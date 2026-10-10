Мария Захарова: Рыба начинает вонять с головы, а ЕС - с Каллас

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

- …Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Почему так истерит Каллас? Аж почти до визга! Или Кая - это Европа? Чего ждет эта странная особа? На что надеется? Почему такая ограниченная? Почему до нее никак не дойдет?.. Что эти ее евро-санкции давно уже не работают!? А неутомимая Кая опять анонсировала «самый крупный» пакет антироссийских санкций с 2022-го. (Его намерены одобрить в понедельник, 12 октября.)

Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас Фото: REUTERS.

А после договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизеля в США глава евродипломатии заявила, что сейчас «не время ослаблять давление» на Москву.

Вот такими новостям в субботу, 10 октября, я поделился с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Ну, эта Кая еще поднатужится… А поможет? Чем закончатся визги Каллас, Мария Владимировна?

- Плутарх говорил: Piscis primum a capite foetat - рыба начинает вонять с голов, - ответила Мария Захарова. - В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС - с Каллас.

- Так оно и есть!

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