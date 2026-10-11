«С ума сходил по ней, хотел быть с ней 24 часа в сутки»: Басков рассказал о сумасшедшей любви к Оксане Федоровой

Николай Басков и Оксана Федорова были вместе два года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Николай Басков 15 октября отметит 50-летие. Знаменитый певец по-прежнему завидный холостяк. В 2008 году артист развелся со Светланой Шпигель – состоятельной наследницей, родившей ему единственного сына. С тех пор музыкант так и не женился.

В программе «Новые русские сенсации» на НТВ Николай рассказал о тяжелом разводе. Артист вспомнил, как случайно подслушал разговор жены с тещей. Светлана и ее мама обсуждали, что он никуда не денется, поскольку они помогли ему добиться успеха на сцене. В этот момент Николай понял, что его уже ничего не держит в семье.

«Я понимал, что мне надо уходить. И я договорился с подругой моей бывшей жены, заплатил ей за это денег, чтобы она ее увезла в Питер на целый день, чтобы я мог спокойно вывезти вещи», - рассказал певец.

Через год после ухода из семьи у Баскова начался роман с «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой. По словам Николая, это была безумная страсть. В какой-то момент он перестал себя контролировать, потеряв голову от любви. Они с Оксаной три раза расставались, но каждый раз он возвращался к ней и умолял начать все с начала.

«Я прожил эти два года безумно влюбленным, и в то же время я с ума сходил по ней, я стал терять себя. Я всё стал забывать, безумно ее ревновал ко всему. Я хотел, чтобы она со мной была 24 часа в сутки», - говорит Николай.

Он понимал, что так жить нельзя, и пытался порвать с возлюбленной. Но каждый раз возвращался к ней снова.

«Я возвращался, падал в ноги, пришел однажды в четыре утра домой, я принес ей 101 розу, упал прямо в ноги и говорю: "Прости, без тебя не могу"», - рассказал артист.

Артист трижды пытался уйти от модели. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Несмотря на бушующую страсть, пара все-таки рассталась.

После разрыва с Оксаной Николай около двух лет встречался с балериной Анастасией Волочковой. С ней он ездил на Мальдивские острова.

«Хорошо, у нас был секс с Колей Басковым. Так что, никто же свечку не держал. Мы могли, мы имели право на вилле, которая вся была огорожена кустами, могли сексом заниматься, и прямо на пляже. Ну и что, люди?» - сообщила Анастасия в эфире шоу.

Развод со Светланой Шпигель лишил артиста единственного ребенка. После ухода от жены Николай не видится с сыном, поскольку Светлана настроила наследника против отца.