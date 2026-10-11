Аязу срезали срок, у Блиновской снова долги, а у Лерчек пропали браслет и часы за 15 млн: Как известные блогеры живут после приговоров судов

Мосгорсуд сократил срок бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, который ранее получил 7 лет колонии за 113 (!) эпизодов мошенничества. Фото: Александр Щербак/ТАСС

За последние пару лет существенно расширился список российских топ-блогеров, осужденных за различные уголовные преступления. Некоторые кумиры миллионов (если судить по количеству подписчиков в соцсетях) даже получили реальные сроки.

При этом на уходящей неделе прилетели новости сразу по трем самым известным интернет-звездам из этого списка.

Например, стало известно, что из служебного сейфа следователя, который вел дело Валерии «Лерчек» Чекалиной (получила 5 лет условно за вывод денег за границу по поддельным документам), исчезли принадлежащие блогерше ценности. Браслет Bulgari и женские часы Rolex были изъяты из особняка Чекалиной при обысках в 2024 году. Их стоимость 33-летняя мама четверых детей оценила в почти 15 млн рублей.

В пресс-службе МВД России уточнили, что факт пропажи вещей из служебного сейфа был выявлен оперативниками собственной безопасности МВД России:

- Установлено, что часть изъятых в рамках следственных действий материальных ценностей не была приобщена к уголовному делу в качестве доказательств и хранились в нарушение установленного порядка.

Из служебного сейфа следователя, который вел дело Валерии «Лерчек» Чекалиной (получила 5 лет условно за вывод денег за границу по поддельным документам), исчезли принадлежащие блогерше ценности. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности» (до 10 лет колонии). В пятницу, 9 октября, 30-летнего следователя Никиту Тулупова привезли в Басманный суд – СК просил отправить мужчину под домашний арест. Однако представитель прокуратуры сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Следовательно, Тулупова отпустили прямо в зале суда.

Впрочем, вряд ли на этом история завершилась. Насколько известно, ранее Лерчек и ее адвокаты жаловались на того же следователя, якобы он не разрешает ей, находясь под домашним арестом, пройти медицинское обследование, хотя она чувствовала сильнейшие боли. Позже у женщины диагностировали онкологическое заболевание.

Тем временем Мосгорсуд сократил срок бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, который ранее получил 7 лет колонии за 113 (!) эпизодов мошенничества. (Заявители Аяза жаловались: на его дорогостоящих курсах клиентам обещали, что научат зарабатывать, но их бизнес после этого в гору не пошел). На днях приговор смягчили до 6 лет. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Шабутдинов вскоре сможет подать на УДО.

На минувшей неделе состоялось заседание по кассационной жалобе защиты Елены Блиновской Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Также на минувшей неделе состоялось заседание по кассационной жалобе защиты Елены Блиновской – они требовали отменить приговор. Напомним, что в 2025 году блогершу приговорили к 4,5 годам колонии по делу о неуплате налогов. Сейчас она отбывает срок в колонии во Владимирской области. Впрочем, кассация не стала отменять приговор.

Тем временем стало известно, что долги Блиновской по налогам продолжают расти. Напомним, что большую часть принадлежавшей Блиновской недвижимости изъяли в зачет погашения не выплаченных ею налогов (например, государству отошли две элитные квартиры в Москве). Однако у женщины остались еще несколько дорогих объектов. За них она должна выплатить налоги на почти 300 тысяч рублей. Каким образом Елена Блиновская будет погашать эти долги, работая в колонии швеей, пока непонятно.