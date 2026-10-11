Виталий Ганчев: Колумбийские наемники охотятся на жителей Харьковской области

На Радио «Комсомольская правда» - Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области.

Успехи наших войск на Харьковщине — в ежедневных сводках Минобороны. А что происходит там с обычными людьми — по обе стороны линии фронта?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области.

РАСПРОДАЮТ ДОБРО

- Говорят, в Харькове распродают госимущество лицам, приближенным к мэру Игорю Терехову?

- Мы опираемся на объективные данные тех людей, которые передают информацию о том, что лица, которые приближены к мэру, к его окружению, по заниженным ценам скупают имущество харьковчан.

- О чем речь?

- И здания, и промышленные объекты - все, что находится в ведении мэрии. Сейчас они под этот шумок все могут распродать, получить денежные средства, а дальше - хоть трава не расти. Мы предупреждаем тех, кто участвует в этих незаконных сделках, что, когда Харьков и область будут освобождены, мы эти решения будем пересматривать и возвращать собственность законным владельцам.

НАСЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕШАЛОСЬ

- Сколько людей осталось в Харькове?

- Объективной информации нет. Националистические формирования наводнили Харьков. Население сейчас сильно перемешано. Жители Харькова, остающиеся в городе, - это, как правило, женщины, дети, старики, которые являются для бандформирований живым щитом.

- Маловероятно, что в Харькове остались довоенные полтора миллиона человек?

- Нет, безусловно. Вряд ли цифра больше 600-700 тысяч.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ВЫХОДИТ?

- За кого вы сейчас несете ответственность?

- Сейчас под контролем наших Вооруженных сил 183 населенных пункта Харьковской области. Это не города. Волчанск был райцентром, это поселок городского типа. Он в удручающем состоянии из-за боевых действий. Мы же на сегодня обслуживаем примерно 2000 жителей. Это те люди, которые живут в поселках, которые находятся под административным управлением ВГА Харьковской области.

- Не в «серой зоне»?

- Есть территория Харьковской области, которая находится под контролем Вооруженных сил России. А есть та часть, где проживают люди, они обслуживаются, мы можем им оказать поддержку в виде гуманитарной помощи, обеспечить их топливом.

- Это постоянные жители, не беженцы?

- Это жители Харьковской области. Если говорить о беженцах, может быть, они останутся на территории области, но из родного поселка их вывозят — оттуда, где невозможно проживать, где идут активные боевые действия. Это так называемая серая зона, там наши военнослужащие находят людей. Если люди просят их эвакуировать - мы им помогаем.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ВЫЕЗЖАЛИ ГОЛОСОВАТЬ

- В сентябре, когда проходили выборы в Госдуму, голосовали ли харьковчане с российскими паспортами?

- Безусловно. Среди жителей, которые продолжают проживать на нашей территории, уже много граждан Российской Федерации. Организовать избирательный процесс мы бы там не смогли. Это опасно.

- И куда они ехали?

- Как правило, в Белгородскую область. Приезжал транспорт военно-гражданской администрации Купянского района. Со старшими поселков эти списки составляли. Мы предоставляли транспорт и вывозили людей в приграничные участки Белгородской области.

- Много народу проголосовало?

- Больше 900 человек. Это граждане России, которые уже получили паспорта. Люди продолжают подавать документы по желанию. Никто их не принуждает. А у многих просто не осталось вообще никаких документов.

- А те, у кого машины с украинскими номерами — меняют на российские?

- Да, в Белгородской области. Это тот отдел, который изначально в 2022 году организовывал отдел ГАИ на территории Харьковской области, это было в городе Купянске, когда нам был присвоен автомобильный код. У тех жителей Харьковской области, у которых автомобиль с харьковской регистрацией, номера с кодом 188.

ЛЮДЕЙ ВЫБРАСЫВАЮТ

- Правда, что в Харьковской области местные жители пытаются отказывать в предоставлении жилья боевикам ВСУ? Как с ними поступают?

- Людей просто выбрасывают из их домовладений.

- Их выселяют - не уплотняют?

- Бывает по-разному, в зависимости от того, с какой целью эти дома либо квартиры занимаются. Иногда просто для жизнеобеспечения этих вояк, а иногда для определенных позиций. Если там делается огневая точка, то, конечно, людей выселяют гораздо дальше, не просто в подвал.

- Не предоставляют взамен другое жилье?

- Да никто там об этом не думает! С теми людьми, которые были эвакуированы, мы ведем определенную работу, узнаём, как они всё это переживали. Они рассказывают, что никто их ни о чем не спрашивает. Если ты не был эвакуирован западнее на территорию Украины в свое время, значит, для этих бандформирований ты сидишь и ждешь русский мир здесь. Их за людей не считают.

- Вы говорили, что боевики ВСУ ежедневно совершают военные преступления против мирных жителей Харьковской области.

- Люди, которых мы эвакуируем, рассказывают о различных зверствах. Это мародерство, издевательства, избиения, изнасилования.

МЕШАЮТ ЭВАКУАЦИИ

- Боевики ВСУ препятствуют эвакуации гражданских людей из тех населенных пунктов, которые российская армия в освобождает?

- Да, количество дронов у врага большое, территория покрывается все больше. Летит практически везде, это для нас затрудняет работу по эвакуации населения. Если это достаточно большая группа людей, она дробится на маленькие подгруппы. Выводим в разное время суток, разными маршрутами, стараемся при помощи военных, чтобы максимально обезопасить и людей, и себя в этой работе. А враг нацелен на любое движение, для них неважно, это гражданский, военный или автомобиль скорой помощи.

- Более двух десятков поселков освобождено за последнее время на Харьковшине - сколько там народа осталось?

- Посчитать точно, сколько там людей, мы не можем. По мере продвижения, с уличными боями, наши ребята-штурмовики, если устанавливают, что в каком-то из подвалов есть мирные жители, они их вывозят не сразу. Они докладывают своему командованию. Командование связывается с нашей администрацией. С теми, кто на местах будут участвовать в эвакуации. По мере продвижения мы начинаем понимать, сколько люди, какие категории, могут ли они самостоятельно передвигаться либо нужна помощь. Могут быть больные, маломобильные. Бывают, с ранениями, когда нужна немедленная медпомощь.

- Какие главные проблемы у людей, которых выводят из этой серой зоны - здоровье, отсутствие документов и денег?

- Все в совокупности. Изначально люди могут действительно нуждаться в медпомощи. Есть люди, которые имеют хронические заболевания.

- Много пожилых?

- Конечно. Много больных сахарным диабетом. Есть другие заболевания, которые требуют быстрого и профессионального медицинского вмешательства. Потом уже, когда они размещаются на территории России, независимо, через медучреждение либо напрямую, в пункт временного размещения. У людей острым становится вопрос социализации в российском пространстве. Много выехало, еще с сентября 2022 года, на территорию России. Уже пятый год идет, многие здесь и трудоустроились, дети уже выросли — но многие так и продолжают жить на территории пунктов временного размещения. Это проблема – то, что немало людей, которые не могут до конца социализироваться в российском обществе.

БУФЕРНАЯ ЗОНА

- До боевых действий много народу жило на тех землях?

- Да, все эти поселки были достаточно заселены. Это часть Купянского района, по сути. Резниковский котел - это граница Волчанского и Купянского районов в районе Великого Бурлука. Это поселок городского типа. Ближайшая река там – Оскол, которая делит на запад и восток. Западная территория была под контролем украинских вооруженных формирований. И сейчас наши эту часть территории освобождают. А по северу она граничит с Белгородской области. Это был тот анклав, откуда активно обстреливалось Белгородское приграничье. Чем дальше отодвинут врага, тем шире будет буферная зона, тем более безопасная жизнь будет в приграничных районах Белгородчины.

- Какие еще задачи решают наши группировки войск в Харьковской области?

- Сейчас берут с под контроль маршруты, по которым группировка врага численностью примерно из 15 украинских бригад снабжается. Если их прервать, то там их оборона может лопнуть.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

НАЕМНИКИ - ЗВЕРИ

- Пошла информация, что в Дергачах уничтожен крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников - их перебросили из Киева. А вообще, много наемников на территории Харьковской области?

- Люди рассказывают, что сталкивались с этими наемниками. Ведут себя они агрессивно. Для них нет национальной принадлежности – для них все эти жители являются русскими. И они пришли на нашу землю охотиться на русских. Здесь много была представителей разных стран - Прибалтика, поляки, грузины.

- К местным жителям наемники относятся хуже, чем бойцы ВСУ?

- Украинские подразделения — они различные. Есть подразделения, которые во многом сейчас состоят из бусифицированных людей… С юга и востока Украины. А это те же самые русскоговорящие люди. Но основная часть – это представители Западной и Центральной Украины. При этом западные наемники отличаются большей жестокостью.

ВЫВОЗЯТ ДЕТЕЙ

- Из Харьковской области на запад эвакуируют население?

- В первую очередь, вывозят детей. Для них это мобилизационный ресурс на будущее. Старики им неинтересны. Сам Харьков еще не эвакуировали. Так называемая областная администрация харьковская периодически издает распоряжения об обязательной эвакуации определенных приграничных поселков либо тех поселков, которые находятся вблизи с линией боевого соприкосновения.

- Оборудование заводов из Харькова не вывозят?

- На определенных предприятиях происходит так называемая эвакуация на территорию Западной Украины. Но некоторые предприятия, даже если они полупустые, все равно используются в интересах ВПК.

НИ СВЕТА НИ ВОДЫ

- Известно о проблемах со светом и водой в Киеве - а что с этим в Харькове?

- Харьков – не исключение. По объектам, которые для военной структуры используются и в Харькове, и во всей области, постоянно наносят удары. Мы осознаём, что и мирное население от этого страдает. Но так называемые киевские власти все равно продолжают и гражданские объекты использовать как военные.

- На освобожденных территориях Харьковской области тоже ни света ни воды?

- Там нет централизованного электроснабжения, газоснабжения, отопления. И коммунальных предприятий нет, которые могли бы организовать эту работу. Мы поставляем электрогенераторы в те поселки, где продолжают проживать люди. Мы поставляем туда дизтопливо, продукты питания, медикаменты, уголь, дрова. Газ мы поставляем в те поселки в баллонах. Все это в виде гуманитарной помощи, бесплатно.

ВОЮЮТ ЗА РОДИНУ

- Есть ли сейчас подразделение, сформированное из жителей Харьковской области, которое воюет против ВСУ?

- Есть харьковчане, которые вступают в боевые подразделения, в том числе в подразделения «Барса» в различных регионах. В Белгороде наши ребята служат. Есть те, которые служат в «Барсе» на территории Харьковской области, на Купянском направлении работают. В составе группировок «Север» и «Запад» харьковчане служат. Есть подразделение из бывших военнослужащих ВСУ, сформированное нашими харьковчанами (я имею в виду командование), имени Максима Кривоноса. Организация со стороны наших земляков была, их инициатива, и они смогли достичь этой цели, набрали бывших бойцов Украины, которые сейчас уже воюют на нашей стороне — там парни из многих других регионов, не только из Харьковской области...