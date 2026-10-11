Родившая от Павла Табакова Софья Синицына сделала заявление после его свадьбы

Софья Синицына и Павел Табаков в августе отметили 6-летие дочери Мии. Фото: соцсети.

Наследник знаменитой актерской династии Павел Табаков сыграл свадьбу: 31-летний артист женился на своем пиар-агенте Ксении Ермоленко, которая старше его на семь лет. Бракосочетание прошло в минувшие выходные в Москве.

В соцсетях бывшая возлюбленная Софья Синицына поздравила экс-бойфренда со счастливым событием. Софья растит дочь от Павла, девочка родилась вне брака. В своем блоге Синицына пожелала молодоженам счастья.

«Поздравляю моих любимых! Ждем детей! Ура, теперь я могу комментировать как Гуф под постами Айзы!» - с юмором написала Софья.

Павел Табаков и Ксения Ермоленко до свадьбы встречались шесть лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Софья Синицына родила дочь Мию от Павла Табакова в 2020 году. Родители малышки расстались еще до ее рождения, но остались друзьями.

Павел и Софья сошлись на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого их часто видели вдвоем. В 2019 году Табаков и Синицына вместе отдыхали в США. Оказалось, что экс-возлюбленная Табакова назвала его дочь в честь аэропорта Майами (MIA), в котором они расстались. О том, что их отношения закончены, Синицына объявила бойфренду в конце отпуска.

«Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен», - поделилась с поклонниками в своем блоге Синицына.

Несмотря на разрыв с Софьей, Павел регулярно видится с 6-летней дочкой и принимает участие в ее воспитании.

Павел Табаков и Ксения Ермоленко до свадьбы встречались шесть лет. Раньше пиарщица сотрудничала с бывшей возлюбленной артиста, актрисой Марусей Фоминой. Вероятно, Павел и Ксения сошлись благодаря общему кругу знакомых. В соцсетях Ксения рассказывала, что они с Павлом впервые встретились в 2020 году на кинофестивале «Кинотавр».

По словам приятелей Табакова, раньше наследник знаменитой фамилии был настоящим ловеласом. Но Ксении удалось стать для него единственной. При этом их отношения не всегда были гладкими.

«Паше удавалось одновременно ухаживать за 4 - 5 девушками. Причем его возлюбленные приятельствовали, но не знали, что каждая из них встречается с Пашей», - рассказывали KP.RU знакомые Павла.