На Солнце явно происходит что-то грандиозное. Фото: Sahara Prince/Shutterstock/Fotodom

В минувшие выходные россияне стали свидетелями фееричных полярных сияний, которые видели даже в Москве и в Калуге, и «жертвами» почти экстремальной магнитной бури. На Солнце явно происходит что-то грандиозное. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Неделю назад, когда мы писали предыдущий прогноз, он был на всю минувшую неделю совершенно «зеленым». Но мы делимся с вами прогнозами уже давно. И у нас сложилось чутье, что ли. «Можно предположить, что бури все-таки будут», написали мы и оказались правы. Бури были, да еще какие! Иногда лучше ошибиться…

В разгар недели от Солнца оторвалось сначала одно облако плазмы, потом еще два. По дороге к Земле они слились. Вечером в субботу началась сущая фантасмагория.

Около 9 часов вечера по Москве на северном горизонте засветилась как бы зеленая заря. Она усиливалась, обратилась в дугу, и эта дуга, опершись на запад и восток, потянулась к зениту. Она была настолько яркой, что наблюдалась безо всяких приборов, предметы, казалось, отбрасывали тень, облака светились, как в полнолуние.

Вскоре из-за горизонта к зениту ударили красные «прожектора». Все небо запульсировало зеленым и красным.

Явление продолжалось около часа, затем вернулось примерно в 11 вечера по Москве, наконец, ослабло, но горизонт светился красным до самого рассвета.

Полярное сияние сопровождалось бурей почти экстремального класса.

Ученые упорно говорят, что Солнце тратит остатки своей энергии, и такое явление – последний привет максимума активности. Больше мы не увидим такого много лет. Верим?

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Все воскресенье, 11 октября, Земля находилась во власти магнитной бури. Особенно мощные аномалии наблюдались утром по московскому времени и около полудня.

Но не проще, согласно прогнозу, и понедельник, 12 октября. Прогноз говорит, что мощнейшая буря ждет нас утром, примерно с 3 до 9 часов по московскому времени, а успокоится магнитосфера лишь после полудня. Дальше в прогнозе «зеленое», иными словами, день 12 октября пройдет без аномалий и бурь.

Но рано радуемся, потому что вторник, 13 октября – это не успокоение. Заметные бури стоят в прогнозе на тот же, утренний, временной промежуток (с 3 до 9 часов), а также на вечер, с 15 до 18 часов. Не экстремальные, но это все-таки бури.

Таким образом, модель, на которую опираются ученые, уверяет, что магнитосфера Земли будет очень долго отрабатывать лобовой удар солнечной плазмы, которому наша планета подверглась с выходные.

А дальше, с 14 по 18 октября, по конец недели, сплошь «зелено», и этому, наверное, поверить можно. Природе тоже надо отдохнуть. Перенесем как-нибудь понедельник и вторник, потом будет легче.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Многочисленные эксперименты, поставленные в СССР, говорят о том, что влияние слабых переменных магнитных полей на человека заметнее, чем сильных. Так что аргумент «в метро вы подвергаетесь еще более сильному магнитному полю, и ничего, не очень-то работает.

В СССР эксперименты ставили с 1960-х по самый конец существования Союза, продолжались они и в 90-е, но быстро сошли на нет. Несмотря на то что проводили их не люди с улицы, а ученые, которым мы привыкли в целом верить, сегодня мейнстрим науки придерживается мнения, что те опыты ставились некорректно, и никакой связи здоровья и магнитных бурь нет. При этом в западной прессе продолжаются публикации.

Что должно произойти, чтобы вопрос вновь оказался в фокусе научного поиска, как 30-40 лет назад? Видимо, смена научной «моды» - увы, моде подвержена и наука.