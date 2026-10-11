По словам Скотта Бессента, не к лицу критиковать сделку Трампа тем, кто сам покупает российское и платит за это Москве миллиарды евро Фото: REUTERS.

Как все-таки приятно, когда союзники украинского «просроченного» главаря бандеровского режима начинают дискутировать друг с другом в духе известного диалога Паниковского и Балаганова: «А ты кто такой?». Глава европейской дипломатии Кая Каллас резко осудила «дизельную сделку» Трампа и Путина.

- Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа не будет этого делать, - заявила она и назвала решение президента США «ошибкой». А депутат Европарламента Валери Айе обвинила президента США Дональда Трампа в том, что, заключив дизельную сделку с Россией, он оскорбил солидарность Запада в политике антироссийских санкций. Негативно и как удар по европейской солидарности расценили многие европейские политологи и журналисты, а также отставные политики во Франции, Польше, Германии и других странах Евросоюза.

Кая Каллас назвала решение президента США «ошибкой». Фото: REUTERS.

И можно было бы умилиться такой единой солидарной позиции, но тут на авансцену выступил министр финансов США Скотт Бессент, который прямо назвал критику соглашения по дизелю между Москвой и Вашингтоном со стороны Европы лицемерием и проявлением двойных стандартов.

- Европейцы дали России больше денег, чем Украине, поскольку они не могут отказаться от российских энергоресурсов, - пояснил Бессент в комментарии телеканалу Fox News. - Поэтому их заявления о том, что мы не можем получить передышку от цен на дизельное топливо, — полное лицемерие.

И это не какие-то голословные обвинения. Буквально позавчера стала известна статистика по закупкам Европой сжиженного природного газа (СПГ) у России. И оказалось, что порты Евросоюза за январь–сентябрь 2026 года приняли 12,18 млн тонн сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ». Немецкая экологическая организация Urgewald в опубликованном 9 октября анализе данных Kpler назвала этот объем рекордным: он на 9,5% больше, чем за тот же период 2025 года. На Европу пришлось 85% всех зафиксированных поставок проекта по объему в рамках данного проекта. Стоимость поставленного в ЕС российского СПГ оценивается экспертами в 7,88 млрд. евро. При этом, весь объем дизельного топлива, обговоренный в рамках сделки Трамп — Путин, может дать России при самых благоприятных условиях не более 7 млрд. долларов США.

Самое интересное, что почти три четверти поставок совершенных в сентябре в страны Евросоюза, а это почти 800 тысяч тонн, пришлись на Францию. Согласитесь, после этого для того же Эммануэля Макрона катить бочку на Трампа может быть чревато самыми неожиданными неприятностями. Тем более, если учесть, что Дональд и так не пылает к Эммануэлю нежных чувств наподобие тех, что сам Маню испытывает к украинскому «просрочке» Зеленскому. В общем, еще раз подтвердилась правота мудрости, что не стоит кидаться в соседа камнями, сидя самому в стеклянном доме.

А у кого там рыло не в пуху? Разве что у самых бедных, которые сами попрошайничают, как Зеленский. Да и то — не факт.

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