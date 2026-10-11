Зеленский просит у Путина 60 дней перемирия на выборы Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, он же, по определению президента Белоруссии, гнида, начал по своему обыкновению вилять и увиливать, но на этот раз в его поведении появилась одна новая черта — он начал прямо обвинять американского президента Трампа во лжи.

- Эти люди (про Трампа и Маска — прим. авт.) не могут найти способ остановить Путина. Потому что остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других. Потому что проще говорить о ценах и связывать их с Украиной. Хотя всем в мире понятно: цены растут из-за войны на Ближнем Востоке. Они растут из-за войны на Ближнем Востоке, из-за блокад или военных действий — именно по этим причинам, - отреагировал Зеленский на обвинение Трампа в том, что именно Зеленский повышает цены на дизельное топливо во всем мире, и сделал это, обвинив американского президента в том, что он лжет.

Примечателен в этом моменте его выступления еще один момент - «просроченный» признает, что на него «надавили», потому что именно его считает «слабым звеном». Путин — сильное звено, на него не надавишь, где попытаешься сесть, там и слезешь, еще и радоваться будешь, если не огребешь, а вот сам Зеленский — самое настоящее «слабое звено».

Но на этом «просрочка» не остановился. Он продолжил утверждать, что президент США лжет, причем, не только ему, а всему миру.

- Все это понимают. И если мы хотим честно разговаривать с людьми, если мы хотим быть ясными, если мы хотим открыто общаться с нашими народами, мы должны прекратить это, - снова вернулся «просрочка» к теме лжи от Трампа и призвал американского президента. - Я имею в виду, что эти люди должны услышать правду. Не нужно играть с людьми в игры.

Зеленский утверждает, что президент США лжет, причем, не только ему, а всему миру. Фото: REUTERS.

Только на следующий день после заявления Трампа о том, что Украине пора менять президента, «просроченный» смог коснуться этой темы.

- Президент Трамп сказал, что Украине нужен новый президент. Прежде всего, при всем уважении к президенту Трампу, это решать нашему обществу, нашему народу - выбирать того или иного лидера, - заявил «просрочка», который сам отменил все выборы на Украине, и начал хитрить. - Я знаю, что Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то изменений через выборы, я уже говорил об этом его команде. Так что, пожалуйста, скажите Путину - дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа - именно украинского народа.

Как запел, как запел! А ведь какой-то месяц назад так уверенно говорил всем, что никаких выборов до полного окончания боевых действий быть не может, и думать об этом не стоит. Мол, безопасность населения обеспечить нельзя, голосование на фронте тоже, и как, вообще, голосовать, если «9 миллионов избирателей находятся за пределами страны». А тут — здрасти, пожалуйста! Он, видите ли, готов. Дайте только 60 дней полного прекращения огня. А что про «40 дней давления» на Россию не вспоминает?

А зачем нам это перемирие? Чтобы одного поца-наркомана поменять на другого, такого же нациста, только менее убогого? К тому же, стоит учитывать, что никакой веры гниде-вруну и перевертышу нет. Он столько раз всех обманывал, что уже забыл, как держать слово и быть честным. Никто не удивится, если он в течение 50 дней из этих 60 будет перевооружать ВСУ, совершенно безбожно отлавливать «ухилянтов» по всем закоулкам, а на 51-й день устроит провокацию и сорвет перемирие, начав войну по новой.

Это же «просрочка» Зеленский! Который воспользуется любой слабостью, чтобы устроить одну из своих подлостей.

Но не в этом случае. Изобразить на своей морде лицо миротворца Зеленский может даже не надеяться. Его примитивная хитрость давно перестала срабатывать, и «просрочка» может на такое даже не рассчитывать.

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