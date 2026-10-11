«Искусство в сложные времена возвращает чувство нормы!»: Марчелли о гастролях театра Моссовета в Курске

В этот приезд Театр имени Моссовета представил жителям Курска «Тартюфа» режиссера Евгения Марчелли

Минувшей весной Театр Моссовета уже выступал в Курске с концертом «Это и моя Победа».

И после той поездки руководство и коллектив театра решили сделать гастроли в Курске регулярными.

Долгосрочное соглашение о выступлениях на приграничной территории подписали руководители Театра Моссовета и Курского драматического театра имени Пушкина. Сотрудничество намечено по инициативе Губернатора Курской области Александра Хинштейна.

В гастрольную афишу войдут, как проверенные временем классические постановки, так и громкие премьеры последних сезонов Театра Моссовета.

Валерий Ярёменко в спектакле "Тартюф" Фото: Предоставлено "КП".

В этот приезд Театр имени Моссовета представил жителям Курска «Тартюфа» режиссера Евгения Марчелли — один из самых ярких спектаклей текущего репертуара.

- Искусство в сложные времена выполняет важнейшую миссию — объединяет и возвращает чувство нормы. Мольеровский «Тартюф» в нашей постановке — это очень современная, динамичная история про нас с вами, про человеческие страсти и преодоление заблуждений. Привезти этот спектакль в Курск — значит подарить зрителям праздник и напомнить, что настоящая культура всегда остается с людьми, а правда всегда торжествует,- объяснил репортерам художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли.

- Сейчас непростое время, -обратилась к курянам актриса Театра Моссовета и кино Ника Здорик.-Я знаю, что не все артисты готовы выезжать далеко, многие боятся. Мы не боимся, для нас это честь и радость оказаться сегодня здесь не только для того, чтобы показать какой интересный спектакль мы поставили, но для того, чтобы объединиться и поддержать вас. Для меня это очень личная поездка.

В январе 2027-го столичный театр покажет курскому зрителю «СтароМодную комедию» —мистическое переосмысление режиссером Скворцовым одной из самых востребованных пьес советской драматургии, в главных ролях — заслуженные артисты России Ирина Климова и Владимир Майзингер.