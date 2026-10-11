Жена Игоря Вдовина опровергла его госпитализацию: «Кому-то это было нужно»

Игорь Вдовин и Елена Николаева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Вчера интернет облетала новость о том, что 51-летнего Игоря Вдовина экстренно госпитализировали в Москве из-за острого нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил один известный телеграм-канал. Он же озвучил и диагноз — острая фибрилляция предсердий или сердечный приступ. Кто-то из журналистов дозвонился до бывшей гражданской жены бизнесмена Анастасии Волочковой, которая, разумеется, была не в курсе. А мы связались с нынешней супругой Игоря, популярной ведущей Еленой Николаевой.

«Мы тоже об этом прочитали в телеграм-канале после звонка мне журналистов. Сидели с детьми на спектакле. Но повод был указан настолько весомый, что можно и поверить», — опровергла новости о госпитализации Елена.

Также Николаева рассказала KP.RU о самочувствии предпринимателя.

«Чувствует себя хорошо, особенно относительно озвученного в новости диагноза. Спасибо за беспокойство всем, друзьям. После публикации новости у Игоря разрывался телефон. Звонили все друзья, кажется. Как в День Рождения или в Новый Год. Подарили праздник», — добавила супруга Вдовина.

Елена не знает, что могло послужить поводом для фейкового вброса.

«Наверно, кому-то это было нужно», — предположила телеведущая.

Много лет назад имя Игоря Вдовина часто фигурировало в СМИ в связи с Анастасией Волочковой. Именно Вдовин является отцом единственной дочери знаменитой балерины Ариадны. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ.

Много лет назад имя Игоря Вдовина часто фигурировало в СМИ в связи с Анастасией Волочковой. Именно Вдовин является отцом единственной дочери знаменитой балерины Ариадны. Впрочем, Игорь и Анастасия расстались много лет и не на дружеской ноте. Волочкова не раз рассказывала, что уже шесть лет, как в блоке у бывшего гражданского мужа. Сам Игорь с 2020 года счастливо женат на ведущей Елене Николаевой. У пары подрастает двое сыновей.