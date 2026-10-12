Модель преждевременного старения: чем грозит стране эпидемия лишнего веса

ВОЗ официально признала ожирение «неинфекционной пандемией XXI века». Фото: Studio Romantic/shutterstock/fotodom

ВОЗ официально признала ожирение «неинфекционной пандемией XXI века». В нашей стране эта болезнь уже угрожает здоровью нескольких десятков миллионов человек, причем, за последние пять лет резко выросла распространенность избыточного веса среди детей. На пресс-конференции «Ожирение в России: стратегия оздоровления и осознанная перезагрузка лечения» ведущие эксперты рассказали о главном, что важно знать про лишний вес и ожирение у детей и взрослых.

Модель преждевременного старения и 13 типов рака

Директор НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева отметила, что сегодня в медицине ожирение рассматривается как модель преждевременного старения организма. Оно запускает системное воспаление, укорочение теломер, негативно влияет на стволовые клетки и влечет за собой каскад тяжелых патологий - от системных заболеваний ЖКТ и мочевыделительной системы до когнитивных нарушений.

Наталья Мокрышева подчеркнула, что избыточный вес напрямую повышает риск развития онкопатологий. С ним доказано связаны как минимум 13 типов рака. Кроме того, накопление сердечно-сосудистых рисков значительно увеличивает вероятность инсультов и инфарктов во взрослом возрасте, если человек страдал ожирением еще в детстве.

Эксперт озвучила статистику: нормализация веса у детей и взрослых позволяет снизить риски развития сопутствующих хронических заболеваний на 48–57%, и в некоторых случаях сократить риск преждевременной смерти на 18–19%.

«Семейное ожирение»: сначала должны похудеть родители

Причина ожирения у детей - доступность фастфуда. Фото: Nina Buday/shutterstock/fotodom

В качестве одного из провоцирующих факторов академик выделила доступность и навязчивую рекламу фастфуда рядом с учебными заведениями. Так, например, одна булочка содержит более 1 400 калорий и 64 грамма жира. Съев ее, ребенок или взрослый практически выбирает суточную норму калорий, но не получает сытости на весь день.

- Если мы видим избыточный вес или ожирение у ребенка, например, 10-ти лет, мы понимаем, что риски год от года растут. И у него, вероятно, инсульты и инфаркты будут гораздо раньше, не в 60–70–80 лет, а в 40, - сказала Наталья Мокрышева.

К тому же ожирение детей – это семейная проблема.

- Если приходит семья, где родители полные и ребенок полный, то лучший маркер эффективного снижения веса для ребенка через год - это снижение индекса массы тела родителей на 10% в течение первых трех месяцев наблюдения. То есть сначала худеет родитель. Если он постройнеет, ребенок точно будет худеть, - рассказала Ольга Васюкова, руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

Ожирение у подростков - тяжелый психосоматический узел. Согласно клиническим данным, 40% детей и подростков с ожирением имеют тяжелую депрессию. Без специализированной психологической помощи и работы в тандеме с эндокринологами победить болезнь нельзя.

Революция GLP-1 и новые российские молекулы

Кроме того, как отметили эксперты, российские пациенты полностью защищены от дефицита зарубежных препаратов против ожирения и диабета. Фото: life-literacy/shutterstock/fotodom

Мировая медицина совершила прорыв в фармакотерапии избыточного веса, однако инновационные препараты помогают людям по-разному.

Последние исследования группы препаратов - агонистов рецепторов GLP-1 (ГПП-1, известны в народе как «уколы стройности») - показывают, что из-за индивидуальных генетических вариантов ответ бывает неоднородный. У одних людей вес уходит эффективно, а у других терапия вызывает сильные побочные эффекты (тошноту и рвоту). Будущее лежит в плоскости фармакогенетики - подбора лекарств по ДНК-тесту, рассказал заместитель директора НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России по науке Ильдар Минниахметов.

Кроме того, как отметили эксперты, российские пациенты полностью защищены от дефицита зарубежных препаратов против ожирения и диабета. Отечественная фарминдустрия наладила массовое производство необходимых современных лекарств. Более того, на базе НМИЦ эндокринологии ведутся фундаментальные исследования, которые станут основой для создания принципиально новых отечественных молекул.

В заключение Наталья Мокрышева подчеркнула:

- Самое главное - чтобы человек осознанно относился к своему здоровью и сам нес за него ответственность. Ждать, что тебе кто-то уберет фастфуд и ты только таким образом похудеешь, конечно же, опрометчиво. Важны психологический настрой и желание самого человека быть здоровым в своем долголетии.

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