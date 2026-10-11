Посол МИД РФ Мирошник: Киев пытается давить на Россию с помощью террора

Такое количества дронов, как за минувшие пять месяцев, Украина не получала никогда. Это связано и с тем, что Евросоюз профинансировал и развернул на своей территории массовое производство дальнобойных дронов Фото: REUTERS.

По данным Минобороны, за минувшую неделю наши силы ПВО уничтожили более 7300 беспилотников и 17 крылатых ракет «Фламинго» ВСУ. И это не считая 31 управляемой авиабомбы и девяти снарядов системы залпового огня HIMARS. Но, к сожалению, единицы вражеских аппаратов все-таки прорываются к целям — так были повреждены дата-центры в Калужской, Рязанской и Владимирской областях. А в приграничных регионах России, к сожалению, вновь были погибшие и раненые мирные люди.

В ответ — прилетает точнее и жестче, и не только в Киев и Одессу.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с послом по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.

СТРАТЕГИЯ ЕВРОПЫ

- Почему, несмотря на низкую эффективность своих налетов и огромное количество сбитых дронов и ракет, а, значит, большие финансовые потери, Киев не снижает интенсивность таких налетов?

- Интенсивность украинских налетов зависит от технических и финансовых возможностей Европы. Мы отслеживаем эту ситуацию. Резкий рост количества ударов, в первую очередь, по гражданским объектам в России, мы наблюдаем с мая этого года.

- Казалось, даже чуть раньше началось?

- В конце апреля 2026-го Брюссель подтвердил выделение 90-миллиардного кредита Киеву. Тут важно, что целевым образом значительная часть этих денег была направлена на закупку огромного количества дронов.

- Закупку и производство?

- Такое количества дронов, как за минувшие пять месяцев, Украина не получала никогда. Это связано и с тем, что Евросоюз профинансировал и развернул на своей территории массовое производство дальнобойных дронов, а также с тем, что европейскими, натовскими структурами была выдвинута и согласована жесткая стратегия.

- В чем она заключалась?

- Ее Зеленский пытался осуществить, когда он заявил впервые о 40-дневном «принуждении России к миру». Они запустили террористическую воздушную войну.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

1200 ПРИЛЕТОВ

- Они не только пускают дроны сотнями и ракеты десятками?

- Наша статистика немного отличается от статистики военных в том смысле, что мы фиксируем прилеты по мирным объектам, учитывая все виды вооружений, а не только дроны и ракеты. Так мы ежесуточно фиксируем порядка 1200 прилетов — только по гражданским объектам! Это школы и медучреждения, жилые дома и гражданский транспорт. Каждый из таких прилетов - военное преступление. Киев взял эту стратегию: с помощью террора давить на Россию.

ВЛИЯТЬ НА НАСТРОЕНИЯ

- Удары ВСУ по дата-центрам в России — как их квалифицируют в МИД, как акты технологического терроризма?

- Ну, это совершенно точно гражданская инфраструктура! В этом нет сомнения. Тут обеспечивали коммуникацию, сервисы для гражданского населения, гражданского назначения. Подобные ударами ВСУ пытаются создать невыносимые условия для жизни обычных мирных людей. Эту деятельность можно считать террористической - они пытаются влиять на настроения россиян, чего киевский режим не скрывает.

- Весной — порты, летом — Крым?

- В июне они начали с попыток блокировать Крым, создавать невыносимые условия для жителей полуострова и его гостей, а также Херсонской области. Потом пошли удары по маркетплейсам. Потом - по автобусам гражданским, мы зафиксировали более 200 таких прилетов. В Энергодаре местные власти даже вынуждены были поставить на паузу работу городского транспорта — по автобусам шли целенаправленные удары со стороны Украины.

ПРИКЛЕИВАЮТ ШИЛЬДИКИ

- В сводках — немало количество перехваченных ракет «Фламинго», но откуда их столько, если регулярно прилетает в цеха, где ракеты эти производят?

- Мы можем констатировать, что у Украины сейчас нет технологических и людских возможностей для полного цикла производства таких ракет. Это — камуфляж, отверточная сборка блоков, которые разработаны и произведены на западных территориях. Они привозят сюда в ящиках, грубо говоря, «машинокомплекты», а тут их по ангарам компонуют, и гайки прикручивают.

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