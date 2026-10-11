Трамп хочет переименовать Атлантический океан в свою честь

У Трампа появилась идея переименовать океан, назвав его в свою честь Фото: REUTERS.

Дональд Трамп опять взялся исправлять географию. Вот намедни изумил сторонников в Теннесси: на встрече с ними вдруг заявил, что неплохо бы переименовать в его честь один из океанов.

«Нам нужен океан. Поэтому я подумывал либо об Атлантическом, либо о Тихом океане. Мы назовем его «океан Трампа» или «океан Америк». Что-то в этом роде», - провозгласил глава государства. Аудитория встретила эти слова аплодисментами и добрым смехом.

И ведь сразу в толк не возьмешь - то ли Дональд так незатейливо шутит, то ли уже по-стариковски чудит. Но тенденция, однако, прослеживается четко. Ормузский пролив он в честь себя любимого уже переиначил. И даже опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social карту с новым гордым названием «Пролив Трампа». А уж колышками с щитком «Америка» застолбил невероятные просторы на море и на суше. Мексиканский залив стал «Американским». Мексика возмутилась, но Google Maps уже начал обновление карт. Штат Нью-Мексико превратился в «Нью-Америка». Пограничное с Канадой озеро Онтарио, воспетое Фенимором Купером, тоже стало именоваться «Озером Америка». Премьер-министр Канады Марк Карни вышел из себя, заявив, что водоем «сохранит свое историческое название, существующее 400 лет».

Ответ Трампа последовал незамедлительно: он нарисовал в соцсетях еще одну карту, на которой в цвета флага США были окрашены и Канада, и Мексика, и датская Гренландия, и еще до кучи - Куба с Исландией. В Рейкьявике даже набрались смелости и впервые за всю историю вызвали в МИД для объяснений американского посла.

Выступая там же, в Теннесси, Дональд выразил пожелание и какую-нибудь великую американскую реку украсить своим именем. Но сразу успокоил особо чувствительных: Миссисипи и Гудзон он не тронет, потому что они ему очень нравятся. Ну и на том спасибо.

А вообще-то, чего мелочиться? «Трампический океан» - это здорово, но можно же и какой-нибудь континент переименовать в «Землю Трампа». Или уж разом весь мир - будет у нас «планета Трамп»! Нет, звучит не благостно - совсем как планета Плюк из «Кин-дза-дза». «Трампия» на слух куда приятнее.

Да собственно и на Солнце можно замахнуться - оно такое же золотисто-рыжее, как и шевелюра у Дональда. Ему такое сравнение должно понравиться.