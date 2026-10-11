«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 12 октября:

1. Новости с передовой: освобождены Резниково и Купино

2. Зеленский отказывается выполнять требование Трампа

3. Украинские артисты хотят работать в России

4. На киевском левобережье отключили воду и свет

5. Депутат Рады призывает пересесть на велосипеды и самокаты

6. Одесский судья, уехав в Брюссель, не вернулся

7. Отсрочки от армии для родни инвалидов отменят

8. Производство одежды и экспорт металла Украина сократила в два раза

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 12 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Резниково и Купино. Противник потерял свыше 270 бойцов. Подбиты десять автомобилей и станция радиолокационной разведки.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 200 солдат и офицеров, три бронемашины и 12 автомобилей.

От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли до 160 человек. Поражены 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.

«Центр» выбил из рядов противника более 495 боевиков, три бронемашины и четыре РЛС.

Бойцы «Востока» вывели из строя 230 военнослужащих. Поражены две бронемашины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Днепр» уничтожил 50 националистов. Сожжены 23 автомобиля.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 12 ОКТЯБРЯ

Зеленский отказывается выполнять требование Трампа

Зеленский отказывается выполнять требование Трампа Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский так шокирован «дизельной сделкой» и тем, что Трамп гонит его в отставку, что еле-еле смог отказаться выполнять требование президента США завтра же прекратить удары по НПЗ в России. Украинский лидер заявил: «Мы будем готовы остановить удары по российским НПЗ, если Москва прекратит бить по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями». Он сделал вид, что не расслышал обвинений в свой адрес от хозяина Белого дома - в нежелании завершать конфликт и указание на то, что настал срок смены власти в незалежной. Эта избирательная глухота все-таки выйдет ему боком.

Украинские артисты хотят работать в России

Эдгард Запашный, гендиректор Большого московского цирка, заявил, что его украинские коллеги регулярно звонят ему, чтобы приехать поработать на аренах России. Слова организатора фестиваля «Идол» в Москве приводят РИА Новости: Запашный отметил, что он отговаривает украинских цирковых от такого шага, поскольку на родине им такой поступок никто не простит, а их жизнь по возвращении может оказаться под угрозой. А они разве захотят возвращаться?

На киевском левобережье отключили воду и свет

И свет, и воду отключили на левом берегу Киева после взрывов в воскресенье. 11 октября в украинской столице воздушную тревогу объявляли не менее пяти раз. На левобережье, по данным СМИ, зафиксировано частичное отключение электричества и водоснабжения, не ходит электротранспорт. Жители продолжают покидать мегаполис. Долго ждали.

И свет, и воду отключили на левом берегу Киева после взрывов в воскресенье. Фото: REUTERS.

Депутат Рады призывает крутить колеса

Владимир Крейденко, депутат Верховной рады, с тревогой глядя на транспортный коллапс в Киеве, высказал свежую идею. Парламентарий заявил: «Нужно создавать хабы… где мы будем концентрировать велосипеды или электросамокаты для того, чтобы люди быстро могли в нынешних условиях переехать мосты». Да не по мостам надо кататься туда сюда, а прочь от этих мостов крутить педали!

Одесский судья уехал в Европу и не вернулся

Роман Караван, судья Одесского окружного административного суда, еще в ноябре 2025 года «уехал в командировку» в славный город Брюссель. На родине он оставил 474 нерассмотренных дела и материала. Возвращаться к одесской судебной практике законник не спешил. Поговаривали, что во время «служебной поездки» он послал в город-герой заявление об увольнении «по собственному желанию». Повод - необходимость ухаживать за больным отцом в ...Праге. Несмотря на такой демарш, 7 октября 2026 года Высший совет правосудия открыл в отношении Каравана дисциплинарное дело. А он будет попивать пражское, шпикачаками закусывать, и плевать на ваши дела с Карлова моста.

Отсрочку от армии для родни инвалидов отменят

Бывшая омбудсмен незалежной Людмила Денисова сообщает, что Киев ужесточит правила отсрочки от мобилизации для родственников людей, имеющих инвалидность. По ее информации, украинский офис военного омбудсмена уже подготовил соответствующий законопроект. Денисова заявила: «Предложенные изменения сужают ряд действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей». По ее словам, для родителей детей с инвалидностью до 18 лет установят дополнительные условия получения отсрочки. Если в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью и имеются оба родителя, право на отсрочку по этому основанию может быть потеряно. В общем, нехватка свежего мяса для ВСУ все острее.

Производство одежды и экспорт металла Украина сократила в два раза

По данным украинской госслужбы статистики, выпуск одежды в незалежной по данным за август сократился почти наполовину - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также стало известно, что экспорт черных и цветных металлов и продукции из них с Украины в августе 2026 года сократился на 48,1% - по сравнению с августом 2025-го. Ну, а из-за падения экспорта зерновых самостийная потеряла за июль-сентябрь почти 600 миллионов долларов. Сушите весла.