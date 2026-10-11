Больная раком 4-й стадии Алена Рапунцель показала первое фото из больничной палаты: со спины и без волос

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала о своем состоянии: «Сейчас у меня нет сил» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Буквально вчера звезда «Дома-2», 29-летняя Алена Рапунцель в соцсетях сообщила, что у нее онкология. Алена не стала уточнять, какой именно орган поражен, но поделилась, что стадия — последняя, четвертая. Чуть позже мама двоих детей опубликовала первый снимок из больницы.

На фото Рапунцель сидит спиной на кровати и смотрит в окно. Видно, что экс-участницу уже побрили налысо. Известно, что во время химиотерапии у большинства больных выпадают волосы. Поэтому многие почти сразу бреются наголо.

«Спасибо всем за слова поддержки. Сейчас у меня нет ресурса, сил. Просто спасибо большое. Человек человеку дом», — обратилась к подписчикам Алена.

На фото Рапунцель сидит спиной на кровати и смотрит в окно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Впрочем, некоторые фолловеры Рапунцель, настоящая фамилия которой Савкина, до сих пор не верят в то, что она больна.

«Никто ничем не болеет. Успокойтесь, ее взломали», «Алена, что с вами случилось? Я так давно на вас подписана», «Так странно, 24 июля диагноз странный, а 26 августа такое веселье тут, точно взломали», — оставляли комментарии интернет-пользователи в блоге звезды реалити-шоу.

Алена Савкина пришла на «Дом-2» в 2018 году. К тому времени ее старшая сестра Ольга была уже звездой проекта. Олю звали Рапунцель из-за роскошных длинных волос. Вскоре и Алена тоже стала Рапунцель. На шоу Рапунцель-младшая закрутила роман с Ильей Яббаровым, от которого в 2019 году родила сына Богдана. Правда, замуж за Яббарова она так и не вышла. Пара распалась. В 2021 году Рапунцель вновь пришла на «Дом-2» (к тому времени проект перезапустили) вместе со своим парнем, стриптизером Ильей. Правда, на шоу влюблённые пробыли недолго, так как Илья приревновал девушку и избил. Уже за периметром Алена родила от буйного бойфренда сына, после чего они расстались. Илья бросил Рапунцель якобы из-за ее измены.

Параллельно с приходами и уходами из «Дома-2» Алена Рапунцель, как и многие участники популярного реалити, занималась блогингом. Девушку часто критиковали из излишний «тюнинг». Алена сделала ринопластику, вставила грудные импланты, увеличила губы, а также нарастила волосы.