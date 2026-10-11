Арсений Хасанов: Мне говорили о внешности пирожка с повидлом, а я сыграл маньяка

Арсений Хасанов написал сценарий, выступил в роли режиссёра и сам исполнил главную роль в сериале «Новенькая» Фото: Личный архив.

В фильмографии 37-летнего Арсения Хасанова около 15 проектов, среди которых «Солнце, море, два ствола», «Тайный город», «Анатомия чувств» и другие. Многие помнят миловидного блондина по роли Глеба в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». До кино Арсений занимался стендапом.

А в 2026 году создал собственный вертикальный сериал «Новенькая», выступив сценаристом, режиссёром, продюсером и исполнителем одной из главных ролей. Независимый проект, снятый практически без съёмочной группы, неожиданно выстрелил и собрал более 60 миллионов просмотров.

Арсений, вы снимались в российской адаптации известного сериала «Постучись в мою дверь» с Лианой Грибой и Никитой Волковым. При этом образование у вас медицинское. Как вы оказались в закрытом для многих мире кино?

Да, по первому образованию я врач. Окончил Сеченовский университет, затем магистратуру Высшей школы экономики. Казалось бы, совершенно другая профессия. Но кино меня интересовало всегда. В какой-то момент я понял, что не хочу через много лет жалеть о том, что даже не попробовал. Начал ходить на актёрские курсы, кастинги, сниматься в небольших ролях. Постепенно появились первые проекты, затем более заметные. Например, в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» я сыграл персонажа по имени Глеб. Профессионального актёрского образования в театральном вузе у меня нет, но учиться я продолжаю постоянно. Кажется, за эти годы прошёл практически все доступные мне актёрские курсы. А этим летом решил бросить себе очередной вызов и отправился на месяц в Лос-Анджелес, где занимался в студии Иваны Чаббак, по методике которой обучались многие голливудские звёзды.

Хасанов уверен, что за вертикальным форматом будущее Фото: Личный архив.

А медицинское образование как-то пригодилось?

При этом годы в медицинском университете я совершенно не считаю потерянным временем. Медицина научила меня дисциплине и ответственности. У нас даже шутили, что единственная уважительная причина не прийти на занятия — если ты умер. (Смеётся.) Кстати, в актёрской профессии примерно такие же правила.

Прежде чем попасть на экраны, вы занимались стендапом. Звезда «Натальной карты» и актриса Олеся Иванченко тоже начинала со стендапа. Поделитесь своим опытом.

С Олесей лично не знаком, но её история, конечно, интересная. Она отличный пример того, как опыт в комедии может стать основой для дальнейшей карьеры. Сам я занимался стендапом около года под руководством Руслана Мухтарова. Причём это было не просто увлечение по выходным. Мы занимались практически каждый день, шесть-семь дней в неделю: писали материал, выступали на технических вечеринках, разбирали ошибки, готовились к фестивалям и кастингам «Comedy Баттл» и Stand Up на ТНТ. Кстати, на проверочных вечеринках я делил сцену с Найкой Казиевой и Денисом Дороховым, который в то время готовил сольный концерт.

Это была настоящая школа выживания. Представьте: ты выходишь на сцену один. У тебя нет партнёров, декораций, монтажа, возможности попросить второй дубль. Есть только ты, микрофон и зрители. И если шутка не зашла, ты узнаёшь об этом моментально. Причём иногда в полной тишине…

Фото: Личный архив

Как вам помог стендап?

Прежде всего, стендап научил меня держать удар. Не теряться в стрессовой ситуации, не зависеть от настроения и уметь собраться в нужный момент. На съёмочной площадке это невероятно полезный навык. Представьте, что на тебя смотрят 50 человек съёмочной группы, все ждут, а у тебя всего два дубля. И совершенно неважно, насколько ты устал, замёрз или не выспался. Камера включается — и ты должен сыграть сцену. Стендап очень хорошо к этому готовит. Ты привыкаешь к ответственности за результат здесь и сейчас.

Кроме того, он учит драматургии. Хорошая шутка, как и хорошая сцена, строится на конфликте, ожидании и неожиданном повороте.

Арсений Хасанов Фото: Личный архив.

С кем из звёзд российского кино лично знакомы? Или хотели бы поработать?

За эти годы у меня появилось много знакомств в киноиндустрии. Например, я лично знаком с режиссёром Кириллом Кемницем, снимался в проекте Анны Пармас, работал с режиссёром Гогой Мамаджаняном над сериалом «Анатомия чувств». Знаком с Сергеем Гилёвым, Александрой Власовой, учился у режиссёра Радды Новиковой. Перечислять можно долго.

Отдельно хочу сказать про Сергея Гилёва. Для меня он во многом пример человека, который смог построить актёрскую карьеру, не имея классического театрального образования. Что особенно интересно, он тоже учился в Школе драмы Германа Сидакова, только несколькими годами раньше меня.

А на моём курсе училась Ася Резник. Я буквально наблюдал, как её карьера набирает обороты. Очень приятно видеть, как люди, с которыми ты когда-то вместе учился, добиваются успеха.

Если говорить о тех, с кем хотелось бы поработать, мне очень интересны Сергей Гилёв, Даниил Воробьёв, Дмитрий Чеботарёв. Из актрис — Виктория Исакова, Карина Разумовская, Ольга Лерман. За ними невероятно интересно наблюдать.

Хотелось бы поработать с режиссёром Душаном Глигоровым, когда я смотрел его сериал Аутсорс на фестивале «Новый сезон», у меня буквально бежали мурашки, это очень круто! И меня очень впечатлил фильм «Коммерсант» братьев Кравчуков. Сильная работа!

В основу сюжета Арсений положил историю о маньяке из 90-х Фото: Личный архив.

Как и когда решили сами снять сериал «Новенькая» и в нём же сыграть?

В какой-то момент я просто устал ждать, когда мне предложат интересную роль, и решил создать её самостоятельно. Мне всегда нравились криминальные триллеры, психологические драмы, хорроры. Особенно интересны отрицательные персонажи. Но почему-то на такие роли меня практически не приглашали.

Мой художественный руководитель Герман Петрович Сидаков когда-то сказал: «Арсений, у тебя внешность пирожка с повидлом». И при этом сознательно давал мне играть антагонистов, чтобы я выходил за рамки привычного амплуа. Вот мне и захотелось проверить, смогу ли я убедительно сыграть по-настоящему страшного человека.

Так родилась «Новенькая» — криминальный триллер о маньяке, действие которого разворачивается в России конца 90-х. Самое интересное, что полноценной съёмочной группы у нас фактически не было. Я написал сценарий, занимался режиссурой, организацией, продюсированием и сам играл одну из главных ролей. А Владимир Смит взял на себя операторскую работу и весь постпродакшен. Первые девять серий мы сняли всего за два дня. Позже понадобилась лишь небольшая досъемка в Москве.

Никаких инвесторов, спонсоров или большой студии за нами не стояло. Мы просто решили сделать собственное кино. А 3 февраля 2026 года вышла первая серия.

Кадр из сериала «Новенькая» Фото: Личный архив.

Кто ещё из актёров играет в сериале?

В сериале снялись Арина Маракулина, Софа Левандовская, Анастасия Титова, Нина Кириллова. При подборе актёров я совершенно не ориентировался на медийность. Для меня было важно, чтобы человек подходил персонажу и мог органично существовать в этой истории. Думаю, нам удалось доказать, что хороший проект можно создать и без звёздного состава.

«Новенькая» — это ведь не просто история про маньяка. Это история о страхе, психологическом давлении, зависимости, непростых отношениях между людьми. Поэтому многое держится именно на актёрской игре: взглядах, паузах, недосказанности. И я очень благодарен всем артистам за их работу и доверие к проекту, который на тот момент существовал, по сути, только у меня в голове.

Слышала, что вертикальный формат сейчас набирает обороты. Почему? Ваш сериал снят также в вертикальном формате.

Причина, на мой взгляд, довольно простая: изменился способ потребления контента. Сегодня мы практически не выпускаем телефон из рук. Смотрим видео в транспорте, в очереди, за чашкой кофе. И вертикальный формат идеально вписывается в этот ритм.

Но, когда я задумывал «Новенькую», мне не хотелось делать просто очередной контент для социальных сетей. Я хотел снять именно кино — с атмосферой, драматургией, интересными персонажами, качественной операторской работой.

Многие привыкли ассоциировать вертикальные видео с блогерами, танцами и короткими развлекательными роликами. Мне же хотелось показать, что в этом формате можно рассказывать серьёзные, эмоционально насыщенные истории.

Можно ли назвать вертикальные сериалы новым форматом кино?

Безусловно. Я считаю, что это не временный тренд, а самостоятельное направление, у которого большое будущее.

Для меня вообще кино определяется не расположением камеры, а эмоциями, которые испытывает зритель. Если за две минуты человек успел испугаться, посмеяться, сопереживать герою и захотел узнать, что произойдёт дальше, — значит, это кино работает.

Кадр из сериала «Новенькая» Фото: Личный архив.

О чём сериал «Новенькая»? И на каких платформах его можно увидеть?

Действие происходит в 1998 году. Это история о молодой девушке, которая оказывается в смертельной опасности, столкнувшись с маньяком. Мне хотелось не только рассказать напряжённую историю, но и воссоздать атмосферу того времени: одежду, автомобили, интерьеры, характерное для 90-х ощущение тревоги и незащищённости.

Изначально сериал выходил в моём личном блоге, где и обрёл основную аудиторию. Сейчас обе части представлены также на международной платформе DramaMint с английскими субтитрами, благодаря чему историю может увидеть и англоязычный зритель. Кроме того, мы ведём переговоры о размещении проекта ещё на одной американской платформе.

Правда, что сериал собрал более 50 миллионов просмотров?

На сегодняшний день у проекта уже более 60 миллионов просмотров! Это совокупная аудитория всех 23 эпизодов. Честно говоря, я совершенно не ожидал таких цифр. Когда мы начинали, у меня в соцсетях было около 900 подписчиков, а сейчас — примерно 270 тысяч. И всё это произошло всего за восемь месяцев, без рекламного бюджета и какой-либо масштабной маркетинговой кампании.

Но больше всего меня впечатляют даже не цифры, а реакция людей. Зрители обсуждают персонажей, строят теории, спорят в комментариях, пишут сообщения и ждут продолжения.

Как думаете, с чем связан такой успех? Как возможно набрать десятки миллионов просмотров без поддержки крупных онлайн-кинотеатров?

Думаю, здесь совпало несколько факторов. Во-первых, сам жанр. Люди любят напряжённые истории, загадки, неожиданные повороты. Особенно когда каждая серия заканчивается на самом интересном месте. Во-вторых, атмосфера 90-х. Для многих зрителей это не просто исторический период, а часть собственной жизни. Они узнают детали, вспоминают то время, эмоционально включаются в происходящее. Но главным фактором, как мне кажется, стало то, что зритель почувствовал в проекте настоящее кино, а не очередной ролик, созданный исключительно ради просмотров.

Интересно и то, что основную часть нашей аудитории составляют женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Для меня это стало неожиданностью. Изначально я даже не предполагал, что история о маньяке вызовет такой отклик именно у женской аудитории.

Мне кажется, сегодня социальные сети дают независимым авторам уникальную возможность. Раньше, чтобы тебя увидели миллионы людей, нужно было сначала попасть на телевидение или договориться с большой платформой. Теперь можно напрямую обратиться к зрителю. А сейчас проект «Новенькая», который мы снимали вдвоём с Владимиром Смитом в Калуге, постепенно выходит на международный рынок.

В планах Хасанова поработать с командой фильма Джеки Чана Фото: Личный архив.

В планах уже есть новый вертикальный проект? Кого из российских и зарубежных звёзд хотели бы привлечь?

Да, и планы у меня довольно большие. Сейчас я разрабатываю несколько новых проектов. Мне по-прежнему очень интересны криминальные истории, психологические триллеры и хорроры, но ограничиваться только этими жанрами я не собираюсь. Кроме того, сейчас ведем переговоры с американской компанией, которая специализируется на вертикальных сериалах. Мы обсуждаем совместный проект для международной аудитории. Съёмки планируем проводить за рубежом.

А если говорить о более масштабных планах, то моя следующая большая цель — полнометражное кино. Буквально недавно я вернулся из Казахстана, где встречался с командой Salem Entertainment — одной из наиболее заметных продюсерских компаний страны. Это те самые ребята, которые участвовали в производстве нового фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» с Джеки Чаном. Насколько я знаю, съёмки картины как раз недавно завершились.