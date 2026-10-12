Сын Авербуха и Лобачевой выиграл 4 млн в реалити-шоу и тут же решил жениться

Мартин Авербух с невестой Софьей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

22-летний Мартин Авербух на минувших выходных пережил дважды радостные моменты. Во-первых, Авербух стал победителем реалити-шоу «Выживалити. Наследники» 16+. Во-вторых, сразу после просмотра финальной серии Марти сделал предложение руки и сердца своей ровеснице Софье — пара начала готовиться к свадьбе.

Мартин Авербух — старший сын фигуриста, продюсера, хореографа, Ильи Авербуха от первого брака с фигуристкой, тренером Ириной Лобачевой. Авербух и Лобачева развелись 19 лет назад, тогда Мартину было 3 года, сначала мальчик жил с мамой. Авербух построил успешную «ледовую империю», которая занимается постановкой массовых мероприятий. Лобачева пыталась найти новую любовь, лечилась от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, а когда привела в дом мужа младше ее на 16 лет, школьник Мартин переехал жить к отцу. 13-летний парень решил жить с папой. Отец и сын жили дружно, без конфликтов. Когда Илья Авербух женился во второй раз на актрисе Елизавете Арзамасовой, тогда его сын заканчивал школу, а через год поступил на первый курс университета. Пять лет назад Мартин на первом курсе познакомился с Софьей — они вместе учились в РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы). Авербух завершил бакалавриат по специальности гейм-дизайн, сейчас учится в магистратуре. Все пять лет Мартин и Софья встречались, последние годы жили вместе в квартире парня.

Мартин и Илья Авербух. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

10 октября 2026 года было ровно 5 лет с первого свидания пары. В этот день Мартин Авербух сделал Софье предложение и делится эмоциями: «Все начиналось еще на первом курсе, с неловких взглядов, с первых свиданий и чувства влюбленности. Тогда мы даже представить не могли, сколько нам всего предстоит пройти рука об руку. За эти пять лет мы столько всего пережили, повзрослели, многому научились, и самое главное — всегда оставались рядом друг с другом. Я люблю в тебе все. Твой характер, твои мысли, твой взгляд на жизнь, твои увлечения. Люблю твою семью, которая за эти годы стала мне родной. Мы с тобой во многом такие разные, но при этом всегда движемся в одном направлении, поддерживаем друг друга и радуемся успехам друг друга как собственным. Ты сказала мне «да», и я не представляю, как можно быть счастливее! Софик, люблю тебя! Я безумно рад, что мы есть друг у друга и что совсем скоро мы уже станем мужем и женой».

Мартин Авербух сейчас профессионально увлечен киберспортом, его цель: «Было бы круто выиграть чемпионат России, а потом чемпионат мира. Но не люблю ставить какую-то одну долгую цель. Сначала этапы чемпионата России, потом Кубок России и так далее».

А пока Мартин Авербух выиграл во втором сезоне телешоу «Выживалити. Наследники», где дети звезд проходили испытания на выносливость, силу характера, физическую силу и умению жить в коллективе. Кстати, Мартин в старших классах профессионально занимался скейтбордингом, даже тренировал детей. За победу в телешоу Авербух получил денежный приз размером 4 млн. руб. и пообещал поделиться с двумя другими финалистами. Вероятно, что свой выигрыш он потратит на организацию свадьбы. Кстати, сейчас у мамы Мартина тренера Ирины Лобачевой все жизненные трудности позади — она тренирует детей, общается с сыном, вредная привычка осталась в прошлом.

А пока Мартин Авербух радуется победе в реалити-шоу: «Мам, пап, я смог! Не бросил на полпути, довел дело до конца, и, как сказал папа, «выиграл в долгую». Я стал победителем второго сезона «Выживалити. Наследники! До сих пор не верится! Я переживал, каким окажется коллектив, справлюсь ли я с испытаниями, не вылечу ли в первую же неделю. Пугали и постоянные съемки — поначалу я очень боялся камер и чувствовал себя скованно. И эти сомнения не отпускали меня почти до самого финала… Но я справился. Для меня эта победа гораздо больше, чем первое место. У меня уже были достижения в учебе и киберспорте, но этот опыт стал особенным. Я проверил себя, преодолел многие страхи и понял, что способен на большее чем думал!»

Мартин Авербух говорит, что готов участвовать в новых реалити. И это не случайно — подобные телешоу делают из детей звезд популярных блогеров, приносят новых подписчиков, предложения об участии в различных проектах.

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