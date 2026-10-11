Россия на втором месте в мире по количеству замороженных людей: воскрешения ждут 109 человек

В фантастическом фильме "Пассажиры" герои путешествуют в космосе в криозаморозке и благополучно воскресают. Фото: кадр из фильма "Пассажиры"

Загробный мир ближе, чем мы думаем. Филиалы его располагаются здесь - на Земле, их даже можно посетить. Они называются криодепозитарии, там в жидком азоте при температуре −196 °C хранятся тела людей, которые балансируют между смертью и надеждой на воскрешение. В крионических центрах планеты в ожидании, что наука найдет способ вернуть их к жизни, хранятся в общей сложности 740 человек. Мировым лидером являются США, там заморожено 566 криопациентов. А на втором месте, оставив далеко позади остальные страны мира - Россия (109 человек). На что могли рассчитывать эти люди и их родственники? Об этом мы поговорили с биофизиком, криобиологом Игорем Артюховым, директором по науке и одним из сооснователей первой в России крионической компании "КриоРус".

“ЕСЛИ ДОКАЖУТ, ЧТО ВОСКРЕШЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО, Я ЗАВТРА ЖЕ ПЕРЕСТАНУ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ”

- Игорь Владимирович, сохранение тела до лучших времен представляется фантастической, но решаемой задачей - во всяком случае есть примеры в природе, когда некоторые виды земноводных замерзают зимой, а весной возвращаются к жизни. Но ведь главная проблема - это последующее воскрешение людей, которые считаются мертвыми. Сама постановка такого вопроса имеет право на существование?

- Понятно, что пока не будет продемонстрировано на практике, мы не можем утверждать, что это возможно. Но, по крайней мере, исключить такое мы сейчас не можем. Если кто-то убедительно с математической достоверностью докажет, что это невозможно, я завтра закончу этим заниматься. Пока надо исходить из того, что мы находимся в ситуации неопределенности, но есть достаточно серьезные теоретические обоснования в пользу того, что эта задача решаемая. Скорее всего, это будет происходить совсем не так, как большинство из нас себе представляет. Потому что, например, клонирование человека чисто технически возможно уже сейчас…

САМОЕ СЛОЖНОЕ - ВОССТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

- Да, клонирование умерших домашних животных - это дорогая, но доступная услуга для хозяев. Проблема в том, что генетически клон - это то же самое существо, но характер, ментальность, привычки - все другое. Возможно ли сохранить личность у человека?

- С людьми экспериментов по клонированию не было, по крайней мере, официально. Но это будет другой человек, потому что у него окажется другая жизненная история, другое образование и так далее. К слову, какие-то внешние отличия все равно будут, даже на фенотипическом уровне, потому что, скажем, у кошек, когда их клонируют, расположение пятен чуть-чуть отличается, хотя они, конечно, очень похожи. Вероятно, то же самое будет и у человека. Во всяком случае, восстановление тела не считается самой сложной задачей.

- А что самое сложное?

- Восстановление мозга после предсмертных изменений. Потому что они начинаются еще до смерти, если у человека, например, болезнь Альцгеймера или ишемический инсульт головного мозга. Тогда часть нейронов уже погибает до наступления смерти, а затем начинаются еще и посмертные изменения. Но, даже когда мы говорим о мозге, есть определенные подходы, которые дают надежду. Даже после полной остановки кровоснабжения нейроны остаются живыми ещё 2-4 часа. Это при нормальной температуре; если достаточно быстро охладить мозг до температуры, близкой к 0С, это время может вырасти до нескольких десятков часов. В этом году были опубликованы результаты эксперимента, которые проводили ученые из Германии, они сумели заморозить, а потом разморозить мозг мыши. При этом клетки мозга восстановили активность. Это говорит о том, что задача не такая безнадежная, как многие считают. К сожалению, эту технологию нельзя сейчас практически применить к человеку…

- Почему?

- Потому что там замораживали мозг живой мыши. А мозг живого человека сейчас юридически невозможно заморозить, потому что это фактически содействие в самоубийстве. Но эти эксперименты имеют огромное значение - они показывают, что повреждения, которые наносятся головному мозгу при перфузии криопротекторами (препараты, которые защищают клетки и ткани при замораживании - Ред.) - они вполне обратимы.

генетически клон - это то же самое существо, но характер, ментальность, привычки - все другое. Фото: andriano.cz/shutterstock/Fotodom

ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ ТРЮК, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ТРИТОНЫ

- Непосвященному человеку трудно понять, почему современная высокотехнологичная медицина не способна воспроизвести природный механизм, который используют, например, лесные лягушки. Они замерзают, а потом оттаивают, используя в качестве криопротекторов достаточно простые соединения - глюкозу, мочевину, глицерин…

- Не только лягушки. Например, сибирский углозуб (небольшой тритон) способен переживать состояние более глубокого - полного - замораживания организма и благополучно выдерживает экстремальные якутские и колымские холода. Как он это делает? Тритон выделяет себе в кровь до 17 процентов сухого веса глицерина, и это позволяет переносить морозы до минус 43 градусов. Человеку невозможно повторить этот трюк, потому что у тритона есть механизм, как от глицерина потом избавиться, а у людей - нет. А такая концентрация глицерина даже при температуре выше нуля оказывается токсичной.

- Что делать?

- Есть два пути: первый - это искать нетоксичные криопротекторы.

Пока такого криопротектора не нашли, хотя некоторые теоретические наработки в этом направлении есть. И второй путь - замораживать людей, которые только что умерли в надежде на науку будущего. Тут токсичность криопротектора уже не важна. Это мы, собственно, сейчас и делаем.

- Какие главные вехи, предстоит пройти прежде, чем возвращение замороженных людей к жизни станет реальностью?

- Последовательность шагов возможно будет другой, но пока мне представляется следующая картина. Для начала будем отталкиваться от сохранения мозга мыши, которое уже произошло - это важнейший пункт. Следующий шаг - сохранение мозга крупного животного, например, свиньи. Затем сохранение мозга человека. Восстановление тела - не такая большая проблема, об этом я уже говорил. В общем-то, все эти проблемы преодолимы на достаточно небольшом временном отрезке - речь идет о десятилетиях. Самая сложная на сегодня задача - это восстановление личности крионированного пациента.

ИЛОН МАСК И ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК МОЗГА

- Как это будет выглядеть в теории?

- Тут есть разные варианты, пока они все умозрительные. Например, создание цифрового двойника мозга, который использует не живые нейроны, а какие-то электронные компоненты. Либо комбинированный способ, когда какие-то нейроны выжили, а погибшие можно заменить цифровыми аналогами. Пока ничего из этого нельзя проверить экспериментально, но опыты c мозговыми имплантами Neuralink (компания Илона Маска) говорят о том, что вполне возможно соединять в единое целое электронные схемы с нейронными сетями головного мозга.

- Допустим, окажется, что воскрешение людей невозможно. Усилия уйдут впустую или такие проекты каким-то образом двигают науку вперед?

- Они развивают соседнее направление - сохранение органов для трансплантации. Потому что разрабатываются протоколы по защите органов, идет поиск новых криопротекторов, которые позволяют создавать банки донорских органов длительного хранения. В чем идея? Допустим, сейчас в США более 100 тысяч человек стоит в очереди на трансплантацию различных органов. А в год делается где-то 5000 операций. Понятно, что большинство очередников донорских органов не дождутся. Почему? Потому что может появиться подходящий донорский орган, но его надо срочно доставить к месту операции с другого конца планеты. Или пациент не готов к операции, а времени на подготовку нет. А бывает, что врачи не успевают проверить орган на все возможные инфекции. И мы знаем случаи, когда пациенты умирали от инфекций, полученных вместе с трансплантированными органами. А если мы сможем создать банки, в которых донорские органы будут храниться неограниченно долго, то все можно сделать качественно и без спешки.

- Какая судьба ожидает тех 740 человек, тела которых заморожены в крионических центрах по всему миру? Допустим, выяснится, что дать им второй шанс на жизнь невозможно - насколько их тела будут представлять интерес для науки?

- Не думаю, что их имеет смысл использовать для каких-то научных экспериментов. Это не соответствует воле этих людей. Они лежат, пока есть надежда на позитивный исход. Если будет строго доказано, что это невозможно, то разумнее их захоронить. Но до тех пор, пока не появится научное решение, мы будем наших пациентов сохранять.

Земноводные способны замерзать, оттаивать и сохранять жизнеспособность. Фото: Domenichini Giuliano/shutterstock/Fotodom

ВТОРОЙ ШАНС

Среди клиентов - молодые люди, которые хотят сохранить своих родителей

Каков портрет среднестатистического пациента? Кто обращается в крионические центры? В абсолютном большинстве это люди с высшим образованием, говорит Игорь Артюхов. Причем чаще всего это образование либо медицинское, либо естественно-научное, либо техническое. То есть это люди, которым легко объяснить, какая наука стоит за этой идеей и каковы шансы. Кроме того, среди клиентов много айтишников. В России значительную долю клиентов составляют молодые люди, которые хотят сохранить своих родителей.

В Америке большинство людей сами заключают контракты, там это сделать намного проще, потому что можно оформить такой контракт через страхование жизни.

Ряд криопациентов “Криорус” не скрывали своего имени. Вот некоторые из них:

- Лидия Ивановна Федоренко, учительница математики, Санкт-Петербурга, 79 лет.

- Любовь Пантелеевна Черная, врач-терапевт, 72 года, Кировоград.

- Людмила Киселева, 59 лет, Саратов.

- Йоханн О., 77 лет, гражданин Нидерландов.

- Кира Юрасова, 81 год, Санкт-Петербург.

- Ксения Богемская, искусствовед, 61 год, Москва.

- Игорь Вишев, доктор философских наук, 91 год и его супруга Ольга, 78 лет, Челябинск.

- Джейн Хайко, 71 год, гражданка США.

- Галина Рябинина, 55 лет, гражданка Италии.

- Юрий Пичугин, химик, криобиолог, 77 лет, Харьков.

- Валентина Зельдина, погибла в ДТП (мотоциклист сбил на пешеходном переходе), 31 год, Москва.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Почему идея бессмертия так прижилась в нашей стране?

Россия находится на втором месте в мире по количеству крионированных людей. Почему идея бессмертия так прижилась в нашей стране?

Корни этой мысли - сохранить людей до лучших времен - в значительной мере растут из России, - объясняет Игорь Артюхов.

В конце ХIХ века философ Николай Федоров, друг Константина Циолковского и Льва Толстого, предложил удивительную идею: воскрешения всех, когда-либо живших людей. Тогда уже ощущалось дыхание эпохи, которая породить две Мировые войны. И Федоров считал: увлечь человечество такой гуманной идеей - это единственный способ спасти цивилизацию от самоуничтожения. Примерно в эти же годы жил Порфирий Бахметьев - один из отцов-основателей криобиологии. Он открыл ряд эффектов, связанных с анабиозом животных, и выдвинул идею, что можно отправить человека в будущее, заморозив его в жидком азоте. Вокруг него образовалась группа последователей, которые были готовы ради науки заморозить себя и стать путешественниками во времени.

А первым криопациентом едва не стал Владимир Ленин. По одной из версий изобретатель Лев Термен предложил заморозить тело вождя революции в жидком азоте в расчете на то, что пролетарская наука будущего сможет его оживить. Идею поддержал нарком внешней торговли Леонид Красин. С помощью связей Красина в Германии закупили оборудование фирмы Siemens, под криокамеру было даже выделено помещение в одной из башен Кремля. Но пока решали организационные и технические вопросы, наступила оттепель и Ильич немного испортился. В итоге его пришлось бальзамировать. По иронии судьбы Роберт Эттингер - основатель современной крионики, был сыном эмигрантов из России… Иными словами, русский след в крионике очень заметен. Почему? С одной стороны, ценность человеческой жизни никогда не была приоритетом для больших империй. С другой стороны, возможно, в народах с имперскими амбициями рождается мессианство и так сильна вера в чудо.

ЦЕНА ВОПРОСА

Нейросохранение (заморозка мозга) - от 1 800 000 рублей.

Крионирование тела человека целиком - от 3 800 000 рублей.

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