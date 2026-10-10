«Пыталась взять сына на руки, но силы ее покидали»: Сестра Жанны Фриске рассказала о последних днях умершей от рака певицы

Жанна Фриске умерла, когда ее сыну Платону было два года. Фото: соцсети.

Жанны Фриске не стало 11 лет назад: певица ушла в 40 лет после тяжелой борьбы с глиобластомой – опухолью мозга. Артистке диагностировали онкологию после того, как она родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. Почти сразу певица начала лечение от рака.

Жанна умерла, когда Платону было два года. По словам сестры звезды Натальи Фриске, она не успела сполна насладиться материнством, хотя искренне старалась заботиться о сыне. В программе «Сегодня вечером» на Первом канале Наталья рассказала о последних месяцах жизни Жанны.

«Сказали, что жить будет всего два месяца. Мы отправили ее в Германию, там она пролежали два месяца. Сначала в Гамбурге, потом нас отправили, как нам говорили, что это реабилитационный центр, оказался хоспис. Там тоже говорили, что максимум месяц жить. Но Жанка у нас сильная, боевая», - вспоминает Наталья Фриске.

После Германии Жанна лечилась в США, а затем, когда ей стало лучше, уехала на лето в Латвию.

«Для меня самое восхитительное, когда в Юрмале она вышла своими ногами. Потому что полгода она лежала, вообще не вставала», - говорит Наталья.

Долгое время семье Жанны удавалось скрывать ее болезнь от широкой публики. О том, что экс-солистка группы «Блестящие» борется с онкологией, стало известно перед ее отправкой на лечение в Штаты, где ее должна была встретить подруга Ольга Орлова. Отец артистки обвинял в сливе информации гражданского мужа Жанны Дмитрия Шепелева.

«И прямо мгновенно это вылетело в СМИ. Самая желтуха была, ее начали мусолить, очень пристально следить за ней в Америке, за всей нашей семьей. Пришлось рассказать. В Германии мы лежали, никто об этом не знал и дома сколько она лежала. Почти полгода скрывали», - рассказала сестра певицы.

Наталья со слезами на глазах вспоминает, как Жанна любила сына. Но, к сожалению, из-за болезни она не могла полноценно заботиться о нем.

«Как можно успеть, когда ты всё время в болезнях, под капельницами. В Латвии она начала потихонечку наслаждаться, она сама ему что-то готовила, она с ним гуляла, ей нравилось. Она очень сильно этого ждала», - отметила Наталья.

Отец Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев не позволяет родителям певицы видеться с внуком. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сестра призналась, что они с мамой тайком приносили Платона Жанне в немецкую клинику. Для этого им пришлось подкупить сотрудников. Артистка пыталась взять маленького сына на руки, но уже была слишком слаба.

«Она пыталась взять его на руки, но уже тяжело было, потому что силы покидали», - говорит Наталья.

После смерти Жанны ее близкие люди никак не могут прийти к миру. Дмитрий Шепелев не позволяет родителям певицы встречаться с внуком. Не видится с Платоном и крестная мать мальчика Ольга Орлова. Во время эфира близкая подруга Жанны обратилась к Шепелеву с просьбой разрешить им увидеться с крестником.

«Почти 11 лет прошло. Многое изменилось в нашей жизни. Я очень прошу, если есть такая возможность, разрешить лично мне, разрешить родителям повидаться с моим крестником Платоном. Пусть в этом мире случится хотя бы одно замечательное событие. Я просто не понимаю, какую угрозу мы можем нести этой встречей? Никто не будет делать ничего наперекор воспитанию, ничего плохого рассказывать. Мне просто очень хочется увидеть моего крестника. Я готова полчаса в кафе, при его контроле, просто поговорить, просто обнять, просто прижать к себе. Всё-таки я его крестная мама. Я очень прошу», - обратилась Ольга к Шепелеву.