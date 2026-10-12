Допрос, а не участие: почему ребенок перестает рассказывать родителям о своих проблемах

Ребенок взрослеет поэтапно, и любые вопросы его развития, эмоционального интеллекта, эмпатии, нужно искать в возрастной психологии. Фото: fast-stock/shutterstock/fotodom

Фраза «все проблемы из детства» в последнее время навязла в зубах – многим кажется смешным искать взрослые проблемы в детских годах. Но зачастую саркастично настроенные матери и отцы не замечают, что повторяют ошибки собственных родителей в диалогах с ребенком.

И однажды оказываются перед захлопнутой подростком дверью. Все, баста, дорогие родители, теперь за этой дверью мой мир и туда лезть не стоит. Почему так? Вроде бы хорошо в детстве общались. А сейчас ребенок перестал рассказывать о своих проблемах… Родители и не заметили, в какой момент обычные вопросы: «Ну как в школе?» превратились для чада в ощущение допроса.

ЭТАП ИСТЕРИК И ВЫСТРАИВАНИЯ ГРАНИЦ

Ребенок взрослеет поэтапно, и любые вопросы его развития, эмоционального интеллекта, эмпатии, нужно искать в возрастной психологии, считает детский и семейный психолог Светлана Смирнова.

До 2-3 лет малыш не ощущает себя отдельной личностью, он пока одно целое с мамой, ему важны тактильные ощущения, эмоции близких людей. Но уже с трех лет наступает первый этап настоящего диалога.

- В этом возрасте ребенок уже ощущает себя личностью и начинает проверять, как он влияет на мир, - объясняет Светлана Смирнова. – Внезапно возникает понимание, что он не центр мироздания, и у близких есть свои потребности. Папа желает отдохнуть, а не играть с ним все время. Маме нужно доварить суп, и она не может отвлечься. И вообще больше не бросает все дела по его первому зову. И, о ужас, даже спать укладывают отдельно!

Конечно, все это не принимается ребенком благостно. Раздражает его, вызывает злость. Это сложный этап как для родителей, так и для малыша. Родителям нужно не просто отстоять свои границы, но и грамотно донести до ребенка: у всех есть свои потребности, желания и хотелки. Можно не соглашаться сразу, но важно договариваться, искать компромиссы.

- Если родителю удается все это реализовывать, то на выходе из такого периода мы получаем ребенка, который понимает, что есть он и есть родители. Он учится взаимодействовать и договариваться. Если же родитель слишком «закручивает гайки», за неповиновением следует жесткое наказание, ор на любое «неправильное» поведение ребенка, то диалога не происходит. Ребенок перестает показывать свои желания и истинные чувства и мысли. Он становится покладистым и хорошим, на все соглашается, рассказывает «правильные» версии родителям, то есть учится подстраиваться и изворачиваться, - объясняет психолог.

Есть и другая крайность, в которой ребенок – царь и бог. Родители тут не взрослые, а прислуга, чья жизнь подчинена хотелкам ребенка. Папа даже уставший после работы непременно играет, а не отдыхает. Мама спрашивает разрешения – можно ли ей быстренько помыть пол или ребенок будет не доволен.

- Это тоже не диалог, а раздувание «эго» ребенка, - отмечает Светлана Смирнова. - Родитель продолжает оставаться «обслуживающим персоналом». И в будущем, в подростковом возрасте, часто выкидывается из зоны интереса, как только появляется другой объект (компания, подруга, молодой человек).

Подросшего малыша отвлеченность родителей начинает раздражать и вызывает злость. Фото: ShU studio/shutterstock/fotodom

ОШИБКИ ОТ 5 ДО 15 ЛЕТ

На каждом этапе важен диалог, когда каждый может высказать свое мнение, согласиться или нет с собеседником. И опять же в каждом возрасте ребенка родитель может набить шишки о педагогические «грабли».

1. «Хватит уже болтать, помолчи!»

Возраст почемучек от 5 до 7 лет – это бесконечные рассуждения «что вижу, то пою», непрерывный поток вопросов. Да, этап тоже не самый простой.

И тут родители тоже могут впасть в крайности. Первая: «Да замолчи же наконец!». Вторая: монолог взрослого, где ребенку отведена роль слушателя. Не вовлеченный в диалог ребенок, а молчаливый кивающий болванчик.

Что делать:

На многочисленные «почему» важно отвечать: «А ты как думаешь?». И после ответа не обесценивать мнение ребенка, даже если оно полностью неверное, а поинтересоваться логикой, чему-то в этом рассуждении порадоваться. И только потом уже высказывать правильную версию.

2. Не просто послушать, а услышать.

Этап от 7 до 11 лет – формирование собственного мнения обо всем вокруг. Если ваши разговоры крутятся только вокруг уроков, учебы, расписания, но не мнения школьника, то все истинные мысли остаются в голове ребенка.

Между тем, в этом возрасте как раз очень важно научить ребенка формулировать свои мысли и эмоции. Научить не только его, но и самим высказывать и выслушивать мнения близких. Корректировать свое поведение в зависимости от того, что услышал.

Этап от 7 до 11 лет – формирование собственного мнения обо всем вокруг. Фото: fizkes/shutterstock/fotodom

3. Сепарация, но не отчуждение.

- Подростковый возраст в любом случае приносит отдаление ребенка от семьи, какие бы хорошие отношения у вас не были, - говорит Светлана Смирнова. - В норме у подростка должны появиться свои друзья, компании, своя жизнь. И если контакт, диалог с родителями был сформирован на предыдущих этапах, то он остается. Подросток с удовольствием делится своими проблемами и радостями. Да, у него на многое может быть совсем другой взгляд, местами категоричный и не очень реалистичный (жизненный опыт все-таки тоже обретается с годами). Но если в семье есть привычка слушать друг друга и спорить, выдвигая аргументы, то остается и ощущение поддержки, и конструктивного диалога.

Но если уже давно ребенок общался только из желания угодить, если были сплошные родительские монологи, а не диалоги, если у него давно уже сформировался свой мир, о котором он не рассказывал родителю, все активное общение было только функционально (поел, одежда, уборка, учеба, секции), то подросток просто уходит в свой мир, закрывая дверь в свою комнату. И родители в растерянности: мы же так хорошо общались раньше. Вот только общались ли? Или это была игра в одни ворота?

Если контакт, диалог с родителями был сформирован на предыдущих этапах, то он остается. Подросток с удовольствием делится своими проблемами и радостями. Фото: Irina Mikhailichenko/shutterstock/fotodom

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Советы родителям

- Диалогу можно учиться на любом этапе контакта с ребенком, - уверена Светлана Смирнова. - Для этого просто важно начать воспринимать его как человека со своими мыслями, чувствами идеями и относиться с интересом и уважением.

Если у вас сейчас позиция «родитель-менеджер», которому важна успеваемость, дисциплина и строгая иерархия, то попробуйте перейти в позицию «друг». Да, строгий родитель может обеспечить контроль и безопасность, которые подросток не в силах организовать. Но из позиции «друг» вы обсуждаете киношки, рилсы, игры, политику, любые явления жизни, дружбу и т.д. В общем, как с друзьями. Поверьте, ваш ребенок уже вполне взрослый, чтобы здраво рассуждать на все эти темы.

И даже простой вопрос: «Как дела в школе» из двух этих позиций будет звучать совсем по-разному. Попробуйте!

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