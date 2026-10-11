Биолог Глазков предупредил о нашествии азиатских божьих коровок в Москве

Азиатские божьи коровки поедают наших коровок-аборигенов, могут укусить и человека, спровоцировать аллергическую реакцию. Фото: Julia Mountain Photo/shutterstock/fotodom

У жучков-переселенцев репутация - так себе. Поедают наших коровок-аборигенов, могут укусить и человека, спровоцировать аллергическую реакцию. Что делать?

Вид Harmonia axyridis (их еще называют арлекинами) родом из Восточной Азии. Позже жучков стали завозить в некоторые регионы для борьбы с тлей. В России появились сначала в Сочи, в 2012-м. Думали, не переживут наши зимы - холодно же. Но нет - жучки прижились, двинули дальше на север и уже стали в России инвазивным видом. Постепенно вытесняют наших родных коровок, поедают и личинок, и жучков.

- В Москве арлекинов обнаружили в 2018-м. А с прошлого года фиксируют массовые скопления и в столице, и в Подмосковье, - рассказал “КП” эколог и биолог Павел Глазков.

При понижении температуры ниже +10 градусов коровки начинают искать места для зимовки. В природе они обычно прячутся в дуплах старых деревьев, под корой, зарываются в листву. А в городе ищут укрытие на домах. Выбирают теплые, хорошо прогреваемые стены, забиваются в щели между панелями и оконными рамами, потом под рамы, так и в квартиры попадают. Даже на верхние этажи. При этом налетают скоплениями - бывает, даже из сотен, а то и тысяч особей. Так уж они устроены - объединяются для безопасности и помогают друг другу выживать: выделяют специально феромоны, созывая сородичей - мол, айда к нам, нашли хорошее местечко.

На надкрыльях азиатских божьих коровок может быть до 21 точки (черные, красные…), а может не быть ни одной. Фото: chinahbzyg/shutterstock/fotodom

Налеты - одно из главных отличий от наших родных божьих коровок. Аборигены тоже в дома-квартиры-подвалы залетают, но штучно. Есть и внешние отличия. Наши - оранжевые, на крылышках семь точек, поэтому называются семиточечные. Арлекины крупнее - 6-8 мм в диаметре, бывают желтые, оранжевые, темно-красные, даже чисто черные - самое вариабельное по окрасу животное в мире! На надкрыльях может быть до 21 точки (черные, красные…), а может не быть ни одной. Естественных врагов у арлекинов нет, и они проявляют агрессию к нашим коровкам: выедают и личинок, и взрослых жучков.

А людям нужно опасаться азиаток? Как объяснил Павел Глазков, сами жучки нападать не станут, но если их потревожить - трогать, брать в руки, собирать, то могут укусить. У них достаточно сильные и крепкие верхние челюсти - мандибулы. Особенно легко и ощутимо пробивают детскую нежную кожу. При этом выделяют для защиты едкую жидкость желтого цвета - гемолимфу. Она плохо отмывается с кожи, а у аллергиков может спровоцировать аллергическую реакцию. Те же риски и у домашних кошек-собак, если станут обнюхивать или облизывать жучков.

Азиатские божьи коровки могут сильно укусить. Фото: chinahbzyg/shutterstock/fotodom

Советы такие. Не спешите снимать с окон москитные сетки, которые ставили от комаров, проверьте, нет ли щелей. Если арлекины все же забрались в дом, соберите скопление пылесосом, а мешок выбросите на мусорку, плотно закрыв. Выпускать пленников не нужно - вернутся. Они вообще живучие! Живут до 2-3 лет. Перезимуют, весной проснутся и опять будут размножаться. Давить тоже не надо - замучаетесь потом пятна желтые выводить со стен, штор, одежды.

К слову, в прошлом году фото и видео скоплений арлекинов в соцсетях выкладывали жители из разных районов Москвы и городов Подмосковья. В центре столицы жучков встречали реже и в основном в парках (Патриаршие, Чистые пруды) или на балконах и в офисах. Правда, в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды активно народ успокаивали: мол, есть такие насекомые, зимуют, но нашествий не фиксировали.

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