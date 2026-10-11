Военкор Коц: Россия не будет жалеть Киев этой зимой

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц Фото: Александр КОЦ.

В пятницу, 9 октября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». Как всегда в этой цикловой передаче, мы обсуждали самые заметные события минувшей недели. Затем к беседе подключился военкор «Комсомольской правды», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.

Предлагаем вашему вниманию продолжение нашего разговора…

О ВЫШИБАНИИ ОПОР ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- …Саша, скажи, пожалуйста, где мы все-таки будем концентрировать свои усилия?

А. Коц:

- Понятно, это процесс параллельный. И мы видим, что у Украины не очень хорошо все по личному составу.

Но единственное препятствие для более оперативного продвижения – дроны, это возможность Украины производить десятки, сотни тысяч дронов и ежедневно тратить на одну цель по несколько десятков.

На одного пехотинца сегодня совершенно спокойно могут потратить 20 дронов. Еще полгода назад, наверное, это казалось бы фантастикой, а сегодня - совершенно спокойно.

Есть препятствие в виде 30-километровой, скажем так, «зоны смерти». После того как мы сможем ее преодолеть, конечно, продвижение пойдет быстрее. Потому что сложно выстраивать с нуля такие стены дронов, которые выстроены сейчас по генеральной линии обороны противника в Донбассе. Поэтому, конечно, каждый километр нам дается с большим трудом, потерями, кровью, потом наших бойцов. И этому (нашему продвижению. - А.Г.) должны способствовать дальние удары и вышибание тех самых опор государственности, о которых я говорил. (Речь о мостах, портах, промышленных предприятиях и так далее.- А.Г.)

Потому что, чем меньше будет этих опор, тем менее устойчива будет центральная власть в Киеве, тем менее уверенной в себе будет армия на переднем крае.

А от морального духа тоже очень многое зависит. Тяжело идет в том числе потому, что мы сражаемся-то, по сути, с зеркалом.

Я помню 2014 год, лето, только начались первые бои за донецкий аэропорт. Тогда еще лидером ополчения был Стрелков, тот Стрелков, а не тот, во что он потом превратился. И я его спрашивал: «Игорь, а в чем загвоздка, почему мы так долго возимся с аэропортом, в чем там проблемы?» Он говорил: «Проблема в том, что с той стороны стоят такие же русские, просто называют себя украинцами». Им мозги перепрошили, а на подкорке, на генном уровне так и осталось все – не отступать и не сдаваться, ни шагу назад. В этом вся сложность войны, в этом вся трагедия войны. Но тем не менее идти вперед надо, решать задачи специальной военной операции надо, и это делается с переменным успехом, где-то мы давим… Ну, мы везде практически давим, за исключением Краснолиманского отрезка, где противник контратакует. И в этом я тоже не вижу какой-то большой катастрофы.

Война не состоит исключительно из твоих побед, успехов и наступлений. Но таких ударов уровня украинского летнего наступления 2023 года, конечно, уже не будет. А то, что происходит на Краснолиманском направлении, это естественный ход войны, когда противник пытается что-то показать хоть на каком-то участке фронта.

Удары по мостам и военно-промышленным предприятиям должны продолжаться. Фото: REUTERS.

В КИЕВЕ УЖЕ ЭВАКУАЦИЯ…

А. Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Саша, Кличко советует всем покинуть Киев. Город остался без света. Мы этому не радуемся, конечно. Превратится ли Киев в город-призрак или нет? Как наши удары по Киеву, по другим городам могут повлиять на настроения на Украине и переломить то настроение шапкозакидательское, которое все еще существует у украинцев? Я имею в виду, прежде всего, верхушку, главарей киевского режима?

А. Коц:

- Ну, верхушка безнадежна, а в принципе уже пошли разброд и шатание. Если уж одесский душегуб, террорист и экстремист Гончаренко* говорит, что надо договариваться с Россией и по внеблоковому статусу, и по русскому языку, и по православной церкви. Анна Скороход, народный депутат, вносит законопроект в Верховную раду о внеблоковом статусе Украины. Он был до 2019 года, пока террорист и экстремист Порошенко* не поправил Конституцию, в которой прописал стремление Украины в НАТО.

В Киеве (это вообще казалось невозможным) на неделе прошел антивоенный митинг на майдане. Ну да, там немного людей собралось, и понятно, что, для того чтобы какой-то протест перерос в революцию, нужны средства, вливания, управление извне… Тем не менее это говорит о каком-то протестном потенциале внутри Украины. То есть мосты еще стоят, а уже террористы и экстремисты говорят, что надо договариваться. Понятно, что Зеленский не будет ни с кем договариваться. Единственное, что он сейчас делает, это обсуждает с главой СБУ новые удары по России, которые вернутся бумерангом с еще большей силой, это совершенно очевидно.

Поэтому, я думаю, мы не будем жалеть этой зимой Киев, как мы это делали последние три года. Никакого злорадства или радости у меня по этому поводу тоже нет… Но я прекрасно понимаю, что если не Киев будет в темноте сидеть, значит, Москва будет в темноте сидеть, и Зеленский будет все делать, для того чтобы попытаться нам организовать хотя бы какие-то локальные блэкауты этой зимой.

Киев вновь остался без света. Фото: REUTERS.

Вообще не сомневаюсь, что будут бить и по энергетике, и по теплоэлектроцентралям, и по дата-центрам продолжат бить. От ударов поможет какая-то быстросборная пассивная защита, которую вчера еще надо было возводить. Как только мы начали бить по их дата-центрам, было понятно, что они будут отвечать. Ну вот, в такой плоскости.

То есть нам важно, во-первых, выполнить военные цели. А стратегическая логистика через мосты – это военная цель. Почему Кличко просит всех выехать? Во-первых, из-за слабости власти. Я вот не представляю прошлой зимой, чтобы Гладков вышел и сказал: белгородцы, уезжайте отсюда. Нет, Гладков работал круглосуточно (я был рядом с ним несколько дней, я поразился этой работоспособности), чтобы обеспечить свой регион резервной генерацией.

То есть это, во-первых, очень сильная региональная власть в России. Во-вторых, это сильная федеральная власть, которая все сделала, чтобы Белгород прошел этот тяжелый период.

И это региональная взаимовыручка, когда из разных регионов губернаторы отсылали свою помощь Белгородской области. Я сейчас говорю о признаках государственности, которые очень стремительно теряет Украина, а у нас они ярко выражены. Поэтому мы сплотились и вместе с Белгородом этот период прошли. А здесь ввиду слабости центральной власти, региональной им, конечно, очень плохо придется.

Но есть и вторая причина, зачем киевлянам выезжать из Киева. Чтобы снизить нагрузку на энергосети, чтобы хотя бы ее остатки какие-то могли использоваться в целях военно-промышленного комплекса…

(Окончание следует)

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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