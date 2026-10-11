KP.RU перечислил открытия российских ученых за неделю к 12 октября

Российские ученые на этой неделе рассказали о своих удивительных открытиях и интересных исследованиях. Фото: Pressmaster/shutterstock/fotodom

Российские ученые на этой неделе рассказали о своих удивительных открытиях и интересных исследованиях. KP.RU выбрал самые-самые.

Крыс в большом городе: Чванливая серая элита из центра Москвы не пускает к себе мигрантов

Московские крысы только с виду выглядят одинаково. Популяции, расселившиеся по разным округам столицы, отличаются генетически. Живут обособленными общинами, словно отдельные народы. Феномен обнаружили ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Института дезинфектологии Роспотребнадзора, которые пять лет отлавливали серых крыс - противных и вонючих «москвичей», облюбовавших помойки и подвалы, чердаки.

Выяснилось, что крысиные предпочтения не сильно отличаются от человеческих – в смысле выбора места жительства. Крысы считают престижными районы в центре Москвы и на юго-западе. Разбираются, однако…

Крысы, поселившиеся в Центральном административном округе, оказались мутантами, представляющими обособленное сообщество.Они не пускают в свои районы чужаков – мигрантов, пытающихся там поселиться. Среди «центровых» альфа-самцов преобладают злобные и агрессивные, которые ненавидят «замкадышей» - особенно из Зеленограда, наиболее сильно отличающихся генетически.

В остальных округах селится кто попало. И «вход» туда – свободный.

Серая крыса. Фото: 22August/Shutterstock/Fotodom

Собрали первые в мире: они «пошли» на Земле 550 миллионов лет назад

До сих пор ученые думали, что первые грибы «пошли» на Земле 450 миллионов лет назад. Однако российский геолог Пётр Колосов утверждает: наша планета поросла грибами на 100 миллионов лет раньше.

Доктор геолого-минералогических наук Пётр Колосов - главный научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН - обнаружил «старожилов» грибного царства в Якутии. Ученый разглядел а строматолитах – древних структурах, которые образовались на прибрежном мелководье (давным-давно там было море).

Грибы оказались более древними. Фото: Hryshchyshen Serhii/shutterstock/fotodom

Проверили, «фонит» ли затонувшая атомная подлодка «Комсомолец»: есть опасность?

Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Морского гидрофизического института РАН исследовали донные отложения в Норвежском море в районе гибели атомной подводной лодки «Комсомолец» и – для сравнения - далеко, в западной части Норвежского моря.

Радионуклиды нашлись, но в мизерных количествах. Не больше, чем попадает в море от сбросов европейских предприятий по переработке ядерного топлива.

АПЛ "Комсомолец" перед походом. Фото: Сергей Смольский/ТАСС

Сфотографировали «Ведьмину метлу» в космосе: она находится в туманности Вуаль

Космическим кадром туманности NGC 6960, или «Ведьмина метла», поделилась обсерватория Сибирского науки и технологий имени академика Решетнева. «Ведьмина метла» - остаток сверхновой в созвездии Лебедя и часть большой туманности Вуали. В кадре можно наблюдать свечение кислорода (зеленый) и водорода (красный), которое вызвано их ионизированным состоянием после взрыва сверхновой.

Фото: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева

Нашли инопланетное золото в древнем кургане: он младше пирамид, но старше Одиссея

В Самарской области завершились раскопки одного из крупнейших курганов срубной культуры. Она существовала около 4000 лет назад.

– Пирамиды в Древнем Египте построены 4500 лет назад, а путешествие Одиссея было 3500 лет назад. Между двумя этими событиями и существовала срубная культура, – объяснил «КП» археолог Александр Попов.

Внутри – настоящее богатство: бронзовые браслеты, нож, бусы. Самая удивительная находка – две пары золотых серег.

В центре кургана археологи обнаружили большой деревянный склеп. Фото: Александр Попов

– Племена срубной культуры золото добывать не умели. Золото либо внеземного происхождения – полученное после падения метеорита, либо попало к ним с Урала или Кавказа. Любой золотой предмет имел колоссальный статус, и позволить себе такое могли только очень богатые или знатные люди, – говорит Александр Попов.