Надежда Михалкова тайно вышла замуж, Юра Борисов может получить второй «Оскар», а Кашпировского проводили в последний путь: главные события шоу-бизнеса

Надежда Михалкова тайно вышла замуж. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Прошедшая неделя оказалась богатой на громкие семейные новости среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Надежда Михалкова тайно вышла замуж и стала мамой в третий раз, а Наталья Гнеушева ждет дочь от актера Влада Прохорова. Тем временем стало известно, что Юра Борисов может вновь побороться за «Оскар», причем теперь его планируют выдвигать в категории «Лучшая мужская роль». Также в Москве простились с Анатолием Кашпировским. Рассказываем главные новости за неделю 5–11 октября 2026 года.

Надежда Михалкова тайно вышла замуж и родила ребенка

На этой неделе поклонников 40-летней Надежды Михалковой ждала шокирующая новость: оказывается, она тайно вышла замуж и стала мамой в третий раз. Избранником актрисы стал 47-летний губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. У супругов родилась дочь Екатерина, которую крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

Михалкова уже воспитывает двоих детей от режиссера Резо Гигинеишвили — дочь Нину и сына Ивана. С Кухаруком актриса познакомилась в 2025 году на фестивале «Дух огня», где входила в состав жюри. По данным СМИ, отношения пара долго скрывала от публики.

Юра Борисов может получить вторую номинацию на «Оскар»

Юра Борисов Фото: Даниил ОПАРИН.

Российский актер Юра Борисов может вновь оказаться среди претендентов на главную кинопремию мира. Американский дистрибьютор планирует оскаровскую кампанию за роль Ильи Суцкевера в фильме «Искусственный» Луки Гуаданьино. Борисова собираются продвигать в категории «Лучшая мужская роль», тогда как Эндрю Гарфилд, сыгравший Сэма Альтмана, претендует на номинацию за роль второго плана.

Для Борисова это может стать второй номинацией на «Оскар». В прошлый раз актер оказался среди претендентов благодаря работе в «Аноре» Шона Бэйкера, где сыграл Игоря. Пока речь идет только об оскаровской кампании, окончательный список номинантов будет объявлен позднее.

Наталья Гнеушева ждет дочь от Влада Прохорова

Влад Прохоров и Наталья Гнеушева Фото: Борис КУДРЯВОВ.

28-летний актер Влад Прохоров и его 49-летняя избранница, известный актерский агент Наталья Гнеушева, станут родителями. Пара появилась вместе на премьере фильма «Руки вверх! 2», где артист сыграл молодого Сергея Жукова. Там же стало известно, что у возлюбленных родится девочка, малышка появится на свет уже в декабре. Для Прохорова ребенок станет первым, а у Гнеушевой уже есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений. Наталья долгое время была агентом актера, а их роман пара впервые публично подтвердила в 2025 году.

Дмитрий Дюжев получил новую работу

Дмитрий Дюжев. Фото: Первый канал

С 9 октября в «Модном приговоре» на Первом канале появился новый защитник участниц — актер Дмитрий Дюжев. В студии он присоединился к Эвелине Хромченко и Александру Рогову, помогая героиням программы подбирать новые образы и отстаивать право на модные эксперименты. Для Дюжева это новое телевизионное амплуа. Зрители привыкли видеть его прежде всего в кино, однако теперь заслуженный артист решил попробовать себя в роли ведущего популярного проекта о преображении. Первые выпуски с его участием уже отсняты.

В Москве простились с Анатолием Кашпировским

В Москве простились с Анатолием Кашпировским Фото: Иван МАКЕЕВ.

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который умер на прошлой неделе, прошло 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Семья решила сделать церемонию публичной: проводить Кашпировского пришли поклонники, бывшая жена и руководитель московской школы гипноза Геннадий Гончаров. Среди пришедших была женщина с подростком, которая утверждала, что после нескольких сеансов у Кашпировского смогла забеременеть и родить долгожданного сына.