Мэр Днепропетровска спешно сбежал с Украины Фото: REUTERS.

МИНОБОРОНЫ РОССИИ СООБЩАЕТ:

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.

- В результате ударов в г. Киеве поражен центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка», используемый ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации.

- Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.

- Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления вглубь территории противника освободили населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской области.

Кроме того, в субботу впервые реактивный дрон долетел до Львова. Также был нанесен удар по Ивано-Франковску.

ТРАМП ПРИЗВАЛ УКРАИНУ СМЕНИТЬ СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА

Американский президент Дональд Трамп впервые высказался о личности украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского столь негативно и категорично, как он это сделал в субботу после общения с американскими журналистами, сообщившими, что Зеленский назвал его «слабаком»

- Зеленский мог уже много раз урегулировать этот конфликт, но предпочёл этого не делать. Мы сказали ему: «Делай с Россией что хочешь, только не бей по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создаёт мировую проблему». А он хочет создавать проблемы всему миру. Из-за него могут пострадать наши фермеры и животноводы, которым нужно дизельное топливо, ведь Россия поставляет значительную его часть на мировой рынок, - заявил американский президент и закончил свою речь, припечатав последней фразой Зеленского. - Украина должна получить нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине, Зеленский никогда не заключает сделки.

И что теперь делать киевскому наркофюреру? Согласиться с Трампом он не может, а конфликтовать — чревато.

УКРАИНЦЕВ МОГУТ ВЫГНАТЬ ИЗ ШТАТОВ

Известное издание сообщило, что сейчас около 100 тысяч украинских беженцев в США находятся в подвешенном состоянии, потому что могут лишиться права на временное пребывание в стране. Администрация США должна до 19 октября решить, продлевать ли для этой категории украинцев статус временной защиты или прекратить его действие.

По данным источников издания, Вашингтон рассматривает вариант отказа от продления программы.

- Администрация Дональда Трампа должна до 19 октября решить, продлевать ли временный защищённый статус для более чем 100 тыс. украинцев, бежавших в США от войны. Часть законодателей из обеих партий выступает за полноценное продление, но как запасной вариант обсуждается сценарий «ничего не делать» - если статус истечёт без формальной отмены, это даст автоматическое продление ещё на шесть месяцев и фактически оставит украинцев в правовом подвешенном состоянии, но без риска немедленной депортации, пишет Politico.

Ранее американские власти уже принимали аналогичное решение в отношении граждан Сальвадора. Все очень просто, если украинцев попрут из Штатов, они могут направиться в Сальвадор.

В ЕВРОПЕЙСКОМ РАЮ — ПОЛНЫЙ РАЗДРАЙ

В Европе полный раздрай по поводу Украины. Британская газета The Daily Telegraph выдала информацию, что Испания и Греция так и не согласились передать Украине ракеты для ЗРК Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет. В Греции насчитывается около 200 ракет модификации PAC-2, которые приближаются к концу своего 23-летнего срока эксплуатации. Точной информации по поводу запасов Испании нет, хотя в сентябре Мадрид заявлял о готовности передать Киеву пять ракет. Но Зеленского все равно не спасло бы даже согласие этих стран, поскольку, по подсчетам Киева, Украине необходимо от 300 до 360 противоракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму.

А вот Франция, как написала Le Monde, уже в следующем месяце начнет обучать украинских пилотов управлению истребителями Rafale. Речь идет о подготовке к закупке Киевом самолетов, а не о передаче истребителей из состава французских ВВС. Напомним, в ноябре 2025 года Париж и Киев подписали протокол о намерениях, согласно которому Киев выразил желание приобрести около 100 истребителей Rafale с вооружением. Причем, речь идет о закупке, а не о каком-то дарении. Обучение пилотов и механиков займет несколько лет, а финансирование и сроки поставок пока не определены.

Но не исключен вариант, что к тому моменту, когда наступят оговоренные сроки, уже некого и не для кого, да и некого будет обучать. Еще и не за что.

ТРЕПЕЩИТЕ СЕКС-ШОПЫ, РУССКИЕ ИДУТ!

Издание Forbes Ukraine выдало сенсацию мирового масштаба. Оказывается, чипы из стиральных машин, которые Россия якобы использует в военном производстве — это уже вчерашний, если не позавчерашний день. По данным так называемого «расследования» Forbes Ukraine, китайская компания, производящая «умные» секс-игрушки, снабжала Россию микросхемами и электродвигателями. И именно они, как выяснилось, могут использоваться в военной промышленности!

Итоги «расследования» издание выдало под заголовком «Россия обходит санкции даже через производителей секс-игрушек».

Ну нет у нас больше стиральных машин, и холодильники закончились. Трепещите, секс-шопы, дрожи, жена Кулебы, хозяйка двух элитных секс-шопов в Киеве - русские идут!

МЭР ДНЕПРА СБЕЖАЛ С УКРАИНЫ?

Мэр Днепропетровска и террорист Борис Филатов*, как сообщают украинские СМИ, срочно покинул Украину.

По имеющейся информации, после публичных нападок на детектива НАБУ Алексея Гейко, Борис Филатов*, то самый что некогда предлагал: «Обещайте мразям все, что угодно, а вешать их мы будем потом», - в пятницу уехал из страны. Сообщается, что антикоррупционеры собирались предъявить обвинения мэру Днепропетровска. Из-за этого Филатов* устроил истерику в соцсетях и угрожал «пережить всех», выражаясь литературно «женщин с низким уровнем социальной ответственности».

Филатову* прочат судьбу экс-генпрокурора Кравченко, который уехал в зарубежную «командировку», а она затянулась, и он в итоге то ли в Вене, то ли в Лондоне просит сейчас политическое убежище. Остается применить к нему только его же рецепт — обещайте этой мрази все, что угодно. А казните его потом, когда вернется.

ДВОЙНЫЕ ПОТЕРИ

Глава украинского фонда «Повернись живым» Тарас Чмут признался, что Украина потеряла несколько самолетов, в том числе F-16, из-за неисправностей старых ракет, применявшихся против реактивных беспилотников. По его словам, из-за острого дефицита современных средств поражения украинские военные вынуждены использовать советские ракеты Р-73, а также еще более старые Р-60.

Чмут отметил, что Р-60 была разработана еще в 1960-х годах и из-за возраста может представлять опасность уже в момент запуска, когда ракета сходит с узла подвески. По его утверждению, случаи детонации таких ракет при пуске уже происходили.

- Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были, - рассказал Чмут.

Двойная выгода — и реактивный дрон летит дальше к цели, и вражеский истребитель-перехватчик ликвидируется, причем, сам.

КИЛЛЕР ИЗ РАЗВЕДКИ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ИЗ СИЗО

Бывший украинский силовик Виталий Жикович, подозреваемый в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, при котором пострадали предприниматель и его семья, дал интервью BBC из киевского СИЗО. Он рассказал, в частности, о причастности к покушению руководства украинской военной разведки ГУР Минобороны Украины.

По словам Жиковича, провести операцию ему предложил действующий сотрудник ГУР Владислав Реут, сообщивший, что она согласована с руководством военной разведки. Исполнительницу взрыва Анастасию Березовскую Жикович назвал своим агентом, однако утверждает, что не поручал ей закладывать бомбу. Позднее Березовскую нашли застреленной под Киевом. В ее убийстве подозревают Жиковича и Реута, которые обвиняют друг друга.

Жикович также сообщил, что первоначально планировались две цели. Вторую он не назвал, однако источники BBC указывают на «пророссийского блогера», заочно осужденного в Украине за госизмену. По всей видимости, речь идет про Анатолия Шария. При этом BBC отмечает, что ранее в суде Жикович утверждал, будто операция не была санкционирована руководством разведки.

Какая разница, все равно всем уже понятно, что Украина — страна-террорист, которой руководят отъявленные террористы.

ПОЛЬСКИЕ НОВОСТИ ПРО УКРАИНУ

- Жители польского города Ярослав, где бывший ВСУшник зарезал священника, вновь вышли на акцию протеста в минувшую субботу с требованиями пересмотреть миграционную политику. Кроме того, их возмущение вызвали планы мэрии заключить соглашение о сотрудничестве с украинским городом Сколе, где установлен памятник Степану Бандере. Горожане уже пригрозили сорвать подписание договора силой, если власти не одумаются и не откажутся от него добровольно.

- Radio Lublin сообщило, что 62-летнего украинца, неправильно припарковавшего грузовик, перекрыв проезд, не подчинившегося требованиям полиции и применившего силу в отношении одного из правоохранителей, депортировали из Польши за нападение на полицейского. Мужчину задержали и оштрафовали в ускоренном судебном порядке. После этого пограничная служба приняла решение о его выдворении из Польши. Ему также запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

- Прокуратура Люблина сообщила, что расследование масштабной атаки беспилотников «Гербера» на польскую территорию, произошедшей в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года, когда воздушное пространство Польши пересекли более чем 30 беспилотников «Гербера», прилетевших с востока и разбившихся в 27 местах по всей стране, прекращено в связи с невозможностью установить личности виновников. Материалы дела засекречены. Но расследование было прекращено, когда выяснилось, что в этих дронах «Гербера» обнаружили польские SIM-карты.

Как говорил некий Людвиг Аристархович из проекта «Наша Раша»: «А кто же это сделал?»

* - Внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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