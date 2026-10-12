Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич? Зеленский сказал, что он готов провести на Украине выборы президента, но ему для этого нужно 60-дневное перемирие. Как в Кремле на это смотрят?

- В Кремле неоднократно говорили - и президент Путин, и на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 12 октября, на вопросы журналистов. - И готовы делать для этого все возможное.

Песков заявил, что европейцы не относятся к «партии мира» Контакты по теме «энергетического перемирия» продолжаются и Кремлю пока нечего сказать на этот счёт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- На фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства, Урсула фон дер Ляйен и британская сторона, напротив, подтвердили поддержку Зеленского и намерение продолжать военную и санкционную помощь Украине. Рассчитывает ли Москва на то, что позиция американского президента приведет к расколу между США и Европой по вопросу урегулирования? (На Украине. - А.Г.) И может ли этот раскол повлиять на ход переговоров?

Песков:

- Европейцы явно не относятся к партии мира, к партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование.

Европейцы это, скорее, партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться.

Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий.

Мы не ищем здесь раскола, мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.

Вопрос:

- А обсуждалась ли на саммите СНГ в разговоре с Алиевым тема освобождения 11 россиян, которые с 2025 года до сих пор остаются задержанными в Баку? Есть ли какие-то подвижки в целом по этому вопросу?

Песков:

- Эта тема на высшем уровне не обсуждалась, но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями, в том числе и по этому вопросу. И мы искренне надеемся, что и эта проблема будет в скорости решена.

Вопрос:

- В среду готовится суд над подозреваемым во взрыве «Северного потока». А что Кремль ожидает от этого процесса?

Песков;

- Ожидаем объективности, мы ожидаем объявления вердикта и мы ожидаем, конечно, что будут названы исполнители вместе с заказчиками.

Это было бы очень важно. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, кто это на самом деле…