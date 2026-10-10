Бывший муж Анастасии Волочковой в реанимации в тяжелом состоянии: печальные подробности об Игоре Вдовине

Анастасия Волочкова родила от Игоря Вдовина дочь Аришу. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ.

Бывший муж Анастасии Волочковой экстренно госпитализирован в Москве. Игоря Вдовина привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. У отца единственной дочери балерины Ариадны произошел сердечный приступ.

Бывшего мужа Анастасии Волочковой доставили в больницу с острым нарушением сердечного ритма. Игоря Вдовина направили в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщили осведомленные источники.

Спустя сутки состояние 51-летнего бизнесмена удалось стабилизировать. Многодетного отца перевели в обычную палату. Однако его состояние пока оценивается как тяжелое. "Он находится под круглосуточным наблюдением", - отметил инсайдер.

Балерина очень удивилась, узнав о госпитализации бизнесмена. Анастасия рассказала, что давно не поддерживает общение с Вдовиным. "Даже не знаю, как это прокомментировать... Мне искренне жаль, если что-то случилось. Но дело в том, что я уже шесть лет в блоке у отца моей дочери", - цитирует Волочкову "СтарХит".

Бизнесмен женат на Елене Николаевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Отметим, сейчас Вдовин женат на телеведущей Елене Николаевой. У супругов двое общих сыновей - пятилетний Александр и двухлетний Роман. Недавно вся семья перебралась в новую квартиру в Лаврушенском переулке. Они живут в элитном доме. "Вид из окна дома в Лаврушинском будет частым. Когда уличная погода испортится окончательно, уйду в Третьяковку. Она у меня во дворе", - хвасталась Николаева.

От Волочковой у мужчины есть дочь Ариадна. До замужества она жила с семьей отца.

Вдовин - многодетный отец. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ.

От первого брака у предпринимателя трое сыновей.

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