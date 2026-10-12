Певица MARUV рассталась с мужем после 14 лет отношений

Певица Maruv и ее супруг Александр Корсун. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

34-летняя певица MARUV (Анна Корсун) объявила о завершении отношений с Александром Корсуном, с которым познакомилась еще в студенческие годы. Артистка сама сообщила поклонникам о переменах в личной жизни, но при этом отказалась раскрывать причины разрыва.

О своем решении исполнительница рассказала в соцсетях. Она объяснила, что предпочла опередить публикации в прессе, а комментарии под постом закрыла, чтобы избежать спекуляций и эмоциональных обсуждений.

«Мы с моим мужем завершили отношения длиной в 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете это от меня, а не из прессы. Комментарии к этому посту закрываю, потому что не хочу бурных обсуждений и домыслов вокруг данной темы. Вместе мы дали жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему ощущение стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своей дорогой. Подробности нашего расставания выносить в публичное пространство я не стану, надеюсь, это решение будет принято и вами с уважением», — написала MARUV.

У Анны и Александра есть общий ребенок, который родился летом 2022 года. Корсун был не только супругом певицы, но и занимался ее пиаром. Их история началась еще во время учебы: будущие муж и жена познакомились в караоке-баре. До пышной свадьбы дело так и не дошло, пара просто приехала в ЗАГС и расписалась, без банкета и масштабного торжества. При этом Анна признавалась, что мечтала о роскошной церемонии с белым платьем и оценивала организацию такой свадьбы примерно в 200 тысяч долларов.

В последние годы MARUV гораздо реже появлялась в новостях. После 2022 года певица практически исчезла из привычного медиапространства, а ее выступления изредка проходили в Дубае, а также в Турции и клубах в Европе, где она также жила после отъезда из Киева. При этом артистка продолжала выпускать музыку, в том числе на русском языке, за что ее подвергали травле в украинских СМИ.

Широкую известность Анне Корсун принес сольный проект MARUV и танцевальный хит «Drunk Groove», записанный вместе с BOOSIN. В 2019 году певица победила в украинском национальном отборе на «Евровидение» с песней «Siren Song», однако в итоге отказалась от участия из-за разногласий с вещателем.

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