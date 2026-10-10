Внук Пугачевой сделал из новой возлюбленной копию своей матери Кристины Орбакайте

Никита Пресняков с возлюбленной Кариной. Фото: соцсети.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже четыре года живет в США. За это время звездный наследник успел развестись и встретить новую любовь. Очередной избранницей 35-летнего музыканта стала модель Карина Филимонова.

На днях влюбленные сходили на тематическую вечеринку. Для тусовки они выбрали весьма необычные образы. Подруга Никиты стала копией его мамы Кристины Орбакайте, а сам он примерил образ своего отца Владимира Преснякова.

Избранница Никиты стала копией его мамы Кристины Орбакайте. Сам Никита перевоплотился в своего отца Владимира Преснякова. Фото: соцсети.

«Тема вечеринки: образы наших родителей середины-конца 90-х. Мы решили, что просто оденемся в них», - рассказала Филимонова в соцсетях.

Карина надела белокурый парик со стрижкой каре, какую в 90-е носила Кристина Орбакайте. Никита тоже примерил рыжий парик в стиле давней прически исполнителя песни «Зурбаган». На вечеринке Филимонова даже решила спеть песню Орбакайте «Перелетная птица».

«Немного в текст не попала, но мы старались попасть в образы», - сообщила избранница Никиты.

Отношения Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова продлились 10 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В августе прошлого года от Никиты ушла жена - модель Алена Краснова. Девушка собрала чемоданы и уехала из США, где супруги жили последние четыре года, в Москву. По слухам, супруга музыканта устала от нестабильной жизни без особых финансовых перспектив.

Никита остался в Штатах один и все это время не афишировал свою личную жизнь. Лишь недавно он публично представил новую девушку. Карина - молодая мама: она воспитывает двухлетнего сына Луку. С отцом ребенка Филимонова рассталась в прошлом году. Как и Никита, в США из России она эмигрировала не так давно.

По словам знакомых семьи, финансовые дела звездного наследника за океаном обстоят не слишком хорошо. В Штатах Никита окончательно растерял надежду заявить о себе как самостоятельный музыкант и решил перепевать песни других исполнителей. В Москве он писал музыку и выступал вместе с основанной им группой «Multiverse». В Америке Пресняков поет в небольших клубах, в основном исполняя старые хиты 90-х и нулевых для русских эмигрантов. За такие выступления платят немного.

Отец Никиты Владимир Пресняков как-то высказался о доходах сына словами «на жизнь хватает», дав понять, что его наследник сводит концы с концами, но средств на что-то большее у него нет.