он, с ее полного согласия, так мощно вцепился.

Иначе просто нельзя воспринимать слова Дональд Трампа, что Зеленский - огромная проблема для всего мирового сообщества, потому что его самоцель - создание проблем как Соединённым Штатам, так и всему миру. Интересно, как ответит Трампу Зеленский? Неужели, перепутав берега, заявит, что и Америке нужен новый президент?

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