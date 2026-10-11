Росстат: отдых в России резко подешевел, а в Китае - подорожал

Отдых на черноморских курортах России подешевел на 13,7%. Фото: nelen/shutterstock/Fotodom

Цены на картошку, как известно, по осени считают. Помните, как три-четыре месяца назад все возмущались, почему «второй хлеб» стоит так дорого? А надо было всего лишь подождать до сентября. Ну не может в наших широтах картошка (капуста, морковка и т. д.) стоить дешево в первой половине года. Чай, не в Египте живем. А в сентябре – очень даже может.

Эту истину нам в очередной раз подтвердил Росстат. Ведомство отчиталось о том, каким оно увидело рост цен в сентябре. Как сообщает нам Росстат, за первый месяц осени инфляция в России составила 0,35% (а с начала года – 5,04%). И самыми подешевевшими товарами оказались как раз овощи борщевого набора во главе с картофелем.

С них и начнем.

Самый подешевевший товар

Картофель: -13,1%

Собственно, причина ценопадения на поверхности: в сентябре у нас идет массовый сбор урожая картошки. Причем урожай этот вполне достойный: Минсельхоз и Картофельный союз прогнозируют, что в этом году будет собрано около 8 млн тонн. Максимальный показатель был в 2023 году – 8,6 млн тонн. Так что рекорда не ждем, но обеспечить себя картошкой очень даже сможем. И в октябре снижение цен явно продолжится.

Дешевеют и другие фрукты-овощи, чей урожай приходится на начало осени: от лука и морковки до винограда. Здесь падение цен не такое сильное, но тоже заметное (см. «Только цифры»).

Картошка поешевела в сезон урожая. Фото: apazuhanich/shutterstock/Fotodom

Самый подорожавший товар

Куриные яйца: +8,6%

Осенью яйца всегда дорожают. Причин две:

- Снизилось предложение. Из-за сокращения светового дня куры меньше несутся, и вот результат: в августе (данных за сентябрь пока нет) сельхозорганизации снизили производство яиц на 2%.

- Спрос вырос. Причины тоже традиционные: сезон отпусков закончился, дети вернулись в школы, и люди стали покупать больше яиц. К тому же в сентябре помидоры с огурцами дорожают, и люди готовят больше «осенне-зимних» салатов вроде крабового и оливье, а там нужны яйца.

Но Росстат не был бы Росстатом, если бы сдабривал тревожную информацию успокоительным. Во-первых, нам объясняют, что средний рост цен за январь-сентябрь по сравнению с таким же периодом прошлого года составил всего 3,5%. А в августе «яичная инфляция» была почти нулевой: 0,2%. Ну и слава богу, тогда все в порядке (должны, судя по всему, выдохнуть мы).

Самая подешевевшая услуга

Отдых на черноморских курортах России: -13,7%

Вопрос «почему путевки на российский юг осенью дешевеют» стоит где-то рядом с «почему трава зеленая, а вода мокрая». Так матерью-природой заведено, вот почему. Падает температура, за ней - спрос, одни туристы начинают подумывать о горнолыжке, а другие - смотреть в сторону более теплых стран. Кстати, о них.

Самая подорожавшая услуга

Отдых в Китае: +23,8%

Да, рубль за последние пару месяцев подсел. Да, спрос на билеты в Китай стабильно растет. Но цены взлетели не из-за этого. Главная причина – в том, что осенью россияне начинают затариваться путевками на зиму на вечнозеленый остров Хайнань. Где в холодные месяцы, как и полагается в субэкваториальных широтах, самая прекрасная погода и самые высокие цены.

Отдыхать в Китае стало значительно дороже. Фото: Elizaveta Galitckaia/shutterstock/Fotodom

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что подорожало за сентябрь Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Что подешевело за сентябрь Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

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