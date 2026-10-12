Власти Украины намерены сузить основания для отсрочки родным инвалидов

План по мобилизации на Украине никто снижать не думает, поставлена задача забирать в окопы по 40 тысяч человек в месяц Фото: REUTERS.

Бывшая омбудсмен Украины Людмила Денисова, которая кормила весь мир придуманными ею страшилками про преступления российской армии в отношении гражданского населения (больная фантазия Денисовой довела ее даже до рассказов об изнасилованных попугаях) и вынужденная потом сознаться, что она врала, наконец-то сказала правду. Причем, об Украине и проводимой там мобилизации. По ее словам, Офис Военного омбудсмена Украины приготовил поправки, которые массово ужесточают правила предоставления отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью.

Что предлагается? Родители детей с инвалидностью могут остаться без отсрочки, если в семье один ребенок и есть оба родителя. Папы автоматически будут мобилизованы, если у ребенка-инвалида есть мама. Для семей с двумя детьми предлагают сделать пока что исключение и сохранить отсрочку для обоих родителей. Родителям тяжелобольных детей, которые не имеют инвалидности, также условия получения отсрочки будут ужесточены, а основания для нее ограничены.

Мужья и жены людей с инвалидностью I–II групп, как и те люди, кто имеет родителей-инвалидов I–II групп, не смогут получить отсрочку только на основании инвалидности супруга или родителей - будет необходимо подтверждать осуществление постоянного ухода.

Ухаживающим за больными родственниками отсрочка не будет предоставляться, если в семье есть еще кто-то, кто способен осуществлять такие действия и обеспечить уход. В сочетании с предыдущим пунктом для ТЦК тут открывается просто невообразимо широкое поле для маневра.

Ну и, конечно же, родственники второй и третьей степени родства могут просто забыть про отсрочки. Хотя Денисова и рассказала, что право на нее собираются для этой категории населения «серьезно ограничить», на практике это означает, что ее представителям этой категории не будут предоставлять вообще.

И на закусочку — вишенка на тортик: опекунам недееспособных людей будут отказывать в предоставлении отсрочки от мобилизации, если на горизонте будут найдены другие опекуны.

Еще раз — это поправки, подготовленные офисом военного омбудсмена. Который, по идее, должен следить за соблюдением прав военнослужащих. Но это в теории. А на практике он вместе со своей командой работает на удовлетворение нужд ВСУ и, похоже, ставит перед собой задачу, помочь украинскому военному командованию в обеспечении армии свежим «пушечным мясом». С другой стороны, ТЦКшники и сейчас хватают уже всех без разбора, так что, получается, что Военный омбудсмен просто предлагает придать полному беззаконию законный характер.

Тем более, что план по мобилизации никто снижать не думает, и сейчас перед ТЦК поставлена задача мобилизовывать уже не 30 тысяч человек ежемесячно, а по 40 тысяч человек за этот период. А все потому, что, как все понимают, «потерь нет».

Украинские пропагандисты пытаются успокоить всех, что это только предложения о поправках, что Верховная рада наверняка их не примет. Но на Украине прекрасно отдают себе отчет, что парламентарии проголосуют за все, что им подсунет власть, лишь бы самим не оказаться в роли объектов «охоты» ТЦКшных «людоловов» Зеленского.

Остается ждать, когда будут ликвидированы отсрочки для самих инвалидов I–II групп и недееспособных. Для чего-то ведь существует на Украине аппарат Военного омбудсмена!