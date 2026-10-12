На фоне отключения воды и света киевлян хотят пересадить на велосипеды

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 10 утра понедельника киевские власти отчитались перед населением, что им удалось вернуть украинской столице воду. Полностью. Всему городу. Напомним, вчера, начиная с обеда, примерно 70% населения столицы Украины сидели без воды. Как заявили власти города, российский подарок разрушил какую-то важную линию электропередачи. Теперь вот починили. Правда, власти не стали уточнять, на сколь долгий срок вернули воду. Что и понятно — сие зависит не от властей украинской столицы, не от мэра Виталия «златоуста» Кличко и даже не от лично «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, а от того, куда и когда прилетит российская «Герань», или российская армия пришлет Киеву в «подарок» свою «Бандероль».

Впрочем, директор Ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь предупредил украинцев, что вслед за графиками света во время длительных отключений могут быть введены еще и графики подачи воды.

- Графики воды будут, потому что это будет связано с подвозом горючего, как минимум, и с остановками подающих генераторов. Электроснабжающее распределенное оборудование не может постоянно работать, - заявил Шкинь.

Напомним, ранее о том, что у украинцев «не будет воды, тепла и света не неделю, а например два месяца», заявлял глава фонда «Вернись живым» украинский волонтер Тарас Чмут. Можно даже сказать, что устами Тараса в этом случае глаголила истина.

Власти Киев спохватились и даже выпустили памятку для горожан, в которой призвала их сделать запасы самого необходимого. В том числе сделать запасы питьевой и технической воды, как минимум, на 3 дня из расчета 3 литра питьевой воды и 10-12 литров технической воды на одного взрослого человека в сутки, зарядить пауэрбанки, сформировать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и т.д., закупить в запас продуктов питания длительного хранения и не требующих электроэнергии для приготовления и даже утеплить помещение, а также обеспечить, по возможности, все для безопасного передвижения по улицам в темные время суток (наверное, на случай отсутствия там городского освещения).

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Даже как-то удивительно, что среди всех советов не нашлось места для традиционного киевского призыва «брать с собой кофе, термосы и хорошее настроение», чтобы не было скучно на Майдане.

Впрочем, без веселухи не обошлось и на этот раз. В условиях отсутствия технологических решений народная (и антинародная) фантазия начинает бить ключом. И этот случай не исключение. Депутат Верховной рады Владимир Крейденко, естественно, фракция «Слуга народа» (кто же еще может такое отмочить), предложил властям Киева обустроить велосипедные и самокатные «хабы» возле ключевых логистических узлов. По его словам, именно на двухколесном транспорте (самокатах и велосипедах) удобнее всего проезжать по мостам с одного берега Днепра на другой.

То есть, идея прорыть туннели и построить понтонные переправы отброшена за ненадобностью. Депутат, правда, немного не учел, что зимой в Киеве лежит снег, а катить на велосипеде по обледеневшему мосту и гололеду — то еще удовольствие.

До сих пор Крейденко был известен лишь тем, что до прихода в Раду работал в Национальном комитете по вопросам защиты морали, созданного при президентстве Порошенко*, но после победы Зеленского тут же переметнулся в лагерь «Слуг», а еще тем, что во время конфликта приобрел квартиру в центре Киева за 200 тысяч долларов США, объяснив, что деньги на нее заработали его родственники продажей черешни. Но теперь встал в ряд с ведущими украинскими специалистами в области логистики, переплюнув даже экс-министра инфраструктуры Омеляна, носившегося по Киеву с идеей строить гиперлуп.

Хорошее предложение, но было бы неплохо опробовать его на самом авторе идеи — депутате Крейденко. А если у него не получится, то пусть потаскает пожилым киевлянам воду этаж на 12-й в условиях отсутствия электричества. Все будет от него какая-то польза.

* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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