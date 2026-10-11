Военкор Коц: Киев будет просить США расширить действие «Старлинка» на всю Россию

Военкор «Комсомольской правды», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц… Фото: Александр КОЦ.

В пятницу, 9 октября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». В этой цикловой передаче, как всегда, мы обсуждали самые заметные событий минувшей недели…

В ходе программы к нам подключился легендарный военкор «Комсомольской правды», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц…

А прямо сейчас - окончание нашего разговора…

ПЕРСПЕКТИВ К МИРНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПОКА НЕТ?

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- …Саша, после того, как ВСУ начали инфраструктурную войну, как ты сказал, им «прилетело» бумерангом, причем, если не в десятикратном, то как минимум в пятикратном размере… Твое мнение, что сейчас американцы предпримут – будут дальше сидеть и ждать, снабжать Киев разведданными, продавая Европе вооружения, в общем-то, держать этот конфликт горячим?

Александр Коц, военкор «Комсомольской правды»

- Я думаю, что будут держать горячим… Пока мы не стоим на тех позициях, с которых могли бы диктовать с позиции силы, ультиматумами, на которые Зеленский согласится…

Ну, и как бы Зеленский пока не в такой слабой позиции… Поэтому, безусловно, они продолжат удары.

Я думаю, основное сейчас, чего хотят украинцы от американцев, это разрешения на использование «Старлинка» над международно признанной территорией Россией. Потому что пока «Старлинком» они пользуются исключительно над нашими историческими территориями и Крымом, у меня есть подозрение, что над Черным морем на Кубани.

Зеленский пытается выпросить у американцев разрешения на использование «Старлинка» над международно признанной территорией Россией. Фото: REUTERS.

Я думаю, что это сейчас главное, что они будут требовать, просить, вымаливать у американцев. Это очередная их «вундерваффа», которая должна переломить ход войны.

В целом каких-то сближений у нас нет по ключевым точкам, а это территории, это армия украинская, это вопрос русскоязычного населения Украины, вопрос церкви и прочее. Там не будет никаких уступок. И тут не надо тешить себя иллюзиями, что американцы что-то предложат, на что украинцы согласятся.

Александр Гамов:

- Почему заявление Трампа о том, что конфликт на Украине близится к завершению… Трамп сказал: «Я работаю над этим», пообещал скорое завершение конфликта… Так вот, его слова не согласуются с позицией госсекретаря Рубио, который говорит, что разрастание конфликта и боевые действия могут стать еще более масштабными. Почему такая разноголосица американская?

А. Коц:

- Мне кажется, Трамп иной раз согласовать свою позицию сам с собой не может, потому что у него взаимоисключающие тезисы могут прозвучать за одни сутки по несколько раз.

Я помню, когда шла предвыборная кампания, газета «Вашингтон Пост» опубликовала анализ высказываний Дональда Трампа за его прошлую каденцию, в которой где-то около 20 тысяч не соответствовали действительности. Там все они были у них на сайте расписаны, и очень забавно было это почитать. Ну, как относиться к этим словам Трампа? Ну, как к чему-то неизбежному…

А. Гамов:

- Виктор, к вам тот же вопрос, на который и Саша ответил, по поводу позиций Трампа и Рубио.

В. Бут:

- Во-первых, Рубио ведет свою игру, он представитель дипстейта, глубинного государства, которое, мы с вами помним, всегда шло немного в противовес общей политике. Если ему было невыгодно по политическим целям, то он просто стоял в стороне и не комментировал.

А здесь, я считаю, Рубио уже начал свою предвыборную кампанию. Он себя позиционирует как возможный кандидат от республиканцев на выборах на следующем цикле, через 2 года.

И, видимо, с этим было связано его такое заявление. Тем более, сейчас он занимает такую ключевую позицию, совмещающую и госсекретаря, и советника по национальной безопасности, что очень редко бывает в этой администрации.

Ну, и мы с вами помним, еще 3 месяца назад, как активно Украина пиарила свои успехи на фронте, оказалось теперь, все эти успехи быстро испарились, Россия показала новые вооружения, новую тактику. И теперь многие американские эксперты, с кем я общаюсь, говорят, что Украина фактически этот конфликт уже проиграла с военной точки зрения… Осталось только России додавить тыл, додавить логистику, и, в общем-то, никакого желания и возможности сопротивляться у Украины не останется.

А Европа, несмотря на все свои потуги, просто сейчас завязла во внутренних проблемах.

Рубио ведет свою игру, он представитель дипстейта, глубинного государства, которое всегда шло немного в противовес общей политике. Фото: REUTERS.

ПРО УРА-ПАТРИОТОВ И КАРАУЛ-ПАТРИОТОВ

А. Гамов:

- Виктор, у вас еще были вопросы к Саше Коцу.

В. Бут:

- Да. Саша, я еще хотел вот что обсудить. Ты рассказал про то, что на Красном Лимане происходит, очень много было различных комментариев. Мы видим, наши враги пытались раскрутить какие-то невероятные свои успехи там. Понятно, что они туда завели самые боеспособные подразделения. Но, видимо, эта ситуация, она временная, и мы опять переломим, они окажутся в каком-то новом котле или что-то еще произойдет. Какое твое мнение на этот счет?

А. Коц:

- У нас общество сегодня делится, условно, на ура-патриотов и караул-патриотов. Вот караул-патриоты, они подняли эту волну, почему-то доверившись тому, что говорит террорист и экстремист Билецкий*… Командир этого террористического корпуса «Азов»**, запрещенного в России. У меня крайняя командировка была, я побывал на территориях, которые минувшим летом бывший главком ВСУ Сырский заявил как освобожденные ими. Если помните, якобы была операция в два этапа, освобождены 750 квадратных километров на стыке Днепропетровской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики, и в ДНР они там тоже что-то «поосвобождали».

В общем, я был в этих населенных пунктах, которые он называл и которые он позиционировал как «отбитые у российской армии». Причем я работал там с беспилотчиками-«молнистами». Это означает, что это не самый передний край, то есть передо мной еще как минимум несколько километров, которые контролируют наши бойцы, а уже дальше Днепропетровская область.

То есть я был практически на границе. Это говорит о правдивости тех докладов, которые ретранслируют наши блогеры после того, как они были произнесены…

ЗВОНОК В СТУДИЮ

«Поражаюсь мужеству Александра Коца»

А. Гамов:

- У нас есть звонок..

- Меня зовут Эля, я из Ростова. Золотые мои, мне 86 лет. Я хочу обратиться к Александру Коцу. Я поражаюсь вашему мужеству, я кланяюсь вам низко-низко. Чтобы у вас хватило терпения, сил, мужества, здоровья, чтобы впереди у вас было все светлое, счастливое и радостное. Я искренне вам всего этого желаю. Целую вас, милый. Вы мне во внуки годитесь. Всего доброго вам. До свидания.

А. Коц:

- Спасибо большое. Честно, меня всегда смущают такие эпитеты, как Александр Гамов произносит, представляя меня. Я чувствую себя немножко каким-то «аферистом».

А. Гамов:

- Слова «легендарный Александр Коц» вырезаем.

А. Коц:

- Я 25 лет занимаюсь тем, что мне нравится, с чего меня прет, путешествую по миру, правда, не по самым благополучным точкам, и за это тебе еще и деньги платят.

Но настоящие герои у нас, конечно, на фронте. Потому что они реально совершают ежедневный будничный подвиг. Потому что даже просто быть в таких условиях в окопах круглый год, круглые сутки, с такими сложностями, при этом не падать духом… Конечно, глядя на них, ты не можешь быть менее мужественным, конечно, ты напитываешься этим.

В. Бут:

- Присоединяемся к этим пожеланиям…

А. Гамов:

…- А мои слова «Легендарный военкор «Комсомольской правды» Александр Коц» невозможно вырезать, потому что это - прямой эфир.

* * *

А. Гамов:

- Еще одно событие минувшей недели – день рождения Владимира Владимировича Путина. У нас есть небольшой синхрон (где я задаю президенту не совсем обычный вопрос) - мы его сейчас озвучим.

- …Владимира Владимировича Путина можно уже назвать исторической личностью?

- Вы знаете, это следующие поколения скажут, можно или нет. Думаю, что для нас, для современников, тем более для меня лично - это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны в будущем оценить, что сделано было для страны, может быть, что-то не удалось сделать. Я думаю, что общественное мнение в этом смысле – такой самый лучший показатель, оно даст оценку, но это в будущем.

*лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистов

**запрещенная в России террористическая организация